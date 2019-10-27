新晋诺奖得主受聘华工名誉教授

10月26-28日，刚刚获得2019年诺贝尔生理学或医学奖的Gregg L. Semenza院士到访华南理工大学，开展学术交流和访问活动。

南方网（记者/柯丹洁 通讯员/卢庆雷）10月26-28日，刚刚获得2019年诺贝尔生理学或医学奖的Gregg L. Semenza院士到访华南理工大学，开展学术交流和访问活动。此次是Semenza院士在获得诺贝尔奖后首次访问中国，首站即抵达华南理工大学。

10月26日，华南理工大学校长高松、党委副书记陶韶菁会见了Semenza院士，就未来的合作模式、合作内容进行了深入洽谈，并授予Semenza院士华南理工大学名誉教授称号。Semenza院士表示，未来将与华南理工大学广州国际校区生物医学科学与工程学院在生物医学科学领域进一步开展合作与交流，助推学院在学术、人才培养、国际化等方面的快速提升。

生物医学科学与工程学院是华南理工大学广州国际校区首批建设的学院之一，面向国家生命科学发展前沿和健康产业发展的重大需求，以生物医学为牵引，发展生物医学工程、生物医学科学、生物制药紧密结合的学科。此前，得益于华南理工大学广州国际校区正在推进的海外高层次人才引进和聘用机制创新试点，生物医学科学与工程学院为推进肿瘤学研究方向的建设和发展，从2017年底起就与Semenza院士进行了接触，建立了学术合作，并逐渐取得了良好的信任和了解。在此基础上，学校向Semenza院士发出了共建肿瘤学研究方向的邀请。此次Semenza 院士应邀来访，并受聘华南理工大学名誉教授，为双方今后长期稳定的实质性合作进一步奠定了基础。

据悉，Semenza 院士已与华南理工大学签订合作协议，今后将参与生物医学科学与工程学院肿瘤学研究所的建设，在国际化科研合作、课程和教学改革、联合指导和培养研究生、学院和学科发展规划等方面为学校和学院提供咨询和指导，并定期访问华南理工。此外，Semenza院士还赴华南理工大学第二附属医院（广州市第一人民医院）开展了学术交流与访问。

10月27日上午，Semenza院士还将为华南理工大学全校师生作题为“Hypoxia-Inducible Factors in Physiology and Medicine”（缺氧诱导因子在生理学和医学中的应用）的学术报告，深入浅出地将研究心得和最新的研究成果与学校师生进行分享。