享受数学之美　华工数学文化节开幕

近期在华南理工大学，却有数千位数学爱好者，正在参加由数学学院举办的第五届“数纷”数学文化节，“数理大赛”“数学文化展”“华工脑力王”“三行情诗”等活动，让师生尽情享受着数学之美。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/郑璐）一年一度的“双11”就要到了，商家们推出的各种折扣、优惠方案，让爱好网购的网友们算来算去、颇为“烧脑，直呼“我恨数学”。然而，近期在华南理工大学，却有数千位数学爱好者，正在参加由数学学院举办的第五届“数纷”数学文化节，“数理大赛”“数学文化展”“华工脑力王”“三行情诗”等活动，让师生尽情享受着数学之美。

在10月26日数学文化节的开幕式上，华东师范大学谈胜利教授受邀给全校师生作题为“参数曲线与几何之美”的讲座，解读参数曲线的历史演变与未来，以及其中呈现的几何之美。

谈胜利教授是国家杰出青年科学基金获得者，教育部长江学者特聘教授，国家万人计划科技领军人才。主要从事代数几何方面的研究，所从事的研究工作具有鲜明特色，善于寻找不同领域之间的联系。他解决了代数几何中的多个猜想和公开问题，证明了起源于平面几何的Cayley-Bacharach问题与现代数学中著名的Fujita猜想等价。他建立了参数曲线的模不变量的计算公式，并且发现了一阶常微分方程的不变量陈省身数，曾于2001年获得意大利国际理论物理中心的ICTP奖。

数学是自然科学的基础，也是重大技术创新发展的基础。数学实力往往影响着国家实力，几乎所有的重大发现都与数学的发展与进步相关，数学已成为航空航天、国防安全、生物医药、信息、能源、海洋、人工智能、先进制造等领域不可或缺的重要支撑。华南理工大学一直以来非常重视数学学科的发展，在组建之初就成立了数学系，经过60多年的建设和发展，数学学科已发展成为在国内外有重要影响力的高水平学科。

华南理工大学数学文化节自2015年以来已经成功举办了四届，每届吸引了超过3000名学生参加，成为了传播数学文化，展现数学学科内涵及魅力，激发学生对数学学习兴趣和创新能力的重要平台。