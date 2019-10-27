南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

享受数学之美　华工数学文化节开幕

2019-10-27 10:06 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/郑璐）一年一度的“双11”就要到了，商家们推出的各种折扣、优惠方案，让爱好网购的网友们算来算去、颇为“烧脑，直呼“我恨数学”。然而，近期在华南理工大学，却有数千位数学爱好者，正在参加由数学学院举办的第五届“数纷”数学文化节，“数理大赛”“数学文化展”“华工脑力王”“三行情诗”等活动，让师生尽情享受着数学之美。

　　在10月26日数学文化节的开幕式上，华东师范大学谈胜利教授受邀给全校师生作题为“参数曲线与几何之美”的讲座，解读参数曲线的历史演变与未来，以及其中呈现的几何之美。

　　谈胜利教授是国家杰出青年科学基金获得者，教育部长江学者特聘教授，国家万人计划科技领军人才。主要从事代数几何方面的研究，所从事的研究工作具有鲜明特色，善于寻找不同领域之间的联系。他解决了代数几何中的多个猜想和公开问题，证明了起源于平面几何的Cayley-Bacharach问题与现代数学中著名的Fujita猜想等价。他建立了参数曲线的模不变量的计算公式，并且发现了一阶常微分方程的不变量陈省身数，曾于2001年获得意大利国际理论物理中心的ICTP奖。

　　

　　数学是自然科学的基础，也是重大技术创新发展的基础。数学实力往往影响着国家实力，几乎所有的重大发现都与数学的发展与进步相关，数学已成为航空航天、国防安全、生物医药、信息、能源、海洋、人工智能、先进制造等领域不可或缺的重要支撑。华南理工大学一直以来非常重视数学学科的发展，在组建之初就成立了数学系，经过60多年的建设和发展，数学学科已发展成为在国内外有重要影响力的高水平学科。

　　华南理工大学数学文化节自2015年以来已经成功举办了四届，每届吸引了超过3000名学生参加，成为了传播数学文化，展现数学学科内涵及魅力，激发学生对数学学习兴趣和创新能力的重要平台。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第20、21期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235