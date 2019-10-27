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生活处处皆儒学，父母这样和孩子双向成长

2019-10-27 16:42 来源：南方网
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　　10月27日上午，著名学者龚鹏程应黄埔书院邀请，做客非常道读书会，与大家分享所学所感。讲座开始前，龚鹏程受邀担任黄埔书院教授，由黄埔书院创始人刘德强先生为龚鹏程教授送上邀请聘书。

　　龚鹏程先生以“生活的儒学”为题做主旨分享，帮助现代人重新认识儒家思想，为生活美学打开一扇窗户。“要重新发展儒学，不能停留在哲学层次，要找出它的生活性。为人处事、企业文化、商业伦理、中国式管理、文化旅游等，儒家都可以介入其中，提供非常多的参照经验。”龚鹏程认为儒学的学问是生命的学问，是要解决生命的价值与意义的问题。

活动现场

　　现场一位家长向龚鹏程先生请教“平时讲大道理孩子基本听不进，如何将孩子的性格培养的温润一些？”龚鹏程先生指出，每个人都不完美，个性上有缺点时要校正，慢慢调整。“孩子受委屈从而觉得不满发脾气，这是正常的，要让孩子有所发泄，顺着他的天性，同时帮助他进行一些正确的转变”，龚鹏程先生认为，父母和孩子的双向成长是非常重要的课题，孩子需要父母的引领，父母也要调整自己对孩子的做法跟态度，这样双方才能互相成长。

　　谈及生活中如何践行龚鹏程先生所倡导的生活的儒学，他表示要从自我反省开始。“儒家的道理最先是要求自己，能够正己才能正人，才能正世界。”为了做到正己，龚鹏程提倡通过写日记自我检讨、三省吾身，儒家最大的道德是诚，诚不是对别人，是自己，诚实面对自己，诚实面对生活，以此为基础在生活中实践“生活的儒学”。

 

编辑： 罗予岐

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