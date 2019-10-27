2021年起中考体育将增加游泳项目

东莞市教育局最新发布的《东莞市初中学业水平考试体育与健康科目考试实施方案》，其中一项变化是中考体育必考项目将增加游泳。该方案自2018年秋季入学初中一年级新生开始试行。

根据东莞市教育局最新发布的《东莞市初中学业水平考试体育与健康科目考试实施方案（2019年修订）》（简称“方案”），其中一项变化是中考体育必考项目将增加游泳。该方案自2018年秋季入学初中一年级新生开始试行。就是说，2021年开始，东莞每年中考体育必考项目中，考生可从长跑和游泳项目中二选一了。

游泳考试将在50米或25米泳池进行

东莞市教育局通过该方案，确定今后一段时期全市的体育与健康科目考试项目由《国家学生体质健康标准》测试和现场考试两个部分组成。现场考试包括体能素质考试、必考项目考试和选考项目考试。体能素质考试是根据东莞初中学生体质健康情况，主要考查学生的动力性力量素质。考试项目包括：双杠一分钟杠端跳起支撑前摆下，一分钟直腿仰卧两头起，引体向上（男）、平行梯悬垂攀移（女）。每年考前由市中招办从以上内容中统一抽取男、女各一项内容进行考试。

必考项目主要考查学生持续运动的能力。包括1000米（男）、800米（女），100米游泳（不限泳姿）；由考生从中选择一项进行考试。市教育局称，以往必考项目只有长跑，该方案将必考项目增加了游泳项目，考试将在50米或25米标准游泳池进行。

选考项目考试主要考查学生个性化的运动能力。每年考前由市中招办从篮球运动能力、足球运动能力、排球运动能力、动作技能组合和动作技能五类项目中各抽取一项内容，共5项，供考生选择其中一项进行考试。

总分100分考试成绩按60%计入中考总分

根据该方案，体育与健康科目考试总分为100分，其中《国家学生体质健康标准》测试占10%。现场考试占90%（其中体能素质考试10%、必考项目和选考80%）。合成后的体育与健康科目考试成绩按60%计入中考考试总分。现场考试保留原始成绩，不单独进行“四舍五入”的处理。考试结束后，两者相加，按照“四舍五入”的原则处理。

现场考试成绩评定分为普通类考生、体育尖子生和特殊考生三大类。普通考生参加现场考试，如体能素质考试满分为10分，考试时按一类评分标准评价赋分，实际得分直接计入考试总分；必考项目和选考项目取两科考试成绩的平均分（每个项目最高分为120分），平均分超过100分的按100分计，再按“平均分×80%”计入考试总分。

100米不限泳姿游泳考试成绩标准为：50米池场地，男生1分28秒完成为满分120分，3分08秒内完成可得60分，女生1分35秒内完成可得120分，3分15秒内完成得60分；25米池场地，男生1分26秒内完成可得满分120分，3分08秒内完成得60分，女生1分33秒内完成得120分，3分13秒内完成得60分。

特殊考生符合条件可申请免考或缓考

分数占90%的现场考试，将在全市设置若干个考点。考务工作人员由市中招办统一选派。现场考试顺序为：体能素质考试—休息10分钟—选考项目考试—休息10分钟—必考项目考试。市教育局将统一组织集中考试，当场向考生公布成绩。每批次考生人数为80人，由一名带考员引导完成所有项目的考试。考试实行全封闭考试。考场内除考务工作人员、医护人员和考务组邀请协助的人员以外，其他人员一律不得擅自进入考场。

根据该通知，体育尖子生或特殊类考生（残疾、身体发育异常或考前意外受伤等），可根据实际情况，在满足一定条件的前提下，申请免考或缓考。

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游泳培训冬季班也开始火了

记者查询发现，其实早在去年年中，省教育厅就发文要求各级各类学校要开设游泳课。没有游泳池或未能在学校提供游泳教育的地区及学校，可探索通过购买服务的形式、或者委托学校周边游泳场馆为学生开展游泳教育工作，并要求各地要将游泳作为中考项目。

东莞市教育局也在探索校园游泳运动如何普及的各种途径，就在10月19日，2019年东莞市小学生游泳U系列赛(望牛墩站)比赛在望牛墩镇举行，来自全市各小学40支队近900人参赛，展开48个小项的争夺。U系列赛事首次以“体教融合”模式举行，通过学校为单位参赛，以普通学校体育教学训练水平和优秀运动员培养质量双提高为目标，希望借助赛事在小学阶段推广游泳运动项目。

另外，东莞的游泳培训市场也提前有了反应，记者从东莞快乐鱼游泳俱乐部了解到，去年省教育厅发布通知后，到该机构报名游泳的孩子明显增多。今年暑期更是比去年翻了几倍。“游泳培训学费去年一期800多元，今年一期1200元。往年的冬季班基本没人报名，今年的冬季班现在已爆满了，有200多人报名，学员基本都是儿童。”