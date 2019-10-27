USNews2020年世界大学排行：广东14所高校入围

近日，一年一度的USNews世界大学排行榜正式发布，广东共有14所高校入围，中山大学以世界排名208、61.5分的成绩位列广东高校第一，华南理工大学第二，南方科技大学、深圳大学并列第三。

10月22日，一年一度的USNews世界大学排行榜正式发布，来自81个国家/地区的1500家院校上榜。其中，美国高校依然占据绝对优势，世界TOP3高校和去年一致，分别为美国的哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学；中国共223所高校入围，包括188所中国内地高校、7所中国香港高校、2所中国澳门高校、26所中国台湾高校。中国内地TOP3高校为清华大学、北京大学、中国科学技术大学。

记者留意到，广东共有14所高校入围，中山大学以世界排名208、61.5分的成绩位列广东高校第一，华南理工大学第二，南方科技大学、深圳大学并列第三。

据了解，USNews排名是根据13项指标进行排名，衡量学校的整体学术研究表现以及其全球和地区声誉。

今年的排名主要指标包括：全球研究声誉12.5%，地区性研究声誉 12.5%，发表论文10%，出版书籍2.5%，学术会议2.5%，标准化引用影响10%，总被引用次数7.5%，高频被引文献数量（在引用最多文献的前10%） 12.5%，高频被引文献百分比（在引用最多文献的前10%）10%，国际合作10%，高频被引文献数量（在各自领域被引次数最多的前1%）5%和高频被引文献百分比（在各自领域被引次数最多的前1%）5%。

清北+华五，内地7所高校跻身世界前200

今年中国共有223所高校入围，相比去年增加62所，且整体排名相比去年都有进步。

中国内地高校中，清华大学比去年进步14位，位列全球第36位；北京大学紧随其后，比去年进步9位，位列全球第59位。

从世界排名TOP50高校看，美国高校占比超过50%，中国仅有清华大学1所高校，以世界第36名的排名入围TOP50，与英美高校还有很大差距。

从世界排名TOP100高校看，中国内地仅有清华、北大2所高校上榜。

从世界排名TOP200高校看，中国内地共有7所高校上榜：清华大学、北京大学、中国科学技术大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、复旦大学。“清北+华五”依然实力强劲，稳稳占据内地前七，跻身世界前200名序列。

广东14所高校入围，南科大、深大并列第三

记者留意到，今年广东高校入选榜单数量比去年新增4所，共14所高校入围：中山大学、华南理工大学、南方科技大学、深圳大学、华南农业大学、暨南大学、广州大学、南方医科大学、华南师范大学、广东工业大学、汕头大学、广州医科大学、广州中医药大学、广东医科大学。

从全球排名看，今年广东高校整体较去年有显著进步。南科大、广大、广中医、广东医4所高校首次上榜，且表现亮眼。

其中，中山大学以中国内地第8、全球第208位的成绩继续稳居广东高校首位。虽然中大内地高校排名与去年一致，但全球排名较去年进步了16位。

华南理工大学以中国内地第16、全球第336名的成绩，位列广东高校第二。华工的内地排名较去年进步2位，全球排名较去年进步25位。

最让人惊喜的是南方科技大学，首次上榜即以内地第48、全球第685名的成绩，与深圳大学并列位居广东高校第三。

作为一所有110年历史的老校，华南农业大学持续发力，对比去年取得显著进步，位列广东高校第四。其中，华农内地排名第74位，比去年进步18位，全球排名第879位，比去年提升161位，这也是华农首次在该榜单中跻身全球前1000名。

首次上榜的4所广东高校中，除南科大外，广州大学表现也不错，首次上榜即进入世界大学TOP1000，拿下广东第7、内地第82、全球排名928的好成绩。

粤高校“新工科”优势突出，多学科进入全球百强

除了综合排名外，USNews还公布了学科排名，这些数据对高校学科发展具有一定的参考价值。排名数据显示，中国内地高校共有28个学科入围，总入围学科数量达到1017个，分布在国内192所不同高校。

其中内地高校共有4个进入世界第1位，其中清华大学共有3个，哈尔滨工业大学共有1个。此外，共有17所高校有学科进入世界前十位。

整体而言，国内高校在化学、材料科学、工程学、计算机科学等学科入围数量较多，也表明国内高校在这些学科具有较强的竞争力。

从广东高校的情况看，中山大共有22个学科上榜，上榜学科数位列内地高校第5，其中2个学科进入全球前50，6个学科进入全球前100。华南理工大学共有10个学科上榜，其中1个学科进入全球前10，3个学科进入全球前50，7个学科进入全球前100。深圳大学也有1个学科进入全球前100。

从各学科排名情况看，中大、华工在各学科领域基本代表了广东高校的顶尖水平，仅这两校就共有13个学科进入全球百强，这些优势学科多集中在“新工科”、医学领域。

其中，华工农业科学进步明显，从去年的全球第17跃升至全球第5；电气与电子工程、工程学进入全球50强；机械工程、材料科学、土木工程、化学进入全球100强。农业科学、电气与电子工程、工程学、土木工程、机械工程等学科在广东高校中，排名第一。

中山大学化学、药物学与毒理学两个学科进入全球50强，分别位列全球第35名、39名，位列广东第一；此外，材料科学、分子生物与遗传、肿瘤学进入全球100强，广东高校排名第一；电气与电子工程（全球第74名）也进入全球100强，这一学科排名在广东高校中仅次于华工（全球第43名）。