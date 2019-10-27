南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

USNews2020年世界大学排行：广东14所高校入围

2019-10-27 08:27 来源：羊城晚报 张璐瑶
字号减小 字号增大

　　10月22日，一年一度的USNews世界大学排行榜正式发布，来自81个国家/地区的1500家院校上榜。其中，美国高校依然占据绝对优势，世界TOP3高校和去年一致，分别为美国的哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学；中国共223所高校入围，包括188所中国内地高校、7所中国香港高校、2所中国澳门高校、26所中国台湾高校。中国内地TOP3高校为清华大学、北京大学、中国科学技术大学。

　　记者留意到，广东共有14所高校入围，中山大学以世界排名208、61.5分的成绩位列广东高校第一，华南理工大学第二，南方科技大学、深圳大学并列第三。

　　据了解，USNews排名是根据13项指标进行排名，衡量学校的整体学术研究表现以及其全球和地区声誉。

　　今年的排名主要指标包括：全球研究声誉12.5%，地区性研究声誉 12.5%，发表论文10%，出版书籍2.5%，学术会议2.5%，标准化引用影响10%，总被引用次数7.5%，高频被引文献数量（在引用最多文献的前10%） 12.5%，高频被引文献百分比（在引用最多文献的前10%）10%，国际合作10%，高频被引文献数量（在各自领域被引次数最多的前1%）5%和高频被引文献百分比（在各自领域被引次数最多的前1%）5%。

　　清北+华五，内地7所高校跻身世界前200

　　今年中国共有223所高校入围，相比去年增加62所，且整体排名相比去年都有进步。

　　中国内地高校中，清华大学比去年进步14位，位列全球第36位；北京大学紧随其后，比去年进步9位，位列全球第59位。

　　从世界排名TOP50高校看，美国高校占比超过50%，中国仅有清华大学1所高校，以世界第36名的排名入围TOP50，与英美高校还有很大差距。

　　从世界排名TOP100高校看，中国内地仅有清华、北大2所高校上榜。

　　从世界排名TOP200高校看，中国内地共有7所高校上榜：清华大学、北京大学、中国科学技术大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、复旦大学。“清北+华五”依然实力强劲，稳稳占据内地前七，跻身世界前200名序列。

　　广东14所高校入围，南科大、深大并列第三

　　记者留意到，今年广东高校入选榜单数量比去年新增4所，共14所高校入围：中山大学、华南理工大学、南方科技大学、深圳大学、华南农业大学、暨南大学、广州大学、南方医科大学、华南师范大学、广东工业大学、汕头大学、广州医科大学、广州中医药大学、广东医科大学。

　　从全球排名看，今年广东高校整体较去年有显著进步。南科大、广大、广中医、广东医4所高校首次上榜，且表现亮眼。

　　其中，中山大学以中国内地第8、全球第208位的成绩继续稳居广东高校首位。虽然中大内地高校排名与去年一致，但全球排名较去年进步了16位。

　　华南理工大学以中国内地第16、全球第336名的成绩，位列广东高校第二。华工的内地排名较去年进步2位，全球排名较去年进步25位。

　　最让人惊喜的是南方科技大学，首次上榜即以内地第48、全球第685名的成绩，与深圳大学并列位居广东高校第三。

　　作为一所有110年历史的老校，华南农业大学持续发力，对比去年取得显著进步，位列广东高校第四。其中，华农内地排名第74位，比去年进步18位，全球排名第879位，比去年提升161位，这也是华农首次在该榜单中跻身全球前1000名。

　　首次上榜的4所广东高校中，除南科大外，广州大学表现也不错，首次上榜即进入世界大学TOP1000，拿下广东第7、内地第82、全球排名928的好成绩。

　　粤高校“新工科”优势突出，多学科进入全球百强

　　除了综合排名外，USNews还公布了学科排名，这些数据对高校学科发展具有一定的参考价值。排名数据显示，中国内地高校共有28个学科入围，总入围学科数量达到1017个，分布在国内192所不同高校。

　　其中内地高校共有4个进入世界第1位，其中清华大学共有3个，哈尔滨工业大学共有1个。此外，共有17所高校有学科进入世界前十位。

　　整体而言，国内高校在化学、材料科学、工程学、计算机科学等学科入围数量较多，也表明国内高校在这些学科具有较强的竞争力。

　　从广东高校的情况看，中山大共有22个学科上榜，上榜学科数位列内地高校第5，其中2个学科进入全球前50，6个学科进入全球前100。华南理工大学共有10个学科上榜，其中1个学科进入全球前10，3个学科进入全球前50，7个学科进入全球前100。深圳大学也有1个学科进入全球前100。

　　从各学科排名情况看，中大、华工在各学科领域基本代表了广东高校的顶尖水平，仅这两校就共有13个学科进入全球百强，这些优势学科多集中在“新工科”、医学领域。

　　其中，华工农业科学进步明显，从去年的全球第17跃升至全球第5；电气与电子工程、工程学进入全球50强；机械工程、材料科学、土木工程、化学进入全球100强。农业科学、电气与电子工程、工程学、土木工程、机械工程等学科在广东高校中，排名第一。

　　中山大学化学、药物学与毒理学两个学科进入全球50强，分别位列全球第35名、39名，位列广东第一；此外，材料科学、分子生物与遗传、肿瘤学进入全球100强，广东高校排名第一；电气与电子工程（全球第74名）也进入全球100强，这一学科排名在广东高校中仅次于华工（全球第43名）。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第20、21期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235