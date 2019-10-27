广东这14所高职院校拟入选国家“双高计划”，有你的学校吗？

10月24日，教育部、财政部联合发布《关于中国特色高水平高职学校和专业建设计划拟建单位的公示》，拟立项“双高计划”建设单位197个，其中广东14个。

广东14所高职院校拟入选“双高计划”！10月24日，教育部、财政部联合发布《关于中国特色高水平高职学校和专业建设计划拟建单位的公示》，拟立项“双高计划”建设单位197个，其中广东14个。

今年4月，教育部和财政部联合发布《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》，明确要“集中力量建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群”，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台，支撑国家重点产业、区域支柱产业发展，引领新时代职业教育实现高质量发展。

“双高计划”分高水平学校和高水平专业群两类布局，进入“双高计划”的广东14所高职院校分别为：

深圳职业技术学院

广东轻工职业技术学院

广州番禺职业技术学院

深圳信息职业技术学院

顺德职业技术学院

广东科学技术职业学院

广东水利电力职业技术学院

广州铁路职业技术学院

东莞职业技术学院

广东工贸职业技术学院

广东机电职业技术学院

广东食品药品职业学院

广州民航职业技术学院

中山火炬职业技术学院

中国特色高水平高职学校和专业建设计划拟建单位公示名单如下：

其中，深圳职业技术学院入选高水平学校建设单位（A档），广东轻工职业技术学院、广州番禺职业技术学院、深圳信息职业技术学院、顺德职业技术学院入选高水平学校建设单位（B档）。

广东科学技术职业学院、广东水利电力职业技术学院、广州铁路职业技术学院入选高水平专业群建设单位（B档），东莞职业技术学院、广东工贸职业技术学院、广东机电职业技术学院、广东食品药品职业学院、广州民航职业技术学院、中山火炬职业技术学院入选高水平专业群建设单位（C档）。

“双高计划”每五年一个支持周期，今年启动第一轮建设，对入选学校给予重点经费支持。中央财政通过现代职业教育质量提升计划专项资金对“双高计划”给予奖补支持，发挥引导作用。有关部门和行业企业以共建、共培等方式积极参与项目建设。项目学校以服务求发展，积极筹集社会资源，增强自我造血功能。