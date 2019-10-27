四部门印发通知：学校不得强制学生使用塑料书皮

教育部办公厅等四部门近日印发相关《通知》明确，根据国家“限塑”要求，努力实现“无塑开学季”，学校不得强制学生使用塑料书皮，尤其不能使用有问题的塑料书皮。

据教育部网站消息，教育部办公厅等四部门近日印发《关于在中小学落实习近平生态文明思想、增强生态环境意识的通知》。《通知》明确，根据国家“限塑”要求，努力实现“无塑开学季”，学校不得强制学生使用塑料书皮，尤其不能使用有问题的塑料书皮。

《通知》要求，加强生态环境保护教育，完善评价监督机制。各级教育行政部门和中小学校要认真部署安排，制定具体方案。在相关学科教学、课内课外活动以及学校管理各个环节中充分体现勤俭节约、绿色低碳消费，使学生切实增强生态环境意识、提高生态环境保护能力。市场监管部门要对销售给学生、进入校园的不合格塑料产品加大查处力度。

《通知》要求，努力实现“无塑开学季”。使用塑料容易造成白色污染，有些不合格的塑料书皮含有甲醛和苯，对于儿童的神经系统和体格发育有影响。根据国家“限塑”要求，努力实现“无塑开学季”，学校不得强制学生使用塑料书皮，尤其不能使用有问题的塑料书皮。

《通知》要求，营造良好舆论氛围。各级教育、生态环境、市场监管部门和科协要密切配合，充分发挥科技工作者和各类媒体作用，大力开展科普宣传，积极引导广大中小学生从我做起、从身边小事做起，让勤俭节约、低碳消费、绿色发展理念蔚然成风。