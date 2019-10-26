所有考生，你们研招统考网报期间遇到的问题有回复啦！

广东省2020年全国硕士研究生招生考试持续报名中。近日，研招网对报期间遇到的问题做了权威解答。

南方网讯（记者/柯丹洁 实习记者/冯炯怡）广东省2020年全国硕士研究生招生考试持续报名中，网上报名将于10月31日截止，已提交报名的是否可以修改报考点？学历校检未通过的是否会影响现场确认？......关于报名的一系列问题，近日，研招网对报期间遇到的问题做了权威解答，快一起来往下看看吧~

关于学信网账号

（1）问：考生进行研究生报名，必须要进行学信网账号注册吗？

答：考生需要用学信网账号登录到研招网才能进行报名。之前已有账号的考生，可直接登录报名。忘记用户名和密码的考生，可通过找回用户名或密码的功能自行找回。如果找不回来，可以重新注册学信网账号。没有注册过的考生，注册成功后即可报名。

（2）问：考生已经报名了，也可以重新注册吗？

答：建议考生优先找回自己的报名账号，确实找不回的，也可以重新注册。注册成功后登录研招网报系统，进入到填写考生信息页面，会提示身份证号之前已经有填报信息，考生可按页面提示提交信息，审核通过后报名信息会关联到新注册的账号里。

关于考生信息

（1）问：填写考生信息时，籍贯、户口、档案等信息应如何填写？

答：请考生按照个人实际情况如实填写即可。比如，籍贯可按户口簿填写；应届毕业生户口迁至学校的写现就读学校所在地和现就读学校详细地址，没迁至学校的写户口实际地址即可，往届生按实际情况填写。档案填写同理。这里要特别说明一点，若档案在自己手里的考生，请尽快找可接收单位或人才市场存档。

（2）问：填写的信息可以修改吗？

答：报考点、招生单位、考试方式等重要信息是不能修改的，如需修改，请取消报名，重新填报。其他信息考生可在报名时间内进行修改，若无法完成修改，请关注页面提示的原因。

关于学历（学籍）信息校验

（1）问：填写学籍学历信息，校验不通过怎么办？

答：应届毕业生及学信档案中学历信息可查的考生，要仔细核对毕业院校、毕业时间、符合报考条件的最后学历等信息，信息正确才会校验通过。

个人的姓名或身份证号信息在毕业后有变动的，以及其他情况未能通过学历（学籍）网上校验的考生，应在招生单位规定时间内完成学历（学籍）核验。根据招生单位要求提供相应核验材料，具体时间和要求请关注招生单位发布的公告及通知。

关于报考点

（1）问：报考点应如何选择？

答：管理规定明确：应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续；单独考试考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续；其他考生（含工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生）应选择工作或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。

若想了解自己的情况是否可以选择某个报考点，请关注该报考点及报考点所在省级教育招生考试机构发布的公告，了解该报考点可接收的考生范围。

（2）问：报考点是否会报满？

答：会的，选择报考点时，提示“报考点已满”即已报满。建议报名的考生尽快选择其他符合要求的报考点进行填报。

（3）问：选择不了报考点，提示“无匹配的报考点”，也是因为报满了吗？

答：不是，一般是考生的报名信息在该省份没有匹配的报考点。请选择符合要求的其他省份报考点。

关于交费

（1）问：生成报名号以后，可以等等再交费吗？

答：如确定选择该考点，建议在网报期间及时交费，以免报考点已满，无法交费。

（2）问：在报名规定时间内取消报名，缴纳的报名费会退吗？

答：截止10月31日网报结束前取消报名志愿或同一报名号重复支付的考生，12月份统一安排退费，请耐心等待，请勿注销交费账户，费用会原路返还。

（3）问：交费以后考生还应注意什么？

答：网报结束，初试之前，这中间考生要先进行现场确认，确认通过的考生才能打印准考证参加考试。

温馨提醒

网上正式报名时间为2019年10月10日至10月31日，每天9:00-22:00。报名前，请考生务必仔细阅读报考须知，并按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及招生单位发布的网上公告要求填写信息。报名期间，考生可自行修改网上报名信息或重新填报报名信息，但一名考生只能保留一条有效报名信息。

关注报考点发布的现场确认时间及要求，在规定时间内携带材料参加现场确认。关于报名信息表，建议下载保存，后期可能会使用到。重点来了，请牢记学信网账号，后期一定会使用到。