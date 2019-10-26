你家孩子也“压力大”“学习找不到感觉”？这样助力考生快速进入高三状态！

对于高三前期的学生来说，家长如何帮助他们尽快进入高三状态呢？

如果把高考比作一场战役，孩子是主力军，老师是前方指战员，家庭就是后方大本营。要打赢这场硬仗，必须三者合力，劲往一处使。面对紧张的高三生活，很多高三生摩拳擦掌，奋力在这一年冲刺一番，但也有不少同学感到迷茫，面对新的学习模式、繁重的学习压力，始终“找不到高三的感觉”，家长也愈加“压力山大”。

近日，记者走进各大高校校园，采访了一些刚上大学的“高考毕业生”，他们在回忆自己高三那年的氛围与感受时，也纷纷表示“压力大”“难进入状态”等。而在问及“你认为在高三阶段谁最重要？”的问题时，很多同学都认为是父母。在高三这个重要的阶段，父母的帮助、陪伴与支持尤为重要。

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对于高三前期的学生来说，家长如何帮助他们尽快进入高三状态呢？

为此，记者特别采访了广东实验中学心理学高级教师，学生处副主任，国家二级心理咨询师，国家生涯规划师蓝敏老师，请她为大家支支招。蓝敏老师认为，高考家庭首先应该树立一个统一意识——高考是一个系统工程，想要稳妥备战高考，需要同时实现两个目标：既要学得好，又要心态好。记者梳理了蓝敏老师总结的几点方法，赶紧收藏起来，为准高考生助力吧！

怎样才能学得好——重视学法

一轮复习夯基础：当前高三生基本都处于第一轮复习阶段，这是所有复习中最基础，最系统，最细致的一次复习，它更加注重细节的落实，提升学生运用知识的能力，也正是学生较好地查漏补缺，夯实基础的一个机会。漫长的一轮复习可能会让部分学生感到每天按部就班、没有方向，因此要制定一个详细的计划表，什么时间段要达成什么样的目标，记录每天的任务量和完成度，对自己的知识掌握要有清晰的把控，同时抓住知识之间的内在联系，形成知识网络。

提高高阶能力：除了基础的理解、记忆、观察，高考也考察学生的判断能力、分析能力、综合能力等。“培养细致认真的习惯，可以挽回不少分数。”蓝敏说，例如有规划地打草稿，书写尽量清晰，抄东西记得核对等，这样可以避免一些小错误。

但重要的是要做到“三养成”，养成做笔记、做标注、做错题的好习惯。不仅要知道题目的答案是什么，更要分析为什么，力求标注每道错题，指明其错误原因何在，并用实例证明。通过归纳可以提高复习效率，真正把握各种解题思路、方法和技巧。

加强应试技巧训练：做好时间管理、压力管理、快速阅读、笔头表达、保持手感……蓝敏建议这个阶段高三生可以适当进行限时训练。在规定时间内做完一套模拟题，完成后再对答案，看自己练习训练的正确程度，查找自己知识掌握情况，快速发现自己问题所在，在最短时间内予以弥补或矫正。通过这样的不断训练，可以适应应试压力，无论是平时的模拟考还是真正高考时就不会感到“手生”，学习状态自然就能提升。

调整情绪，坚定意志：高三初期，学生们都会决心拼一把，但有的学生三分钟热度，苦了累了就开始放松懈怠。高三的学习压力较大，准高考生一定要利用这段时间进行情绪调整，做好打持久战的心理准备。蓝敏老师用荷花定律告诫考生，成功需要厚积薄发，需要积累沉淀。“人生就是永远在路上，永远在坚持的过程”，蓝敏老师希望，家长要教给孩子无论什么时候都不要放弃自己，要坚持到底，坚持到高考、坚持到高考出成绩、坚持到录取结果出来。

怎样才能心态好——修炼气场

妙招1：橱柜整理法。蓝敏老师指出，家长、学生可以共同静下心来，回想一下脑海中看到的橱柜或者抽屉是什么样子的？同理，考生每天整理一下自己大脑的文件夹，按照科目分门别类的整理，对自己的知识储存有一个清晰的把控，自信将会提升。

妙招2：积极思维法。遇到不会做的题，不要想“不会做的题目好多”，而是“幸亏考前发现了”。蓝敏老师建议，帮助高三生积极思考问题，改善状态。时间永远都是不够的，在有限的时间里面，尽可能比昨天多学一些知识，就已经很厉害了。焦虑的时候，尝试把注意力转移到别的地方去，例如跑步、享用美食、背一个简单的知识点等。蓝敏老师认为，在学习状态不好的时候可以先进入一个简单的学习，慢慢地摆正心态，而不是先调整好心态再来学习。

妙招3：积极冥想暗示。潜意识的能量是巨大的，和学生一起回忆、分享他们骄傲、美好的时刻，找到成功的感觉，家长也要多鼓励他们，更加尊重和理解他们的选择与想法。

做智慧的高三家长

高考，是家长和孩子一起成长。每一个参加高考的父母和学生，都经历着备考的历练和艰难，并在这个过程中感受成长，品味人生。蓝敏认为高三期间要做一名智慧的家长，得学会做好爱孩子的“四师”：

一、营造积极氛围，做孩子的“高考助考师”；

二、把握心理状况，做孩子的“心理按摩师”；

三、稳定自己情绪，做孩子的“情商指导师”；

四、搜集高考信息，做孩子的“资讯搜集师”。

考试是平常的事，焦虑是自然的事；和孩子一起面对，和孩子一起成长。希望所有的高三学生都可以很好地适应高三生活，认真对待、全力以赴、冲刺高考，走好人生的每一步。

【记者】唐巧燕

【视频】翁子盈 实习生 肖瑞盈、冯炯怡

【出品】南方青春高考季