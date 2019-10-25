广州市人工智能师资研训基地揭牌仪式在穗举行 首期师资培训班同步开启

10月25日上午，广州市人工智能师资研训基地揭牌仪式在广州市信息工程职业学校举行。AI创新体验、AI教研、创新教育、编程实践，今后都可以在广州市人工智能师资研训基地学习、体验。

南方网讯（记者/翁子盈 实习生/肖瑞盈）10月25日上午，广州市人工智能师资研训基地揭牌仪式在广州市信息工程职业学校举行。AI创新体验、AI教研、创新教育、编程实践，今后都可以在广州市人工智能师资研训基地学习、体验。据了解，第一期广州市中小学人工智能教育师资培训班也随即开班，首批有40名教师参加培训。

据广州教育学会会长吴强介绍，首期开设的是基础班，下一步将逐步开设进阶版、高端研修班，为接下来的人工智能课程教育培养各种层次的师资队伍，为推进广州市人工智能人才培养做好服务。

挂牌仪式

人工智能技术的发展必然掀起未来生活的巨大变化，社会对人工智能人才的需求也会日渐迫切。广州市信息工程职业学校张淑芬书记表示，人工智能行业前景广阔，未来将依托学校在智能技术应用、信息技术类专业上的优势，立足行业、搭建会、院、校、企四位一体的人工智能研训基地，培养更多的人工智能专业技术人才。

人工智能涵盖的学科和技术面非常广，然而目前基础教育人工智能教师非常紧缺。广州教育学会副会长谭健文认为，当前需要迅速搭建起一个人工智能教师培训与教研的基地。她告诉记者，“要进一步深化课程改革、扩大课程建设开放，建立借力于企业的教师培训新联盟，促进“引进来”与“走出去”的协调互动，有效提高人工智能教育师资培训质量，从根本上增强广州市人工智能教育的能力，显著提升广州市教师适应与发展人工智能教育的水平。”

培训课堂

“人工智能+教育”时代正大步向我们走来，必将对传统的教育理念、体系产生重大影响，也将对教学模式、教学内涵带来颠覆性变革，人工智能技术将进一步释放教育在推动人类社会发展方面的巨大潜力。

广州市人工智能师资研训基地的揭牌以及相关企业与学校的揭牌，搭建校、企、院、会四方联盟，实现优势互补和资源共享。以企业业务骨干组成的讲师团队驻校任教，实行阶段性岗位身份互换，建立可推广、可复制的应用模式，推进校企融合、职普融合，夯实广州人工智能产业发展基础，支撑人工智能产业发展，搭建人工智能创新平台。