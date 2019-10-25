建设国际化特色鲜明的高水平大学

日前，广东外语外贸大学21世纪海上丝绸之路协同创新中心被认定为教育部省部共建协同创新中心。

日前，广东外语外贸大学21世纪海上丝绸之路协同创新中心被认定为教育部省部共建协同创新中心。这是广东省首个人文社科类省部共建协同创新中心，也是全国外语类院校中首个省部共建协同创新中心、首个有关国家“一带一路”建设的省部共建协同创新中心。

今年是广外建校54周年。54年来，广外传承红色基因，与新中国同心同向同行，在不同的历史时期承担了时代赋予的光荣使命，成为广东乃至国家沟通世界的一扇窗口。

在新时期，广外围绕立德树人根本任务，培养能直接参与国际合作与竞争、有社会责任感的国际化人才；瞄准学科前沿发力，外语和非外语学科形成“双轮驱动”新局面；聚焦时代重大需求，提供广外智慧。

“到2025年建成国际化特色鲜明的高水平大学，是我们的奋斗目标。经过7年多的探索和实践，我们已经朝着这个目标迈出了坚实的步伐。”广外党委书记隋广军表示，广外要在时代坐标中坚定追求卓越的价值取向，坚定高质量发展的主线，谱写广外发展新篇章。

新格局

高水平大学建设实现“双轮驱动”

近日，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会联合下发关于批准新设博士后科研流动站的通知，广外成为在全国外语类院校首个获批设立应用经济学博士后科研流动站的高校。

这是继去年广外新增应用经济学一级学科博士点后，该学科建设取得的又一重大突破。截至目前，广外已设有外国语言文学、应用经济学两个博士后科研流动站。

近年来，根据学科发展基础和建设目标的差异实施分类指导，广外高质量推进三大计划——

一是高峰学科建设计划，重点支持省攀峰重点学科外国语言文学和应用经济学，以高峰学科建设带动学校整体发展；二是高原学科建设计划，重点支持学科体系较为完备、学科基础较为扎实，并已入选省优势重点学科建设序列的工商管理和法学学科；三是特色学科建设计划，支持社会需要、具备一定基础的马克思主义理论、理论经济学、政治学、新闻学、信息技术与网络空间安全等学科，实行错位竞争和特色发展。

锚定目标，坚定前行，广外打开了学科发展新格局——

在教育部开展的全国第四轮学科评估中，广外成为有学科进入全国排名前5%的4所广东高校之一，外国语言文学学科进入全排名前5%，获评A档，位居广东第一；应用经济学位居广东第三，进入攀峰重点学科建设行列。

自2012年以来，广外坚持以服务经济社会发展为导向，以“2011计划”和“繁荣计划”为牵引，实施学科建设差异化非均衡发展战略，学科建设取得了重大突破。新增应用经济学一级学科博士点，下设5个二级学科博士点，外国语言文学一级学科博士点新增了2个二级学科博士点，形成外语学科与非外语学科“双轮驱动”的学科体系结构。2个一级学科成为省级攀峰重点学科、4个一级学科入选高水平大学建设计划重点学科序列，学科专业布局进一步优化。

“我们主动作为，调整专业设置，进一步强化广外专业竞争力和影响力。”广外校长石佑启表示，近年广外不断优化学科布局，新增金融学院、会计学院、国际关系学院等，拓宽学科专业发展空间。接下来要充分发挥教育部学科评估、学位授权点申报的引领和导向作用，推进交叉融合发展，持续增强学科实力。

新使命

培养有家国情怀和国际视野的人才

“想用一到两年并不长的时间做一辈子难忘的事，趁着年轻到自己好奇向往的新疆看看它真实的模样。”6年前，广外校友、“西部计划”志愿者邵书琴只身前往新疆生产建设兵团第三师托云牧场，从事基层社会管理工作，获得了中国优秀青年的最高荣誉奖——“中国青年五四奖章”。

培养社会主义建设者和接班人，是广外长期坚持的人才培养目标。以立德树人为主线的“铸魂·系扣”工程、国际赛事志愿服务、西部计划等大批育人品牌，引导师生践行“卓越、诚信、包容、自信”的广外价值观，培养胸怀祖国、服务国家和社会的精神品格。

“云山”品牌系列勤工助学基地包含云山咖啡、云山书屋、云山健身房等项目，每年为在校学生提供1200余个勤工助学岗位；明德书院把学生的学习空间从课堂延伸到公寓，实现思政工作全覆盖，打通育人“最后一公里”。2016年广外云山学生勤工助学党支部被党中央授予“全国先进基层党组织”称号。

今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。在国际形势复杂多变的今天，加强全球治理人才队伍建设，突破人才瓶颈，做好人才储备的重要性愈发凸显。

“虽然是实习，但我们参与的工作都异常重要，数据报告中任何一个误差都可能导致不可估量的后果。”今年，广外2016级硕士生徐吉远赴联合国维和部行动和危机中心开展实习。

徐吉是广外国际治理创新硕士研究生班的首批学员。学员前两年在广外完成原专业及国际治理课程的学习科研任务，第三年赴马里兰大学等国外名校攻读公共政策或国际关系硕士学位，第四年经择优选拔被推荐到世界银行、国际货币基金组织等国际机构实习。

截至去年底，广外已与57个国家和地区的464所高校与机构建立了合作关系。仅去年，各类出国(境)学习学生数量达986人次，较2011年增长87.02%。

“我们的培养目标是，国际组织创新班的学生毕业后能够胜任国际组织、涉外企事业单位、跨国公司的高级职位工作。”广外教务处负责人表示，今年广外在全省高校中率先开展国际组织人才本科培养工作，开设“国际经济与贸易”“会计学”“翻译+经济学”3个本科阶段的国际组织创新班。

新担当

当好国家战略和地方需求的“外脑”和“智囊团”

3年前，首个粤港澳大湾区研究院落户广外，成为广东省政府和国家相关部委的重要智囊机构。

日前，21世纪海上丝绸之路协同创新中心被认定为教育部省部共建协同创新中心，为广外新型智库建设添砖加瓦。

高校新型智库的“落地”“升格”，是广外高水平大学建设新突破，也是广外服务国家战略新成效的生动缩影。

回顾校史，广外自诞生至今一直肩负着服务国家、联通中外的重责，广外的发展始终与国家的命运紧密相连。

1965年，因国家外交的新变化，广州外国语学院应运而生，肩负起为新中国培养外语人才的重任；1980年，广州对外贸易学院沐浴改革开放春风而生，成为华南地区外贸教育事业的支撑力量。上世纪七八十年代，广外翻译《1932—1972年美国实录：光荣与梦想》，为国人了解世界打开了一扇窗口；承担高考英语改革任务；研发大学英语专四、专八考试；创建交际英语教学的中国模式，为国家的外语教学改革作出了积极贡献。进入新世纪，广外依然作为先行者承担广东乃至国家赋予的改革重任，聚焦国家重大战略需求，建立起“立足广东、辐射全国、面向世界”新型高端智库，助力中国对外开放新格局建设。

作为华南地区外语语种最多、外语人才最集中的高校，广外提出“小语种服务国家大战略”的思想，陆续开设了波斯语、捷克语、孟加拉语、塞尔维亚语和土耳其语等“一带一路”沿线国家语种专业，服务于国家重大战略，促进国家、地区间商贸与人文的往来与沟通。

同时围绕全球经济治理、对外开放新格局等国家重大课题，广东国际战略研究院承担了教育部“创新团队发展计划”项目、国家自然科学基金重点项目等国家项目30余项、省部级科研项目100余项，积极主动开展课题攻关。

由“云山领军学者”陈小君教授领衔的土地法制研究院，主持国家级项目三项、省部级项目十多项，为土地法规制定、区域社会治理提供广外智慧。

在新型智库蓬勃发展的同时，外语服务也取得令人欣喜的成绩。去年4月，广外教授刘建达带领专家团队完成了《中国英语能力等级量表》研制，解决了我国外语能力测评体系的重大理论与实践问题，填补了国内语言能力量表的空白，为推动我国外语教育改革发展作出了积极贡献。

“进入新世纪以后，广外从未懈怠，勇担传播智慧的使命，向建设高端智库服务国家战略的新高度迈进。”隋广军表示，广外将继续整合优势学科资源，聚焦“中国参与全球经济治理”、“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设等国家战略，加快建设国际化特色鲜明的高水平大学。