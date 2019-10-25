科大讯飞举办智慧教育论坛加速“A.I.+教育”深布局

10月24日，第二届中国（广东）人工智能发展高峰论坛举行，科大讯飞在粤港澳大湾区打造智慧教育区域样板的探索，论坛上发布“教育大数据平台”，举办“A.I.&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会”。

南方网讯（记者/赵刚）2019年是人工智能规模化应用落地元年，人工智能红利开始兑现。10月24日，第二届中国（广东）人工智能发展高峰论坛举行，科大讯飞在粤港澳大湾区打造智慧教育区域样板的探索，论坛上发布“教育大数据平台”，举办“A.I.&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会”。

由政策牵引带动，粤港澳大湾区将深入开展人工智能技术应用示范，这为“A.I.+教育”带来无限生机。科大讯飞高级副总裁杜兰博士表示：“粤港澳大湾区是‘A.I.+应用’最好的试验田”，而关乎国计民生的教育与A.I.如何共生共舞，更值得人们去期待。

为广州成为“全国智慧教育示范区”提供A.I.支持，深入部署深圳教育云应用，超六成珠海K12学校使用科大讯飞的教育产品，为佛山注入区域教育均衡发展血液……至今，科大讯飞智慧教育已全面布局广东的广州、深圳、东莞、佛山、珠海、阳江、河源、惠州、汕尾、梅州十个城市，覆盖粤港澳大湾区约1500所学校，“A.I.+教育”的种子已深埋粤港澳大湾区，落地生根。

国家教育部科技司司长雷朝滋在“A.I.&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会”上致辞

A.I.赋能，民办校重本率超8成

今年高考，黄冈中学广州学校两名学生获得清华大学/北京大学录取资格。而学校的高考重本率，从2017年的61%，跃至今年的81.5%。

如此亮眼的教学成果，在中学教育竞争激烈的广州实属突出。学校副校长孙传华一语道出缘由：“学校的特色是个性化教与学。”

回首“弯道超车”的艰苦历程，不难发现转机发生在四年前。2015年7月，学校与科大讯飞开启合作，走上“智慧教育”之路。

智学网和个性化学习手册的陆续引进，颠覆了传统教学方法。“有了智学网，它会帮同学们整理归纳出属于每个人自己的错题手册，”获得北京大学录取资格的朴惠敏感触万千。

坚定“A.I.+教育”的步伐，让智慧教育样板校在各个城市犹如雨后春笋涌现。

在深圳，深圳育才中学今年正式挂牌“粤港澳大湾区精准教育样板校”。学校深度应用智学网开展日常测验与教学活动，应用规模覆盖全校3个年级42个班。

“这套系统批改试卷真智能。”育才中学英语老师刘英华兴奋地说道：“我们研究对比之后，发现通过人工智能批改出来的试卷，与老师批改的相差无几，准确率非常高。”

随着中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，“促进信息技术与教育教学融合应用”成为明确要求。而同样在今年，《广东省中小学智慧教室建设指南（试行）》的、出炉，传达出更为明确的信息：建设教学环境网络化、数字化、物联化、智能化。

深圳育才中学校长郑春华对此非常有信心：“我们愿意成为科大讯飞智慧教学研究的对象，也愿意在智能化教学的路上多一些尝试。”

顺德一中校长谢大海与郑春华抱有同样的想法。他多次在教育信息化会议、研讨会上强调，要加强信息技术与课堂融合创新。自去年与科大讯飞签订合作协议，顺德一中的各个教室实现科大讯飞智慧课堂产品的全覆盖应用，贯穿教学全环节。

论道南沙：区域智慧教育样板这样造

可智慧教育能带动学校教学“弯道超车”，又是否能带来区域内教育的协同发展呢？

24日第二届中国（广东）AI发展高峰论坛上发布的科大讯飞教育大数据平台，就是答案。正如科大讯飞A.I.教育研究院院长王士进所说，在参与教育大数据应用研发过程中，发现全国很多区域都存在“数据难打通、数据汇集后难发挥更大价值”等问题，推出平台是为了帮助教育管理者做更科学决策、帮助学校和老师更精准教学教研，帮助学生更科学评价和更具个性化地发展。

其实，南沙智慧教育大数据平台项目是科大讯飞在粤港澳大湾区进行教育大数据平台布局的重要探索和实践，通过大数据重塑全区教育教学、教育管理、教育决策流程，从而打造粤港澳大湾区智慧教育区级样板。

具体而言，南沙智慧教育大数据平台汇聚了南沙智慧教学应用地图、学生学业监测发展水平、学生发展综合评价的“一生一案”数据、全区中小学学业质量监测数据等多个方面内容，合理预测以及规划教育发展需求，助力南沙区提升整体教学水平。

纵览广东省近年的教育政策，“智慧教育”的身影时常出现其中。在《广东省教育信息化发展“十三五”规划》中，就提出“到2020年，省级建成100所智慧校园和300个‘未来教室’”的目标。

距离达到该目标的时间越来越近。今年，科大讯飞在南沙首期建成200个智慧课堂实验班，打造南沙智慧教育“一生一案”，助力南沙区打造智慧教育深度应用示范区。南沙智慧课堂建设应用规模跃升至全市第一、全省领先。

实际上，通过A.I.赋能打造智慧教育深度应用示范区样板，在广州市南沙区行之有效，在粤港澳大湾区其他城市亦如火如荼。深圳市宝安区的探索就是其中典范。

2016年，科大讯飞就与宝安区签订战略合作协议，协议内容就包括“互联网+”智慧教育应用示范区的建设。2018年秋天，宝安区选出9所高中作为首批生涯教育试点学校，成为深圳最早探索生涯教育试点学校的行政区之一。未来，该区的生涯教育试点将从高一年级拓展到高中所有年级。

同样在2016年，珠海市金湾区率先采购畅言智慧课堂设备，走上了“全面使用讯飞智慧教育产品”之路。“如果没有智学网，估计此时此刻的我正在案头工作，一张张枯燥地埋头翻阅试卷，智学网俨然已经成了我离不开的教学助手”。珠海三灶中学英语老师凌敦笑着说道。

目前，科大讯飞智慧教育全系列产品已覆盖金湾区，并承建了金湾区教育云平台、中学学业大数据采集分析平台、智慧校园平台和教育大数据智能平台。

通过打造智慧教育示范区样板，科大讯飞传达出人工智能教育的核心理念：通过精准的人工智能技术实现“因材施教”。正如科大讯飞董事长刘庆峰所说，通过人工智能的赋能，可以落地因材施教的理念，改变人才培养模式，让更多的孩子得以享受优质教育，从而通过知识改变命运。

广州市委常委、南沙区委书记蔡朝林在“A.I.&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会”上致辞

顶层布局：市级智慧教育样板开疆拓土

无论是样板校的打造，还是示范区样板的建设，都缺少不了顶层设计的版图构建。

一直以来，科大讯飞积极参与广东人工智能行业顶层设计。去年7月，广东省人民政府印发的《广东省新一代人工智能发展规划》，明确指出“支持科大讯飞加快建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台”。

在粤港澳大湾区智慧教育的道路上，从来不乏科大讯飞的身影。

2015年，科大讯飞与广州市教育局签订战略合作协议，并携手落实《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》，旨在全面提升广州市教育现代化发展水平，通过技术创新把广州打造成为全国一流的“互联网+”智慧教育示范区。

广州市教育局相关负责人表示，在全国众多城市以大规模信息化装备建设推进教育信息化的时期，广州市已经开辟了一条以学生发展为中心的智慧教育之路。今年，广州成功入选2019年度全国“智慧教育示范区”。

如今，广州智慧教育已开花结果、根深叶茂。科大讯飞智慧教育已覆盖广州498所学校，服务师生近8万人，华师附中、广雅中学、省实中学等知名中学均在使用。

同样是在2015年，科大讯飞开启智慧教育的深圳市级样本打造之路。与深圳市人民政府签订战略合作协议后，科大讯飞又陆续与福田区、宝安区、龙华区教育局、大鹏新区、罗湖区均签订战略合作协议。深圳教育云应用也由科大讯飞部署，在深圳市开通教育云帐号的学校，已从初期的12所发展到706所，参与师生达14万人。

截至目前，科大讯飞已在广东全面布局“十城”，陆续与广东省政府、广州、深圳、东莞、佛山、珠海、阳江、河源、惠州、汕尾、梅州等城市签订全面战略合作协议。合作范围覆盖科大讯飞的智慧教育等主赛道业务。

随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的出台，大湾区建设正在加速推进，深入布局粤港澳大湾区智慧教育成为重中之重。

最近，科大讯飞又将智慧教育的神经末梢延至港澳区域，与澳门濠江中学以及香港电讯公司旗下的HKTE公司签署合作协议，加速在粤港澳大湾区智慧教育区域样板的打造。

“粤港澳大湾区给我们带来了非常大的创业机会，因为这里有最好的应用场景、最好的教育医疗产业，而且还汇聚了海内外的高端人才。”科大讯飞高级副总裁杜兰博士笃定认为，“粤港澳大湾区是‘A.I.+应用’最好的试验田”。

广东省教育研究院院长汤贞敏在“A.I.&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会”上致辞

政策东风：A.I.绽放粤港澳大湾区的无限生机

在第二十届中国国际教育年会全体大会，科大讯飞董事长刘庆峰就表示，目前教育面临三大挑战，分别为“技术”、“区域差距”以及“同质化”。

那么，要如何破解这三大难题？在刘庆峰看来，关键就在于人工智能。

今年，科技部印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》。粤港澳大湾区建设将作为重大区域发展战略之一被纳入布局范围，开展人工智能技术应用示范，探索促进人工智能与经济社会发展深度融合的新路径。

这无疑再次给“A.I.+教育”的发展注入强心针：人工智能在大湾区教育领域的应用有着广阔的前景和深刻的作用。

曾有业内人士指出，2019年粤港澳地区将迈出“人工智能+教育”改革的关键一步。在教育行业向智能化转型的过程中，政府、企业、高校院所间势必要加强合作，稳步推进大湾区智慧教育改革和发展。

而深耕教育主赛道多年的科大讯飞，一直都致力于通过人工智能去改变教育。产品已涵盖精准教学、自主学习、智慧考试、高效管理、创新教育多维度，覆盖“教、学、考、评、管”教育全链条。随着新产品的发布，科大讯飞将会集聚大湾区教育势能，深化布局粤港澳大湾区的教育业务，构建教育行业产业链上下游朋友圈，共建粤港澳大湾区智慧教育行业生态。至今，科大讯飞将AI技术共享给教育类开发者，目前已惠及13万开发者、开发出14万应用。

利好的政策、发达的市场土壤和源头技术创新，都让粤港澳大湾区人工智能教育的前景充满无限生机，而人们相信：比人类更强大的不是A.I.，而是掌握了A.I.的新人类，当A.I.深扎粤港澳大湾区，未来一切皆有可能。