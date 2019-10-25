西湖大学新增4位荣誉董事和1位校长特别顾问

10月13日，西湖大学第一届董事会第六次会议在深圳召开。16位董事会董事出席会议。

10月13日，西湖大学第一届董事会第六次会议在深圳召开。16位董事会董事出席会议，荣誉董事、董事会秘书、校务会成员等列席会议，会议由董事会主席钱颖一主持。

本次会议表决增补了4位荣誉董事，经举手表决，出席董事投票通过了增补时代中国控股有限公司董事局主席岑钊雄，全国青联委员、广东省青年企业家协会执行会长黄斌，优德品牌创始人牛留栓，富春控股集团有限公司执行董事兼首席财务官张新程为西湖大学荣誉董事。董事会主席钱颖一和校长施一公为新增荣誉董事颁发聘书。

岑钊雄（中间）

黄斌（中间）

牛留栓（中间）

张新程（中间）

10月11日，西湖大学在云栖校区举行聘任仪式，聘任黄斌先生担任西湖大学首位校长特别顾问。校长特别顾问的受聘对象为在其所从事领域取得突出成就，具有一定公众知名度和广泛社会影响力的校外人士。聘期内，他们将受校长委托，为学校开展捐赠、国际合作等专项工作提出对策、意见和建议，参与并指导该项事务的组织实施。

从西湖大学成立之初，黄斌先生就关注和支持学校的发展，多次来学校实地探访，与施一公校长等畅谈办学理想、筹划西湖未来。他说：“非常感动，中国能有这样一批人愿意全力以赴探寻科学和中国教育改革的最前沿；非常有幸，我能加入西湖大家庭，为这项伟大的事业贡献自己的一点力量！”