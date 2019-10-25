第二届中国（广东）AI发展高峰论坛：科大讯飞发布教育大数据平台

10月24日，第二届中国（广东）人工智能发展高峰论坛在南沙举办，深耕教育领域15载的科大讯飞正式发布教育大数据平台，同时获颁“‘机器人智能交互’广东省新一代人工智能开放创新平台”。

南方网讯（记者/赵刚）10月24日，第二届中国（广东）人工智能发展高峰论坛在南沙举办，深耕教育领域15载的科大讯飞正式发布教育大数据平台，同时获颁“‘机器人智能交互’广东省新一代人工智能开放创新平台”。

本届论坛是2019年中国最高规格的全球性人工智能盛会之一，指导单位是科学技术部、广东省人民政府，主办单位是广东省科学技术厅、南沙开发区管委会、华为技术有限公司、科大讯飞股份有限公司。

今年论坛主题为“AI&ALL”，意为人工智能无处不在。论坛开始，只见能说中文、英文、法文、韩文的科大讯飞多语种A.I.虚拟主播“小晴”出现在大屏幕上引来无数观众目光；随后，演讲者的语音马上转成文字出现在屏幕上，这多得讯飞智能听见会议系统全程“撑会”；而上午主论坛更以科大讯飞高级副总裁杜兰博士的精彩演讲——《A.I.赋能，世界的下一种可能》压轴结束，人工智能的元素已“润物细无声”进入到论坛的每一个细节。

科大讯飞高级副总裁杜兰在论坛上作主旨演讲《A.I.赋能，世界的下一种可能》

这无疑在诠释着那句耳熟能详的话：2019年是人工智能规模化应用落地元年，未来已来。

科大讯飞教育大数据平台助力“因材施教”

论坛上，科大讯飞教育大数据平台正式发布。该平台基于“数据采集共享、数据存储计算、数据管理监控和数据可视化展示”为一体的数据管理及数据决策的大数据平台，完成区校教学及管理数据的有效治理，做到用数据说话、决策、管理、创新，助力区域教育科学管理和学校教学可持续发展与减负增效，实现“因材施教”。

科大讯飞A.I.教育研究院院长王士进代表科大讯飞进行产品发布，他说，科大讯飞在参与教育大数据应用研发过程中，发现全国很多区域都存在“数据难打通、数据汇集后难发挥更大价值”等问题，经过两年研发，如今正式推出科大讯飞教育大数据平台，希望以此帮助教育管理者做更科学决策、帮助学校和老师更精准教学教研，帮助学生更科学评价和更具个性化地发展。

其实，南沙智慧教育大数据平台项目是科大讯飞在粤港澳大湾区进行教育大数据平台布局的重要探索和实践，通过大数据重塑全区教育教学、教育管理、教育决策流程，从而打造粤港澳大湾区智慧教育区级样板。

如今，越来越多的智慧课堂落地南沙。南沙区今年首期已建成200余个智慧课堂实验班及综合创客、VR/AR科普、人工智能、模型工坊、电子机械等5间学科创新实验室，同步配置了精准教学与个性化学习系统、数据仓库管理系统等，积极搭建教育大数据核心能力平台和智慧教育门户。

南沙只是科大讯飞在粤港澳大湾区打造智慧教育区域样板的一个缩影，目前，科大讯飞已构筑起一个互通、共享、开放的应用合作生态，超过13万的基于讯飞开放平台的教育类开发者、14万的开发应用，业务覆盖31个省级行政区，超过25000所学校并服务近亿师生。

科大讯飞入选广东新一代人工智能开放创新平台

论坛上，广东省科技厅公布了8家广东省新一代人工智能开放创新平台名单，其中，科大讯飞获颁"‘机器人智能交互’广东省新一代人工智能开放创新平台"。

科大讯飞获颁"‘机器人智能交互’广东省新一代人工智能开放创新平台"

据了解，"‘机器人智能交互’广东省新一代人工智能开放创新平台"的建设，将提升机器人多模态交互领域各种业务形态的自主技术能力，极大提高智能交互企业和机构的开发和生产交付效率，降低成本，有效解决机器人产业的重复投入建设、效率低下、资源浪费等问题；而且，该平台将完善机器人智能交互技术标准体系，夯实机器人产业发展基础，打造机器人能力建设高地，赋能全球的机器人智能交互厂商，培育和孵化机器人科技型中小企业，对机器人产业生态发展具有积极的促进作用。

其实，早在2017年11月，科大讯飞就入选首批国家新一代人工智能开放创新平台。通过人工智能赋能各行各业，从而构建丰富的A.I.产业生态森林，科大讯飞从未止步，目前已有105万的开发者通过科大讯飞开放的A.I.能力进行创新创业。

一直以来，科大讯飞都是粤港澳大湾区的人工智能行业的重要参与者和建设者。去年8月，广东省人民政府印发了《广东省新一代人工智能发展规划》【粤府（2018）64号】，文件明确指出“支持科大讯飞加快建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台”。此外，在广州市工信局指导下，科大讯飞参与撰写了“广州市人工智能发展五年规划”，从而助力广州IAB（即新一代信息技术、人工智能、生物医药）产业发展，为人工智能产业在广州的集聚和壮大提供方向指引。

正如科大讯飞高级副总裁杜兰博士所言，粤港澳大湾区是“A.I.+应用”最好的试验田。至今，科大讯飞已全面布局广东10个城市，A.I.的种子早已深埋粤港澳大湾区，落地生根,未来可期。