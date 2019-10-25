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不打孩子憋到心梗？专家：家长要学会共情

2019-10-25 08:30 来源：广州日报 刘晓星
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　　日前，一条《现代教育的主要问题，就是孩子打太少了！》的调侃文章在朋友圈刷屏。家长们纷纷转发，并热火朝天地讨论如何“技术性”打孩子：既不会造成伤害，又能长记性。然而调侃归调侃，专家严肃地表示，打孩子是要不得的。哪怕是偶尔打打非要害部位的行为，也要尽可能避免。在絮絮叨叨讲道理和动手的同时，还有一条中间的路，那就是与孩子“共情”，在孩子犯错后，共同讨论减少不良后果，避免错误再度发生的办法。

　　无奈家长：

　　说不通只能动手了

　　这篇爆款文章，以调侃的语句列举了打孩子的几大好处：提高教育效率，孩子的肌肉会快速反应，脑细胞也会积极运作，不但会考虑类似于“往哪儿跑？让妈妈打哪儿比较不疼？”这样的现实问题，也会顺带思考“我做什么了，挨一顿胖揍？下次是不是就别干这种蠢事了”这种较高层次的问题；增强身体和精神的抗压能力，小时候经常挨打的孩子，心比较大，皮比较厚，长大后在社会上遭受挫折时，也不觉得是多大的苦，知道感恩；成材的概率也比较高，艰难困苦，玉汝于成，让他们有草一样谦卑和顽强的生存力。被孩子们折磨得高血压、心脏病的家长们，纷纷笑言找到了揍熊孩子的“理论基础”。

　　在家长群里，大家都说不是自己简单粗暴，而是这一届的孩子实在是太难带了。妈妈们的声声控诉，真是让“听者伤心，见者落泪”。徐女士说，作为一名受过高等教育，也读过不少育儿书籍，掌握不少理论基础的妈妈，在女儿9岁半以前，她都是奉行讲道理的教育方法，几乎没打过孩子。耳濡目染下，女儿成长为辩论好手，甚至青出于蓝。“你跟她讲一句道理，她有十句等着，而且全都是歪理。这样讲下去，作业都不用做了，尽辩论了。”在口才已经不占优的情况下，徐女士终于选择了动手。“讲道理讲不过她，打目前还打得过。”徐女士说，挨打之后，女儿就老实了。她每次都用手打屁股，肉打肉，打得自己的手也生疼。“打完我问女儿疼不疼，她说疼，然后问我疼不疼，我说不疼才怪呢！她说那就别打了。”谈起跟女儿“斗法”，徐女士又好气又好笑。

　　有妈妈还支招如何“技术性”打孩子：男孩子适当打一打，女孩子要少打。打手背，小腿肚子效果好。不要打脸，太伤自尊，力道大了还可能致聋，打头可能打出脑震荡，也不可取。至今很少打孩子的家长，也“蠢蠢欲动”，表示自己目前还停留在“吼娃”阶段，但已经濒临“出手”的边缘了。当当妈表示，自己好几次吼娃吼到缺氧，还试过自己边吼边哭，孩子倒是显得十分淡定。事实上，在挨打的时候，孩子的内心世界也是极其丰富的。从小学打鼓，现在已经小有所成的女生玖玖在练习的时候，没少挨爸爸打。爸爸气极的时候，会拿拖鞋打非要害部位，理由是“拖鞋比较软”。挨打的玖玖说出了她的报复计划：“等我以后出名了，上电视接受采访，我就会说小时候学打鼓，我爸爸是拿拖鞋打我的。”

　　专家：

　　设冷静角，与孩子共情

　　到底能不能打孩子呢？

　　有着30多年教龄，对正面管教也有深入研究的花都区狮岭夏山小学校长黄永平认为，打孩子绝对是错误的教育方法。她发现，在学校里出现很多行为问题，诸如跟同学打架、上课眼神无法聚焦、走神到外太空的孩子，大部分都是在家常常挨打的。“孩子不能打，打一次就可能在心灵上留下印记。或许当时没什么，但被责打的屈辱感和阴影，到了成年期会慢慢浮现出来。”黄永平说。至于心理阴影面积有多大，取决于孩子和家长爱的链接程度。亲子关系是彼此信任的、有爱的，家长偶尔失控打了孩子之后，马上诚恳地向孩子道歉，并一起解决孩子为什么会挨打的问题，就不会给孩子留下很大的心理阴影。如果亲子关系不是那么亲密，孩子感觉不到无条件的爱，那么责打就会给孩子心灵带来比较大的影响。

　　那么，不挨打的孩子会不会脆弱如温室的花朵呢？从小挨打的孩子，抗挫折能力会更强么？在黄永平看来，抗挫能力，指的是遇到困难和问题时，不会轻易退缩，会想办法解决；在与人交往时，如果被羞辱，被压迫，懂得据理力争，为自己争取权利。但是打孩子是无法培养他们的这些能力的。责打孩子带来的后果更有可能是叛逆、愤怒、报复和退缩。打孩子还有一个很独特的效应：等价交换。按理说，在孩子犯错后，应该是让孩子知道自己犯错了，下一次别再犯，要让孩子产生愧疚感。但如果家长打了孩子，孩子就会想“我已经挨打了，付出了代价了”，这就成了等价交换，还会为亲子关系埋雷。

　　如果家长真的被熊孩子气到冒烟，如何保障自己的身心健康呢？黄永平建议，在家里设一个冷静角，当家长感觉快要失控了，马上离开让自己失控的人和场所，去冷静角冷静一下。另外，家长之所以会被熊孩子激怒，很大程度上也是因为教育手段比较单一，容易焦虑。孩子犯错，家长要做到的是与孩子之间产生共情，承认错误已经发生了，然后和孩子一起想办法，去解决问题或者弥补损失，这样才能从错误中进步。如果说不通，孩子就是不愿意承认错误或者拒不改正，那家长可以做“麦田守望者”，让孩子自己去承担犯错的后果。例如孩子做作业拖拉，那要承担的后果就是很晚才能睡觉，没有玩耍的时间，或者完不成作业挨老师批评。“小的时候犯小错，付出了代价，知道了后果，从中吸取了教训，长大了才不容易犯大错。”黄永平说。

编辑： 罗予岐

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