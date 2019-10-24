穗伯共栽友谊树，助推国际教育合作再上新台阶

10月23日，广州市人民政府副市长王东、英国驻广州总领事贺颂雅、伯明翰大学校长大卫·伊斯特伍德爵士、暨南大学校长宋献中教授共同在暨南大学番禺校区五洲广场植下象征友谊的凤凰木。

南方网讯（记者/唐巧燕 实习记者/肖瑞盈 通讯员/刘嘉昕）10月23日，广州市人民政府副市长王东、英国驻广州总领事贺颂雅、伯明翰大学校长大卫·伊斯特伍德爵士、暨南大学校长宋献中教授共同在暨南大学番禺校区五洲广场植下象征友谊的凤凰木。

暨南大学副校长张宏主持活动

“暨南大学和伯明翰大学的友谊，始于两座城市的情谊，深化于两所大学在频繁合作交流中建立的互信。”暨南大学副校长张宏表示，两校将继续共同携手，推动暨伯学院发展成为华南地区乃至国内中英教育融合、学生跨境流动、人才引进、科研合作及文化交流的中心，为“一带一路”和粤港澳大湾区建设做出贡献。

谈及推动暨南大学教育国际化的高水平发展，暨南大学校长宋献中表示,在深化暨南大学与伯明翰大学国际合作过程中，暨南大学同样有三个层次，第一个层次是“请进来”，引进伯明翰大学优质教育资源，学习借鉴英式教育的有益经验，同时保持暨南大学侨校教育的独特优势。第二个层次是“走出去”，与伯明翰大学建立长期交流合作机制，在人才培养、教学科研、社会服务方面“多对话、多来往”。第三个层次是“深参与”，同样作为百年名校，暨南大学与伯明翰大学要携手参与国际高等教育治理，建设具有本国特色和国际水平的专业、课程、教材、教学模式、治理模式、评价体系等，在教育合作中提升国家形象，扩大国际话语权，谋求两国教育开放发展、合作发展、共赢发展。

诸位挥动铁锹，共同种下友谊之树，以此作为两市友谊长青的见证

据悉，自2006年正式建立友好城市关系以来，广州市与伯明翰市交往频繁，结出了累累硕果。2011年，暨南大学与伯明翰大学缔结姐妹校关系，2016年9月正式获教育部批准成立暨伯学院，2017年开始面向全国招生，招生规模逐年扩大。暨伯学院目前设有数学与应用数学、信息与计算科学、经济统计学及经济学四个本科专业。

为更好地开展对外交流合作，进一步推动两市友好发展关系，10月23日下午，广州市政府与伯明翰大学签署了《深化了两校合作的谅解备忘录》并续签《中华人民共和国广州市人民政府与大不列颠及北爱尔兰联合王国伯明翰大学合作框架协议》，标志着两市交流合作再上新的台阶。

“穗伯友谊树种植活动不仅标志著伯明翰大学与广州的伙伴关系持续增长，而且反映了我们两个城市之间深厚而持久的友谊。”伯明翰大学校长大卫·伊斯特伍德爵士教授透漏，未来暨伯学院将增加研究生教学，2021年夏季毕业的首批暨伯学生可以继续学习数学相关主题的研究生课程。同时，学院将探索医学和卫生学科的研究生课程的开发。