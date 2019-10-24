今年预计超额建设基础教育学位7000个！佛山是怎么做到的？

面对日益紧张的学位供给压力，佛山今年不仅提前完成预期学位建设目标，根据测算预计还将超额建设基础教育（含学前和义务教育）学位达7000个。

作为人口流入型城市，增强学位保障是佛山办好教育民生实事的首要任务。自今年9月开学以来，不少新建、扩建的公办幼儿园、中小学相继亮相，高颜值、高配置的校园环境让不少家长表示“很安心”。

数据显示，从2015年至今不到5年的时间，佛山市基础教育阶段在校生增加了18万人，增幅近16%。面对日益紧张的学位供给压力，佛山今年不仅提前完成预期学位建设目标，根据测算预计还将超额建设基础教育（含学前和义务教育）学位达7000个。

全力挖掘学位潜力，确保符合入学政策的学生应入尽入，佛山是怎么做到的？

动态早知道

学位缺口提前预警

走进顺德区大良街道文安幼儿园，只见今年新招收的213名小班小朋友在漂亮崭新的课室跟着老师一起读绘本，做游戏。

“作为顺德区大良街道在新城区开办的一所公办幼儿园，也是当前大良最大的公办幼儿园，文安幼儿园目前全园可容纳700多个孩子，缓解了新城区优质教育资源以及学位不足的困境。”文安幼儿园园长叶蕾说。

据悉，今年秋季学期开学前，佛山摸查全市小班入园适龄常住幼儿共104084人，2019年秋季学位需求102939个。统计现有小班学位数111084个，满足了当前全市幼儿的入园需求。

这离不开佛山建立的完备的学位数据库和动态预警机制。从2018年起，佛山就组织开展了学前教育大规模网络化调研，以数据为基础，谋划学位增长保障路线图，建立预警机制，对学位建设进行月报。

据佛山市教育局相关负责人介绍，今年3月，佛山根据学位预警机制摸排全市学前教育学位缺口原本约有2000个，通过各区新学位的建设和毗邻街道学位调配等措施，到7月上报时学位缺口数已全部补齐，今年秋季全市适龄儿童可以顺利入园。

2018年，佛山全市已完成新改扩建幼儿园43所，新增学位1.7万个。2019年计划完成新改扩建幼儿园44所，增加1.8万个，目前已完成建设任务37所，新增1.5万个学位，年末将如期完成全年建设任务。

“在完成今年原计划新改扩建44所幼儿园的基础上，佛山还将增加6所建设任务，到年底新增学前教育学位总数将超过2万个，超额完成学前教育学位建设约2000个。此外，今年预计在完成原计划3.1万个义务教育学位的基础上，还将超额建设义务教育学位约5000个，合计将超额建设基础教育学位7000个。”该负责人说。

蓝图干到底

签订责任书抓好落实

佛山是人口流入型城市，近年来在二胎政策、户籍制度改革、广佛同城化等因素叠加影响下，基础教育阶段适龄儿童少年规模越来越大，学位需求增长较快，供给压力也在增加。为何能够在今年实现7000个基础教育学位超额建设？3年前就启动的“规划总蓝图”发挥了不可忽视的“指挥棒”作用。

早在2016年，佛山出台的《佛山市义务教育阶段学校基础教育设施五年提升行动计划（2016—2020年）》中，五年新增18万个义务教育学位建设和4.4万个学前教育学位建设任务就已明确。自此，佛山市、区政府签订了责任书，将新（改、扩）建的每所学校的建设内容、落成时间、责任单位列成清单，逐一明确，纳入市政府年度民生实事项目，强力推进。

“市、区两级通过建立工作联络机制、督办机制、信息报送机制和工作进展情况通报机制，分区域、分年度、分项目、分进度跟进落实情况。针对个别推进难度较大、进度滞后的项目，强力督促各区提出细化整改措施，倒排工期推进，整改一项销号一项。”佛山市教育局相关负责人介绍。

在市的统筹督办下，各区加快动作推进各项工作开展。南海区桂城街道一改过去仅靠单个部门抓学校建设的被动模式，把学校建设分成相关部门承担建设任务，形成联动机制，既独立又共同推进学校建设。

顺德区则多次启动由发改、规划、国土、住建、不动产登记、城管、环保、消防等部门组成的违法建设工程地上建筑设施处理联审会议制度，妥善处理学校实施改（扩）建工程中遇到的历史遗留问题。

此外，佛山坚持公办为主、政府为主的原则，建立了市、区、镇（街道）各级财政保障机制，为学位建设安排专项经费。市财政按照义务教育公办学校新增建筑面积200元/平方米给予奖补，预计到2020年总投入约4.4亿元。

截至2018年，佛山全市已完成新改扩建学校93所，新增学位约8.5万个。开学前全市再完成23个建设项目，实际投入使用的学位达1.7万个。经中期评估，到2020年可完成新改扩建学校188所，新增学位接近19万个。在此基础上，将实施2年再延伸计划，明确2021-2022年全市计划新增新改扩建项目27个，再新增学位约3万个，以满足未来学位需求。

立法强保障

城镇住宅必须配建教育设施

据统计，从2015年至今不到5年的时间，佛山市基础教育阶段在校生就增加了18万人，增幅近16%。增加的学生主要集中在学前和义务教育阶段，共增加了15.5万人。预计未来一段时间，佛山市人口流入趋势将继续保持，学龄人口数量将进一步增长。

“目前佛山基础教育学位建设工作已到‘啃骨头’阶段，特别是在2020年，将要完成新增义务教育学位7万个以上、学前教育学位约1万个的任务，因此必须加大力度，保障学位的长效增长。”据佛山市教育局相关负责人介绍，在增强学位供给保障能力初见成效的基础上，佛山市除了将“建校行动”延伸到学前教育阶段，还将城镇新建住宅配建教育设施工作纳入地方立法计划。

今年7月，佛山市政府印发了《佛山市城镇住宅区配套教育设施管理办法》，以政府规章的形式明确提出新建城镇小区配套幼儿园移交当地教育行政部门后必须办成公办幼儿园，为实现“房子建到哪，学校就建到哪”的目标提供了法律保障。

在落实中，各区以具体问题为导向，扎实整改，创新方法。其中南海区里水镇除了新建扩建一批公办幼儿园，还采用“村园镇办”和“村镇合办”的模式，对承包出租的集体办幼儿园实行到期回收，做强一批村集体办幼儿园。

“里水旗峰幼儿园是南海区首间由楼盘配建，并无偿移交给政府主管的全日制公办幼儿园。”据里水镇教育局局长周友乔介绍，里水高标准落实小区配套公办幼儿园建设，对公办园的投入三年共计投入4182万元。为提升内涵,里水还倡导成立“安心幼儿园联盟”组织,在全镇域打造“安心幼教”品牌，引领行业向公益普惠方向发展。

为了探索普惠性幼儿园管理的新模式，顺德大良街道通过利用教育基金会平台与公有企业联合举办普惠性民办幼儿园，容桂街道则对6所原承包期满的村集体幼儿园试行非牟利模式运作并引入社会组织进行监督。

科学统筹、狠抓落实。如今，佛山已建成黄岐中心小学半岛分校、里水镇绿地小学，展旗学校、同声小学、紫山学校、南海高新区第一小学，顺德龙江外国语学校等7所配建学校，扎实整改初见成效。

“关注民生关切，回应民生诉求，佛山不仅要确保年度建设任务完成，还将超额完成学位建设，并继续把‘不断增强优质学位供给保障能力’作为重点工作推进。”佛山市教育局相关负责人表示，接下来，佛山市教育局将坚持“改”字当头，继续狠抓学位建设，推动建立健全学校建设“绿色通道”，坚持“建好学校”和“办好学校”两手抓，为满足群众对优质教育资源的需求持续强力推进学位供给建设，让每一个孩子都幼有所育、学有所教。