新增就业目标提前实现，哪些行业最火？

有关部门负责人表示，我国城镇新增就业目标有望提前超额完成，城镇登记失业率、城镇调查失业率预期低于控制目标。新增就业目标提前实现，哪些行业最“潮”、最具“蓄水”能力？

竞技职业选手、无人机驾驶员、宠物摄影师……越来越多的新兴职业正在受到人们青睐，为就业图景注入新活力。

人力资源和社会保障部就业促进司相关负责人近日表示，我国城镇新增就业目标有望提前超额完成，城镇登记失业率、城镇调查失业率预期低于控制目标。新增就业目标提前实现，哪些行业最“潮”、最具“蓄水”能力？

数据看点：新增就业完成全年目标任务

刘立伟是一名电工，他和同事9月4日来到四川成都金牛区人才交流服务中心申领职工技能提升补贴。

“经过技能提升培训，我考取了电工三级职业资格证书。”刘立伟说，大力开展技能培训，对失业人员和需要提高的技能人员非常有帮助。

国家提出实施职业技能提升行动，各地多措并举稳定了各地高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体和困难群体的就业情况，高技能人才短缺的结构性矛盾也在破题之中。

今年以来我国就业形势总体稳定，劳动力市场供求基本平衡。国家统计局数据显示，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，低于5.5%的预期控制目标。

高校毕业生就业稳中向好。人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹说，2019届高校毕业生目前就业水平与往年基本持平，1至9月份就业困难人员实现就业133万人，已经完成全年130万人的目标任务。

国家统计局人口和就业统计司司长张毅说，今年以来，多项稳就业政策举措陆续出台，确保了重点人群就业稳定。外来农业户籍人口调查失业率在春节后持续保持稳定，各月失业率均低于全国整体水平。三季度末，外出农村劳动力达到18336万人，同比增加201万人，外出农村劳动力收入也保持稳定增长。

形势盘点：科技发展和消费升级擘画职业新图景

或翻山越岭，或沙漠徒步，宠物摄影师张天航用镜头记录下了许多温情的宠物故事。“宠物拍得不够好？可能是你跪得不够快。”他在自己的实名微博里调侃道。

从英国留学回国后，张天航成为国内第一名专业犬类摄影师，中国城镇宠物犬猫数量巨大，中国人对宠物的热爱，为他的职业发展开辟了一条新路径。

随着经济发展和消费升级，用户需求的细分催生了新的职业机会；我国海量市场和巨大经济体量，也足够支撑人们去尝试更多职业选择的可能性。

互联网、大数据、人工智能等技术日益发展，涌现了许多与此相关的职业需求，新职业在稳定经济增长与吸纳就业上发挥着新作用。今年4月份，人力资源和社会保障部等部门发布了13个新职业，包括人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、数字化管理师、建筑信息模型技术员、电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员、农业经理人、物联网安装调试员、工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员。

中国信息通信研究院提供的数据显示，2018年中国数字经济领域就业岗位为1.91亿个，增速大大高于同期全国总就业规模增速。

美团点评与21世纪经济研究院、智联招聘联合撰写的《2019年生活服务业新职业人群报告》中，列举多个生活服务类的新就业形态，如密室剧本设计师、宠物摄影师、非遗菜系传承人、外卖运营规划师、旅拍策划师、收纳师、STEM创客指导师等。很多生活达人把趣味、爱好变成职业，收获财富和尊重。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说，随着产业的转型升级，随着人民对美好生活的向往日益增长，就业增量的提高和就业质量的改善都有了巨大的空间和潜力。要多措并举、上下合力充分促进就业增长，发挥好就业的经济发展压舱石作用。

记者评点：多管齐下稳定扩大就业

就业是“六稳”之首，是民生之首，不容许任何闪失。

就业之稳，来源于经济发展对就业的拉动能力不断增强；稳定的就业，则有力支撑了经济发展基本面，保障和改善了民生。

今年政府工作报告首次将就业优先政策置于宏观经济政策层面，各地区、各部门不断推出利好政策，为实现更高质量、更加充分的就业“扬帆聚力”。

就业保障是一项长久的工作。我国是世界上人口和劳动力最多的发展中国家，解决就业问题具有长期性、艰巨性、复杂性，需要各级政府和相关部门积极担当、主动作为。

在就业形势总体保持稳定的同时，不能忽视就业形势的严峻性、复杂性。部分高校毕业生、一些大龄低技能劳动者因与市场需求不匹配，造成供求错位，成为就业难的主要群体；部分企业发生技工、熟练工和新型人才短缺的现象；结构调整对中低端产业的就业人员产生挤出效应，使部分岗位人员失业风险和就业压力增大。

经济转型往往伴随人才生态链的重构。我国经济结构和产业结构正在转型升级，新产业、新业态、新模式吸纳就业的能力越来越强。相关部门应当具备前瞻眼光，顺应新兴产业发展趋势，根据形势变化有针对性地把各项促进就业政策措施压紧压实，确保完成当前和今后一个时期就业目标任务，在稳定就业局势基础上实现更高质量、更加充分的就业。