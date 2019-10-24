防控近视，广州市规定小学一二年级不布置书面家庭作业

日前，有关部门联合发布《方案》，要求小学一二年级不布置书面家庭作业，其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。

日前，广州市教育局、广州市卫生健康委等七部门联合发布《广州市综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》要求，小学一二年级不布置书面家庭作业，其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。该《方案》将于11月1日起实施，有效期5年。

力争近视率每年下降0.5％以上

《方案》提出，到2023年，力争实现广州儿童青少年总体近视率在2019年的基础上每年降低0.5％以上，近视高发区每年降低1％。

到2030年，实现全市儿童青少年新发近视率明显下降，6岁儿童近视率控制在3％左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。国家学生体质健康标准达标优秀率达28％以上。

如何做到？《方案》要求学校减轻学生课业负担。严格执行课程计划，科学安排作息时间，不得随意增减课时、改变难度、调整进度。加强作业管理，提高作业设计质量，促进学生完成好基础性作业，强化实践性作业，减少机械、重复训练，不得使学生作业演变为家长作业。

小学一二年级不布置书面家庭作业，其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。寄宿制学校学生晚上学习时间，小学不超过1小时，初中不超过2小时，高中阶段不应超过2.5小时，且应合理安排课间休息。

同时，学校要加强考试管理。义务教育学校实行免试就近入学。坚决控制义务教育阶段校内统一考试次数，小学一二年级每学期不得超过1次，其他年级每学期不超过2次。严禁以任何形式公布学生考试成绩和排名；严禁以各类竞赛获奖证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生入学依据；严禁以各种名义组织考试选拔学生。

此外，要强化体育锻炼。开足开齐体育与健康课，强化体育课和课外锻炼，确保中小学生每天1小时以上校内体育活动。

学校教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30％，原则上采用纸质作业。学生探究式学习使用电子产品的时间应控制在每天30分钟内。

严厉打击校外培训机构超纲教学等行为

如何防止“校内减负，校外增负”？《方案》要求，家庭也要负起预防儿童青少年近视的责任。家庭要减轻课外学习负担，保障睡眠和营养，合理安排学习和锻炼时间，配合学校切实减轻孩子负担。保障孩子睡眠时间，确保小学生每天睡眠10小时、初生中9小时、高中生８小时。

同时，家庭要积极引导孩子进行户外活动，使其在家时每天接触户外自然光的时间达1小时以上，要有意识地控制孩子特别是学龄前儿童使用电子产品。

《方案》要求，医疗卫生机构要建立视力档案。严格落实国家基本公共卫生服务的工作要求，0—6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90％以上；在学校配合下，认真开展中小学生体检和视力筛查工作，检查出眼部和视力异常的，要提供科学的防控方案。

教育行政部门要把综合防控儿童青少年近视工作纳入工作规划。要继续实施全市中小学校教室灯光照明设备改造，确保2020年学校教室照明全部达标。同时，要会同有关部门坚决治理规范校外培训机构，严厉打击校外培训机构超纲教提前学、强化应试、竞赛密考，尤其是与中小学生招生挂钩的违规行为。

防控儿童青少年近视工作实行主要领导负责制。广州各区人民政府负责本地区儿童青少年近视防控措施的落实。将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况等纳入政府绩效考核。将视力健康纳入素质教育，将儿童青少年身心健康、课业负担等纳入义务教育质量监测评估体系。严禁广州市、广州各区人民政府片面以学生考试成绩和学校升学率考核教育行政部门和学校。