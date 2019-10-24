南沙新增9所重磅名校

10月23日上午，南沙区举行引进国内外优质教育项目签约活动，9所重磅名校集体落户南沙。

继港科大（广州）校区正式开工建设后，广州南沙再添重磅优质教育资源，助力大湾区建设。

10月23日上午，南沙区举行引进国内外优质教育项目签约活动。9所重磅名校集体落户南沙，分别是：广州市执信中学南沙学校、美国林肯中学、英国伊丽莎白女王医院学校、广州恒鑫斯坦福实验学校、英国国王学院学校（2所）、英国威尔森学校（2所）和南沙朝阳中学。

提供过万优质学位

重点布局进港大道和庆盛片区

本次签约的6个项目包括9所学校：

1所委托市属教育集团管理的公办学校、6所国际化程度较高的民办学校、2所外籍人员子女学校。

9所学校，选址在哪里，招生多少，怎样教学？别担心，南方＋第一时间从南沙区教育局获得权威信息。

根据目前的信息，9所学校合计招生规模16420人。

执信中学布局南沙

执信系再扩版图

此次南沙新增的9所学校，究竟有何来头？看看这些学校的履历。

首先是老面孔执信中学，在广州乃至广东，谈起中学，执信是个避不开的话题。这所成立近百年的名校，以“追寻完整的教育生活”为理念。2017年，广州成立首批4个市属教育集团，其中就包括执信中学教育集团。

目前，“执信系”主要的成员包括：执信中学（本部、二沙岛校区、水荫路校区）、执信中学天河校区、番禺执信、南海执信、执信中学琶洲实验学校、执信中学从化实验学校（即从化六中）、执信清远实验学校等。

此次签约落户的广州市执信中学南沙学校，为9年一贯制区属公办学校，学校将委托广州市执信中学管理并纳入广州市首批市属教育集团——执信中学教育集团。

华附、省实、广雅、执信，被称为广州“四大名校”，随着执信中学此次部署南沙，加之早已进驻南沙多年的华附，南沙的教育优质资源正加速集聚。南沙区一内部人士透露，“南沙仍在不断争取省实、广雅。”

400年英国老校签约落户

有望引入英国戏剧

南沙是粤港澳大湾区核心区域，具有得天独厚的区位优势和发展前景。

南沙对教育的目标是：打造“立足广州、服务湾区、面向世界”国际教育新格局。本次签约的项目，多所学校为国际名校，这是南沙大力推动国际交流与合作的一个注脚。

美国林肯中学和英国伊丽莎白女王医院学校2所民办学校项目落户南沙庆盛国际化教育园，均是办学历史悠久、办学成绩优异的国际名校。

林肯中学是美国一所历史悠久的公立中学，成立于1914年。学校AP课程成绩优异，在全美排名前3%。该校的办校理念是要把普通的孩子都培养成精英的核心理念与价值观，社会责任感强。

英国伊丽莎白女王医院学校历史更为悠久。

英国伊丽莎白女王医院学校成立于1590年，成立至今已有429年，其中，现任英国女王是伊丽莎白女王医院学校的赞助人。学校师资力量强大，大量教职员工毕业于牛津、剑桥等知名学校，2015-2018年，平均牛津、剑桥录取率约为7%，罗素大学集团录取率约69%。

2019年，牛津、剑桥录取率约10%。

南方＋记者了解到，英国伊丽莎白女王医院学校开设了丰富的音乐及戏剧类课程，有12个合奏团。有着一流的剧院，每年都有进行许多戏剧演出。戏剧是学校课程体系的组成部分。

朝阳学校扩建

科技创客和香港高考定向班成特色

广州恒鑫斯坦福实验学校选址庆盛枢纽片区，为15年一贯制民办学校，将提供3000个优秀基础教育学位。办国际化的中国学校，是恒鑫教育集团办学宗旨，优秀的中外方专业教师团队，以国家课程为主的国际化课程体系，服务学生综合素质发展的人文评价体系，是广州恒鑫斯坦福实验学校的特色，美国斯坦福等合作高中给予学校丰富的教育教学资源支持，将是学校的优势和亮点。

狄邦教育集团为南沙引入的英国国王学院学校项目，包含1所12年一贯制民办学校和1所外籍人员子女学校。

英国国王学院学校成绩常年稳居英国私立学校前三位，IB成绩位列全球前五。狄邦目前与中国最优秀的26所公立学校合作创办了35个国际课程中心，已有3万国际课程毕业生。

南沙朝阳中学选址广州市南沙区东涌镇扩建。

朝阳学校是南沙区的民办高标准规范化示范学校。学校扩大规模后将以科技创客（STEAM）和香港高考（HKDSE）定向班为办学特色，培养具有国际化视野的顶尖学生。

卓越教育与英国威尔森学校合作，举办一所从幼儿园到高中的15年一贯制民办学校、和一所外籍人员子女学校。两所学校合计招生规模约2500人。

英国威尔森学校被评为2019年“英国年度最佳中学”。该学校学术成绩优异，根据2018年英国《泰晤士报》数据统计，其A-Level成绩在全英排名第三。在2018年，31名威尔森学校毕业生被牛津大学、剑桥大学录取。

南沙教育“弯道超车”

总学位数将达13万

南沙主动着力推动国际交流与合作，香港科技大学（广州）更为南沙教育强区添上浓墨重彩的一笔。

这也是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来获批的首个具有法人资格的内地与香港合作办学机构，这一项目将为穗港两地高等教育的交流合作开创新局面，深化两地在教学、研究、科技成果转化以及学生交流等多方面的合作，成为粤港深度合作的一个标志性项目。

南沙区教育局相关负责人表示，越来越多的中青年高端人才汇聚南沙干事创业，人民群众对优质的、个性化的教育呼声日益高涨。“全力打造与南沙定位相匹配的教育地位。”

南沙区还在全市率先提出了“适合的教育”理念。当前，南沙不断引进省、市属优质教育品牌，不断加强与国内高校的合作。根据计划，“十三五”期间，南沙区将新增学位5.2万个，总学位数达13万个，可满足未来南沙区达到110万常住人口时居民子女入读需求。

此次的项目签约，是南沙区在引进优质基础教育资源方面的又一重大举措，将进一步扩充南沙优质教育资源总量，全面提升南沙教育公共服务配套品质，助推南沙经济社会发展和粤港澳大湾区建设。

未来这些学校将会如何建设？南方+记者了解到，南沙还将通过大力开展新学校项目建设、对现有学校进行改、扩建以及集团化办学等方式扩大全区优质教育资源总量。上述学校均将以高品质和国际化的视野进行建设。

除了此次签约落户的学校，南沙目前已有的和正在建设的学校颜值爆表，快来跟随南方＋的脚步一起看看吧！

广州大学附属中学（南沙）实验学校

用三至五年办成南沙区一流、广东知名、全国有名的十二年一贯制学校。

广州市第二中学南沙天元学校

校舍正在建设之中，2020年9月将搬入新校址，全面招生。预计招3000人，开设75个教学班，采用寄宿制小班化教学。

广州外国语学校附属学校

今年该校（初中）首次招生。打造从小学到初中、高中的十二年一贯制的公办外语特色教育。

广州市湾区实验学校

明珠湾区灵山岛尖首个九年一贯制学校，可容纳总学生人数为3420人，打造绿色校园。

英东中学

由霍英东基金会策划并出资，按广东省一级学校标准兴建的一所国际学校，学校实行全日制，全寄宿管理。

华南师范大学附属南沙中学

总建筑面积45000平方米，实行小班教学，实施英语、体艺特色教育。

【记者】柳时强

【制图】莫迪

【手绘图】石畯涵