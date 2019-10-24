人工智能搭建质检体系，尚德提升用户服务水平

科技是提升效率、提升服务满意度的重要武器。

2019年以来，尚德机构进一步实施内部管理规范，出台多项措施提升用户服务水平，保障学员利益。据相关负责人介绍，人工智能在这其中扮演了重要角色。

学习规划师是接触用户的“门面”，用户从对自考一知半解、熟悉自考、到信任品牌并报名成为学员，接触最多的就是学习规划师。“可以说，学习规划师是否专业以及服务态度的好坏，直接影响着用户对品牌、课程的认可度。”尚德机构相关负责人介绍，尚德机构建立了针对学习规划师的培训制度，包括但不限于上岗培训、优秀案例分享、研讨沙龙、定期抽检培训等。同时，还建立标准化制度，任何关于政策、学校介绍、课程情况和促销活动等均有标准化模板，并需提交备案，以免造成疏漏。

在规范咨询解答方面，AI扮演起重要角色。据了解，尚德机构将所有拨打给学员的电话纳入自主研发的系统中，由产研团队搭建起AI检测系统，每一通电话都会经过AI筛查，发现敏感词时，转由人工二次核查确定，一旦发现违规将给予处罚。

在报名环节，尚德机构与北京数字认证股份有限公司达成合作，由后者为尚德机构提供完整的电子合同解决方案。相关负责人介绍，目前，尚德机构大量学员通过线上方式完成合同确认、缴费等报名流程。电子合同系统将增加人脸识别功能，学员报名需上传身份证并通过拍照方式进行活体检测，上传至公安人口库进行证照人像比对。“合同证据固化与存证保全服务交由第三方认证机构后，签署前协商、签署中认证、签署后管理均会留痕，最终会形成完整的证据链。此举可有效证明报名流程的真实性，切实保障学员权益。”上述负责人说。

此外，尚德方面表示“科技是提升效率、提升服务满意度的重要武器，对此尚德机构会不遗余力地进行投入”。