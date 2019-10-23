“育”见未来，看“A.I.+教育总动员”的奇思妙想

在自带“探索”基因的深圳，“A.I.+教育总动员”的日记又会留下怎样的奇思妙想？

南方网讯（记者/赵刚）作为粤港澳大湾区的创新腹地，深圳在推进教育高质量发展过程中，人工智能犹如镶嵌其中的一颗提速心脏。“A.I.+教育总动员”在粤港澳大湾区“寻找神奇教室在哪里”第二站来到“网红”城市——“先行示范区”深圳。在自带“探索”基因的深圳，“A.I.+教育总动员”的日记又会留下怎样的奇思妙想？

科大讯飞版《玩具总动员》出动，第二天来到粤港澳大湾区腹地深圳讲述这里的智慧教育城市样板故事

为什么是“探索者”深圳？

最近，深圳发布《关于推进教育高质量发展的意见》，提出在“教育体制改革方面先行先试”，推进教育高质量发展，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供有力支撑。

“科大讯飞通过人工智能技术和教育的融合，让教育管理者的决策更加科学化，这将助力深圳建设中国特色社会主义先行示范区的教育环节”，科大讯飞深圳公司总经理应俊说。

一直以来，科大讯飞都是“行动派”。

早在7月，科大讯飞与联合国科教文组织高等教育创新中心（ICHEI）签订战略合作协议。9月20日，举办的深圳教育装备博览会，科大讯飞携教育大数据、智学网、智慧课堂、新高考一站式解决方案......10余种智慧教育产品强势亮相，当时得到深圳市教育局副局长赵立等领导赞赏！

同学们正在使用科大讯飞智慧课堂产品

其实，早在2015年，科大讯飞就与深圳市人民政府签订了战略合作协议。2016年，科大讯飞又牵头发布了《人工智能深圳宣言》，提出中国的科技界、产业界应紧密结合，形成更好的创新体系和产业生态，推动人工智能源头技术创新和产业发展。

此外，科大讯飞陆续与深圳的福田区、宝安区、龙华区教育局、大鹏新区、罗湖区签订战略合作协议，在“顶层设计”层面通过A.I.赋能深圳版图轮廓已越来越清晰。

如今，科大讯飞智慧教育的多个产品已布局深圳众多K12学校，深圳中学、深圳小学、深圳育才中学、人大附中深圳学校等均在其列。

“A.I.+教育总动员”透露了一个小秘密，曾以“超豪华教师阵容”刷屏朋友圈的老牌名校深圳中学，与科大讯飞早有互动。“A.I.+教育总动员”搜索了脑中数据库发现，深圳中学在“A.I.+教育”方面颇具探索先锋精神，2017年3月，科大讯飞与其签署合作协议，双方宣布在深圳中学建立“深圳中学—科大讯飞创新体验中心”。

在课堂教学中，科大讯飞为创新体验中心提供专业人员支持，还将组织创建智慧教育竞赛活动及智慧课堂、智慧学习、创客教育等课程。有了“A.I.+教育总动员”的buff加持，深圳学子追梦的步伐更稳一些！

为什么这些校长爱上A.I. ？

“A.I.+教育总动员”看着牌匾念出来，“粤港澳大湾区精准教育样板校。这里还是科大讯飞全国大数据精准教与个性学样板示范校！那想必深圳育才中学也有神奇教室。”

深圳市育才中学校长郑春华

深圳市育才中学校长郑春华表示：“我们愿意成为科大讯飞智慧教学研究的对象，也愿意在智能化教学的路上多一些尝试”。

“使用了人工智能阅卷系统后，我改试卷的时间比原来减少了50%，5分钟可以处理两个班的答卷扫描，立马就能拿到成绩分析报告。”“A.I.+教育总动员”听到育才中学英语老师刘英华正在感慨。

目前，智学网已在深圳市10个区53所学校应用，服务教师4000人，累计服务学生43500人。此外，深圳教育云应用也由科大讯飞部署，在深圳市开通教育云帐号的学校，已从初期的12所发展到706所，参与师生达14万人。科大讯飞联手深圳各区不断打造智慧教育应用示范区。

看了这个数据，“A.I.+教育总动员”感慨：“哇，原来深圳的‘神奇教室’这么多！为了不负此行，我得蹭蹭课！”

“老师，这道题我们几个同学讨论觉得能求出来结果，您能看一下吗？”华灯初上，深圳福田外国语高级中学副校长、物理老师詹翔的平板电脑声音响起，原来是学生彭君颖在“智慧课堂”里发来互动信息。这样的师生互动已是他和同事们日常生活的一部分。

“A.I.+教育总动员”转眼已来到深圳福田外国语高级中学，原来在2016年，科大讯飞就与福田区教育局签订STREAM教育实践基地合作协议。作为深圳市智慧校园示范校，深圳福田外国语高级中学已在高一年级5个班级进行了信息技术与课堂深度融合的探索。

因材施教，“育”见未来

一直以来，科大讯飞不仅帮助学生探索知识的奥秘，还引导孩子如何“认识自己”。

“希望借此生涯教育，可以帮助学生成为最好的自己。”

话音刚落，“A.I.+教育总动员”也跟着旁边的老师鼓起了掌，原来是宝安区西乡中学苗陈陈老师正在利用科大讯飞联合北京师范大学推出的《高中生涯发展指导》教材，带来了“星球移民计划——能力任我行”生涯观摩课。

北京师范大学心理学院教授侯志瑾解释道：“生涯发展是学生发展指导的重要组成部分，生涯发展指导不局限于帮学生选专业考大学，还应该帮助学生选择一个自己更喜欢的生活方式。”

多年来，深耕教育主赛道的科大讯飞，一直都致力于通过科技去改变教育，利用A.I.教育助力深圳补上教育短板，“鹏城”冲击世界标杆城市的步伐，将更加有力，更加迅捷。

10月24日，由广东省科技厅主办、科大讯飞承办的“因材施教 因A.I.而能”为主题的AI&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会在即，届时南方科技大学高等教育研究中心副主任赵建华教授也会亲临现场，一同探讨人工智能时代教育教学有效性探索。