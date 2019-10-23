“开创无边界”，第十二届广东大学生广告节开幕

10月22日，第十二届广东大学生广告节暨岭南青年创意周在暨南大学正式启动。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/吕楚悦）10月22日，第十二届广东大学生广告节（简称广东大广节）暨岭南青年创意周在暨南大学正式启动。本届广东大广节以“开创无边界”为主题，以推动年轻创意思想为宗旨，致力于搭建年轻创意人之间的交流平台。来自暨南大学、华南农业大学、广东工业大学和广东金融学院等高校师生及企业嘉宾数百人参与了本次开幕式。记者了解到，该赛事决赛将在12月20日—12月22日于岭南青年创意周的现场举行，获得决赛现场提案金奖和银奖的队伍，将获得釜山国际广告节的入场劵。

嘉宾们为本届广东大广节开幕式剪彩

广东大广节自1999年首届举办至今，一直致力于发展新媒体为主的广告创意比赛。暨南大学新闻与传播学院党委副书记兼学生党总支书记姚淑兰表示，广东大广节是立足广东省及港澳地区、面向全国年轻创意人的广告创意比赛，是连结文化产业、企业与高校的重要纽带。她还鼓励广大创意青年积极参赛，用创意去展示自己。

活动现场，由冈本、金利来和SocialMarketing三个命题方分别发布并详细解读初赛命题，为同学们的初赛命题创作指明了方向，带来了新的灵感。

此外，为推动广告学界和业界的互动发展，第十届中国广告教育论坛联合第十二届广东大学生广告节暨岭南青年创意周开设学术论文命题，特别设立“岭南广告学术青年大奖”。该奖项旨在激活高校学生的学术力量，推动中国营销传播领域学术研究与实践的相互结合，呼吁全社会重视职业素养教育、学术基础研究与应用研究，提高营销传播知识生产水平，激发年轻人知识创新热情。