广东高考11月1日起报名，8大报考须知了解一下！

报名前，考生应事先准备符合我省报考资格的相关证明材料，到报名点领取本人的考生号及上网初始密码。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）日前，广东省招生委员会印发《关于做好广东省2020年普通高校招生统一考试报名工作的通知》，广东省2020年高考报名时间为11月1-10日，较往年提前了1个月。此次高考报名，省招生办利用政务数据系统对接进行报名资格审核。考生如何报名？省内户籍考生报名需要提交哪些材料？省招办权威解答八大问题，一起来看看吧！

一、考生怎样报名？

2020年普通高考报名采取网上报名+现场确认的方式，报名流程分为三步：

1.领取考生号和初始密码。报名前，考生应事先准备符合我省报考资格的相关证明材料，到报名点领取本人的考生号及上网初始密码。应届毕业生原则上在学籍所在地报考，报名点一般为所读的中学；往届毕业生和高中阶段户籍从外省迁入我省的应届生在户籍所在地报考，报名点一般为本人户口所在的县（市、区）招生办公室。

2.网上预报名。网上预报名期间（11月1日-6日），考生通过考生号及初始密码登录广东省普通高考报名系统（网址为：http://www.eeagd.edu.cn/pgks）进行网上报名。网上报名时，考生须认真阅读报考须知，签订《考生诚信考试承诺书》，并按系统指引，录入本人的基本信息(含报考信息、简历信息、家庭情况等)，绑定个人手机，采集和上传相片，并交纳报考费。

3.到报名点办理报名确认手续。考生须在规定时间内（11月6日-10日）持身份证、户口簿、学籍学历等证明材料到市县招生办公室指定的报名点办理确认报名手续。确认报名手续包括确认报名资格、校对和核准报考信息、采集指纹等。引进人才子女、现役军人子女、户籍从省外迁入我省的考生、外省户籍随迁子女、香港学生、澳门学生、台湾省籍学生、外国侨民、三侨生、民族生、申请提供合理便利的残疾考生还需携带相应证明材料，到报名点办理报考手续（具体报名办法按《广东省2020年普通高校招生统一考试报名实施细则》进行）。

二、广东省户籍考生报名须交什么材料？

（一）具有广东省户籍，且出生后首次申报户口登记在广东（即身份证号码前两位为44）的考生，须提交广东省常住户口簿（含复印件）、身份证。

（二）户籍从外省迁入广东省的考生

1.应届毕业生，须提交广东省常住户口簿（含复印件）、身份证和《广东省2020年普通高考报名应届毕业生学籍户籍审核表》。

2.往届毕业生，须提交广东省常住户口簿(含复印件)、身份证、高中阶段学校毕业证（或初中毕业证+高中同等学力证明）和《广东省2020年普通高考报名往届毕业生报名资格审核表》。

三、随迁子女报名要交什么材料？

1.提供父亲或母亲的《广东省居住证》（或《深圳经济特区居住证》），随迁子女父亲或母亲在2017年9月1日前已办理居住证，截止至2020年8月31日属于有效状态。

2.提供父亲或母亲在我省参加社会基本养老保险及基本医疗保险的证明材料（可到有关保险管理部门的办事大厅自助打印），截止至2020年8月31日缴费年限累计达到3年以上（含3年）才符合报考条件。

3.提供随迁子女在我省参加中考并在我省具有高中阶段学校3年完整学籍的有关证明材料。

具体证明材料要求，考生可到就读学校或所在地县（市、区）招生办咨询。

四、引进人才子女的适用范围是怎样的？

（一）父母一方（或法定监护人）为广东省人才优粤卡持有人，符合《广东省人才优粤卡实施办法（试行）》（粤府〔2018〕96号）的规定，报考人员不受户籍、学籍限制，可以报考。

（二）父母一方（或法定监护人）为高层次引进人才，符合《中共广东省委广东省人民政府关于加快吸引培养高层次人才的意见》（粤发〔2008〕15号）的规定，报考人员不受户籍、学籍限制，可以报考。

需要提醒的是：《广东省引进人才实行〈广东省居住证〉暂行办法》(粤府〔2003〕81号)自2018年12月1日起已依法废止，不再适用。

五、现役军人子女要什么条件才可以报考？

父母一方属于驻粤部队现役军人，报考人员具有我省高中阶段学校学籍，并实际就读的，不受户籍限制，可以报考。驻粤部队现役军人身份由省军区统一核准确认。

六、同等学力证明怎么取得？

普通高中同等学力认定工作依照《广东省教育厅关于规范普通高中同等学力认定工作的通知》(粤教基函〔2019〕129号)执行。

16周岁以上，社会考生（非在校生），通过参加“学力证明”考试（即普通高中学业水平合格性考试）且成绩达到合格及以上，可申请“学力证明”。学生获得“学力证明”，即具有普通高中同等学力。由地市教育局根据国家和省有关规定出台具体办法，认定普通高中同等学力并核发“学力证明”。

七、中职学校（技工学校）学生报考有什么类型？

中职（技工）学校毕业生主要报考3+专业技能证书、高职自主招生。中高职衔接三二分段转段的学生和五年一贯制录取且2020年将进入高职阶段学习的学生也要参加高考报名。有意愿参加2020年高职扩招，就读现代学徒制等工学结合培养模式的中职（技工）学校毕业生，可以参加这次高考报名，填报自主招生类考生类别（仅报考自主招生不需交考试费）。

八、什么类型考生需要填《审核表》？

随迁子女考生必须填写《广东省进城务工人员随迁子女高考报名资格审核表》。

户籍从外省迁入广东省的,应届毕业生须填写《广东省2020年普通高考报名应届毕业生学籍户籍审核表》；往届毕业生须填写《广东省2020年普通高考报名往届毕业生报名资格审核表》。需要重点提醒的是：仅报考高职院校的高中、中职学校毕业生（含五年一贯制、三二分段、“3+专业技能证书”、高职自主招生）不用填写这两个《审核表》。