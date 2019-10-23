2020年升学新政究竟咋变？

目前，广州将如何落实意见尚未可知。但2020年升学政策，确实面临诸多变化。

离2020年还有两个月左右，升学新政点滴变化，那都是家长群关注的热点。

不久前公布的《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》）。明确提出，“民办义务教育学校与公办学校同步招生”“报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取”。目前，广州将如何落实意见尚未可知。但2020年升学政策，确实面临诸多变化。

敲黑板啦，以下这些家长们和学生们有必要提前知道，早做准备。

2020年天河区小一新生注意啦：

对口直升不再是“板上钉钉”

自2026年起，小学毕业生（小学2020年后入学的）申请天河区公办初中时，若公办初中招生计划（或招生规模）无法完全接收对口小学（或对口地段）的小学毕业生，公办初中将采用多校划片、电脑派位的方式招收符合天河区公办初中招生条件的小学毕业生。

天河区教育局相关负责人表示，这不意味着未来小升初一定会电脑派位，而是存在这种可能性。另外，这种调整也是动态调整。如某一年，某初中学位可以满足需求，就可以直升，否则就需要多校划片或者派位。

近年来天河区对口直升形势究竟如何呢？以广州中学为例，对口小学有华阳小学、华康小学、龙口西小学、长征小学、华师附小等。

广州中学相关负责人表示，六年前学校初中部每个年级只有6个班。近年来，初一入学人数每年增加数百人，今年初一已有20多个班了。目前，广州中学可以容纳对口小学的直升毕业生，但如果人数继续照目前趋势增加下去，区内统筹还是有必要的。

2020年小升初学生注意啦：

莫因特长生招生取消放弃发展特长

今年，教育部办公厅印发《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，强调招生规范。教育部要求，继续压缩义务教育学校特长生招生规模，至2020年取消各类特长生招生。

事实上，早在2018年，教育部文件就已经提到了到2020年要取消义务教育学校各类特长生招生。对于面临小升初的孩子们来说，这会有多少影响呢？一位从事艺术教育多年的老师表示，体艺特长突出的孩子，在升学上应该还是有一定优势。

目前，广州各所学校都在进行高水平团队建设，像广东实验中学的合唱团、交响乐团、民乐团，广铁一中的管乐团、健美操团，执信中学的交响乐团、舞蹈团，广雅中学的舞蹈团、合唱团，华附的合唱团等都享有盛誉。体艺方面突出的孩子，不建议轻易为了学业而放弃特长。

要注意的是，如今成绩优秀的孩子，通常也多技傍身。此前在接受记者采访时，广东实验中学校长全汉炎表示，学校更重视体育、艺术类项目的普及教育和校内提升，而不是招考个别特长生带动发展。

以合唱团为例，在入学前受过专业训练的团员并不多，更多的是靠团队多年积淀以及“传帮带”来让合唱团不断发展。未来，学校的合唱团、交响乐团、民乐团等几个艺术团队以及体育社团还会继续发展。

小升初“公民同招”？

实施细则尚未出台

不久前公布的《意见》明确提出，“民办义务教育学校与公办学校同步招生”“报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取”。这一意见要求会在2020年的招生办法中体现么？记者询问了广州多所民办学校负责人，他们均表示，目前尚未有确切消息。

而明年小升初的家长们不少已经“动起来了”，泡群、交流各类信息，与往年相比区别不大。事实上，已经有部分城市探索了民办初中摇号。杭州民办初中多年来均按招生计划的一定比例进行电脑派位，2019年派位比例为60%。