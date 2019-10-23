尚德机构李明：用科技和人文赋能在线教育

尚德机构SVP战略与人力负责人李明应邀现场分享题为“数据驱动下教育产业的组织革新与运营实践”的演讲。

10月17日，第七届中国企业社保高峰论坛于上海举行。成人在线教育机构尚德机构SVP战略与人力负责人李明应邀现场分享题为“数据驱动下教育产业的组织革新与运营实践”的演讲。据介绍，尚德机构不仅在产品的研发上采用AI技术，在人力资源管理上也做到数据科学与人文创新并重，成为教育行业组织管理革新的先行军。

李明接受采访时表示：“我们在成人在线教育这个赛道上，16年期间商业模式的不断自我重塑，源自尚德创始人欧蓬先生所倡导基于科技和人文视角来看待用户体验与组织发展；由于我们在2014年全面转型线上，所以我们比其他同业伙伴更早从数据驱动的角度来思考组织管理的效率提升。”李明从物种演化的角度类比分析尚德机构走过的四个生命周期。还为现场嘉宾介绍了尚德机构“AI+教育”模式，科技与人文赋能在线教育，让学习更简单、更好玩、更高效。

本次高峰论坛围绕社保、人力资源管理展开讨论，多元人才队伍的充实与巩固是尚德机构可持续发展的基础和动力。李明先生介绍说，为支持组织快速增员，尚德机构从用户画像，简历录入、邀约、面试、到岗培训到成功入职等流程，都有详细数据记录与分析，同时系统工作台可根据不同角色呈现不同维度的数据支持，从而加快业务人员有针对性迭代招聘策略和用户应聘体验的提升。经过招聘及留存系统的筛选与提炼，尚德机构在营销团队中实现了快速的增员战略，同时师资队伍的人才素质得到提升。

据李明先生透露，尚德机构在尝试用数据模型搭建组织的战略地图，坚持策略精准智能化、管理场景应用平台化、执行特种部队化。“我们目前在推行一项代号为“PCM”的组织赋能项目，旨在培养HR能够对独立事件进行目标量化考核、指标成熟度管理、进展动态数控、结果迭代策略、场景化运营。对于教育行业来说，有非常传统人力管理的领域可以用数据驱动的方式完成其职能工作的价值量化，对职能工作模块价值进行损益评估可以解决长期以来岗位价值难以度量的难题。”李明分享称。

目前尚德机构在组织管理层面尝试通过财务视角实现人力资本投入产出最大化、并在内部运营打通“人、事、场”，实现管理闭环和数据闭环、用“元素+链接”激活组织的创新系统。同时管理者依赖算法制定科学的管理决策，企业在组织革新与运营管理上变得有据可依。