“神奇教室”在广州！科大讯飞版《玩具总动员》你看过吗？

这个秋日，玩具胡迪和巴斯光年开启了一段冒险旅程......那么，当科大讯飞的智慧教育产品“动起来”，“A.I.+教育总动员”又会去向何方？

南方网讯（记者/陈伟峰）电影《玩具总动员》中，每当小主人出门，一屋的玩具便自成世界。这个秋日，玩具胡迪和巴斯光年开启了一段冒险旅程......那么，当科大讯飞的智慧教育产品“动起来”，“A.I.+教育总动员”又会去向何方？

未来五天，“A.I.+教育总动员”将在广州、深圳、佛山、珠海、东莞五城开启一段”寻找神奇教室在哪里”的粤港澳大湾区之旅，虽然没有旅行青蛙的风景照明信片，但越来越多的学校、区域、城市都被安装上“因材施教”的智慧教育系统，你一定可以收获干货满满的旅行日记！

为什么是“先行者”广州？

出门第一站，首选广州“叹早茶”，而比美食更让“A.I.+教育总动员”心动的是，不久的将来，人工智能教育将覆盖全市学校，这种亲身感受羊城本土科教脉动的好机会怎可错过！

“我的小主人，您需要什么帮助？”

“这声线怎么跟我一样？”，“A.I.+教育总动员”凑近一看，同学们正在动手设计程序，让机器人“能听会说、能看会认”，饶有趣味地进行着各种人工智能实验。

华南师范大学附属中学-科大讯飞人工智能创新实验室的同学们正在学习人工智能

抬头看门口牌匾——“华南师范大学附属中学-科大讯飞人工智能创新实验室”。“原来是科大讯飞在全国首个人工智能授课实验室，人工智能果然无处不在”，“A.I.+教育总动员”啧啧称赞。

“科创担当”的广州如今已成为全国智慧教育的标杆。其实早在2015年，科大讯飞就与广州市教育局签订了战略合作协议，并携手落实《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》，旨在通过技术创新把广州打造成为全国一流的“互联网+”智慧教育示范区。2019年，广州市入选全国“智慧教育示范区”，科大讯飞一直在努力！

“A.I.+教育总动员”了解到，广州市创建全国“智慧教育示范区”要以A.I.+创新工程为其中一项主要任务。以人工智能辅助教育教学,推动语音识别、图像识别等人工智能技术在教育教学活动中的深度应用。

如今，科大讯飞正在协助广州市教育局组建专家团队，为落实“全国智慧教育示范区”持续提供智力支持，争取“粤教粤好”。

在广州，谁拥有最多“神奇教室”？

本次广州行，“A.I.+教育总动员”除了要探清“神奇教室”的位置，还要找出哪个区的教育“A.I.含量”高！

“咔嚓”一声，吸引了“A.I.+教育总动员”的注意。

南沙一中的彭同学正在将难题拍下，实时传送给老师，彭同学伸个懒腰的功夫，老师已将解题思路发回，科大讯飞的智慧课堂带来了极大的便利。

“A.I.+教育总动员”立马反应：这里就是拥有200个智慧课堂实验班的南沙区！

“A.I.+教育总动员”翻了翻地图发现，以南沙中心为圆心，半径100公里的圆圈内，囊括了粤港澳大湾区的所有城市，如何将粤港澳大湾区的“几何中心”打造成“智力中心”？

科大讯飞在南沙交出了答卷。除了200个“神奇教室”外，还设立5间学科创新实验室，同步配置精准教学与个性化学习系统、数据仓库管理系统，

搭建教育大数据核心能力平台和智慧教育门户，构建智慧教育云平台，建立智慧课堂教学新模式，打造南沙智慧教育“一生一案”，使南沙智慧课堂建设应用规模跃升至全市第一、全省领先。

南沙第一中学学生正在科大讯飞畅言智慧课堂愉快地学习

与科大讯飞携手“同频共振”后，南沙渐渐收获“A.I.+教育”的阶段性成果。

继南沙样本之后，科大讯飞将智慧教育的神经末梢延至港澳区域，上周与澳门濠江中学签订战略合作协议，看来“A.I.+教育总动员”的“港澳自由行”有望提上日程。

在今年4月召开的全省教育大会上，广东省委书记李希强调，要建设粤港澳大湾区国际教育示范区，加快推进广东由教育大省向教育强省迈进。

至今，科大讯飞在粤港澳大湾区的智慧教育产品已经覆盖约1500所学校，服务近40万师生，而在广州地区，已覆盖498所学校，服务师生近8万人，华师附中、广雅中学、省实中学等知名中学均在使用。

学生们正在使用科大讯飞人工智能创新教育产品

目前，科大讯飞智慧教育产品系列已覆盖“教、学、考、评、管”全链条。科大讯飞董事长刘庆峰表示：“智能时代要大力发展更加公平更有质量的教育。通过人工智能的赋能，可以落地因材施教的理念，让更多的孩子得以享受优质教育，从而通过知识改变命运。”

而黄冈中学广州学校（简称“黄广”）无疑是通过人工智能的赋能而因材施教的缩影。2019年的高考，“黄广”的成绩再刷新高，重本率高达81.5%的教学成果，吸引了社会更多目光。

学生们正在使用科大讯飞的“个性化学习手册”

“A.I.+教育总动员”回看学校近年教学“曲线”，不难发现其转折点始于2015年。这一年，学校开始走上“因材施教”之路，学校陆续引进了智学网和个性化学习手册，颠覆了传统教学方法。跃变始于2016年，教学质量大幅提升。如今黄广高中的教学成绩，已稳居广州民办学校第一的位置。

“A.I.+教育总动员”相信未来会有更多“神奇教室”的打卡点。正如《玩具总动员》那句台词，我们终究会长大，但是那些美好，从不会消失。

顺便剧透一下，10月24日举办的第二届中国（广东）人工智能发展高峰论坛，以及24日下午由科大讯飞主办的“因材施教因A.I.而能”为主题的A.I.&智能教育论坛暨教育生态合作伙伴大会，将在南沙举办！各路教育大咖将在南沙论道粤港澳大湾区应该如何打造区域教育样板。

因材施教是中国人千百年来的教育理想，我们期待，“A.I.+教育总动员”带着我们用双脚丈量粤港澳大湾区的每一个教室，去见证大湾区的每一个莘莘学子都因A.I.而能。