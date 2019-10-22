留学生如何面对“第一份成绩单”？

留学生只要调整好心态，认真对待学业任务，仔细分析长短利弊，就一定能在未来取得满意的成绩。

期末将近，许多留学新生将迎来自己的第一份成绩单。在海外的众多中国“好学生”，可能会因一次不太令人满意的成绩单备受打击，而这或许不是因为考试成绩不好，而是因为学习方式与国外大学不适配。

首先，要认识自己的“成绩定位”。“第一次看到成绩单的时候，心都凉了，以为自己得A-的科目，得了B+，再一看周围的同学，都得了A+。”曾经就读于美国西海岸一所名校的胡同学如此告诉记者。他将这种结果归因于“出国之后强劲的对手太多”。在英国上学的吴同学也告诉记者，如果只是考试，有固定答案和分数，一般成绩都会和想象中偏差不大，“但是有像论文、演讲这类的期末课程总结时，就会和别人形成对比，竞争非常激烈”。

成绩单不尽人意也有一些更复杂的原因。首先，以美国大学为例，很多学校都采取“宽进严出”政策，被有些学校录取相对容易，但并不意味着这些学校在给分的时候会更加宽容。在几个月前，哈佛大学开除50名学生的消息就轰动全球。其次，也是很多留学生会难以适应的重要一点是，大多数学校都不会采用期中期末考试成绩为唯一评判标准。

赴韩国留学的康同学在国内大学学习一年后，插班进入了韩国某国立大学。刚入学时，她还没全面地了解韩国大学的学分制度。她告诉记者，经历一个学期的学习，她慢慢了解到一般韩国学业的评分标准包括出勤、作业和演讲、考试三大部分。其中，出勤率占最评分的20%左右。如果能做好前两部分，即使考试成绩不理想，也会为自己增分不少。

除了学生们熟悉的考勤、每周作业、随堂测试等，甚至还有不少教师会以学生平时发言次数作为学期总分数的一部分。在日本上学的姜同学回忆称，当时她由于语言不好，十分怯于在课堂上说话。“我们当时是研讨式小课堂，学生总共只有八九人。在一开始的教学大纲中就写了课堂发言占30%的成绩，要求每人每堂课必须针对当天的课题提出两个问题。我因为害怕开口说话，没有达到这个要求，最后演讲和论文即便被教授表扬十分出色，总成绩却只有个B+。”她表示，其实很多时候教授并不会在意你的问题是否“太蠢”，重要的是你预习过、对课程有过思考。

由此可见，不少国外课程偏开放性，一些学期总评没法靠读课本“临时抱佛脚”，而是要求学生反过来提出问题，这些问题也要基于自己整个学期对课程的思考才能产生。

很多同学都表示，出国之后对于成绩的在意程度甚至超过在国内时，一方面是考虑成绩会影响自己以后领取奖学金、就业等问题，另一方面也因有种“不能出国丢人”的压力。已从美国华盛顿大学毕业的曾同学对记者说，对于普通中产家庭的留学生来说，期末成绩直接影响自己下学期能否拿到奖学金，“这种压力可能比成绩本身还大”。康同学说，以前自己认为只要期末考试考到60分及格就行，不行的话还可以补考，但在韩国上大学时，有了ABCD等明晃晃的成绩标准，所有人都在争全A过关。

总而言之，出国留学的第一个学期分外具有挑战性，因此第一份成绩单上的分数也许并不是最理想的，但正如学习不是“一考定终身”一样，一两门课的成绩，也不会影响学生前途的大局。留学生只要调整好心态，认真对待学业任务，仔细分析长短利弊，就一定能在未来取得满意的成绩。