体育老师转行做“人脑建模”培训：收费近四万，称课程是家传

近日，一条“量子波动速读”的视频在社交网络上流传甚广，视频中，一名坐在教室里的学生以极快的速度不停翻书，培训机构称这是基于量子纠缠的复杂原理，让学生掌握速读技巧。

近日，一条“量子波动速读”的视频在社交网络上流传甚广，视频中，一名坐在教室里的学生以极快的速度不停翻书，培训机构称这是基于量子纠缠的复杂原理，让学生掌握速读技巧。掌握技巧后，闭着眼睛也能知道书中内容。这样的解释迅速引发了网友热议，有网友将上这种培训班称为家长在交“智商税”。但实际上，这种“超能力”课程在市场上存在已久。除了此次引发争议的“量子波动速读”外，记者梳理发现，有机构或企业以脑力开发、人脑建模、全脑开发等名目进行培训或销售相关仪器。多个相关机构都在官网介绍中，号称通过课程培训或仪器辅助，能开发激活全脑潜力，达到提升记忆力、专注力等效果，能有效提升学习成绩。深入了解后，这些机构往往又会打出“一目一页”、“蒙眼识字”、“蒙眼辨色”、“天人感应”等噱头，以快速提升孩子各项能力为概念吸引家长。另据过往媒体报道，“全脑开发教育”行业的头部企业“脑立方”，就是以“蒙眼辨色”吸引学生家长。2017年，脑立方相关课程被曝光，一时引发舆论关注。随后，脑立方位于上海的总部被上海政府部门叫停。但相关的教育培训并没有在市场上消失。南都记者在对深圳类似机构的走访过程中，也被介绍了类似的超感知能力，业内称为HSP(Heightened Sensory Perception高等感觉认知)或其它近义名词。即使近期“量子波动速读”将这类“超能力”培训再次推向舆论的风口浪尖，多个类似的培训机构依然在正常营业，也仍有学员在上课或咨询。

深圳有机构提供波动速读课

宣称可整页扫描读书

一家名为潜脑开发教育（深圳）有限公司的官网显示，其提供“ESP超级感知”、“潜脑波动速读训练”等课程。其中，波动速读是快速将文字转换成图像的信息处理方式，并被形容为“就好像在大脑里放电影一样”、“是整页整页的扫描”。

据官网介绍，“潜脑波动速读训练课程”的训练结果为：“1—5秒钟‘扫描’一页书，一目十行，文字以‘光波’的速度感知并传入大脑中，迅速转化成栩栩如生的图像，5-15分钟看完一本书，并能复述主要内容80%以上，普通学生看一本书的时间，我们的孩子能看几本到十几本！”

记者以加盟商的身份致电该公司，相关负责人表示，波动速读这项技能主要是针对小孩，成年人很难做到。公司面向5岁到18岁的少儿，目前深圳学生年龄大多在10岁到15岁之间。课程收费大概在一万多元，共18次课，每次3个小时。经换算可知平均每小时收费在185元到300多元之间。

当记者询问，机构老师是什么来头，是否靠谱，该负责人表示，“我觉得老师的来头，靠不靠谱，这些都是虚的……你应该问我们教的学员到了什么情况，平时能不能把老学员拉回来给大家展示一下，我觉得这个比什么来头啊，专家啊管用多了。”

那么厉害的“老学员”可以到什么程度？该负责人表示，通过图像式记忆，将文字转换为图像，有学员可以把一本成语字典背下来。“（通过将文字转换成图像来记忆）全脑开发整个行业都是在做这个东西，不仅是我们公司在做。”

该负责人称，其实很简单，并不复杂，“只要学员简单，家长简单，我教起来就简单。如果学员复杂，家长也复杂，我就没有办法去教。”该负责人称，其公司学员中最好的例子是“一目十八行”。

培训机构：能请来“天人师”，

跟家长很难解释清楚

许静（化名）是深圳一名学生的家长，她告诉记者，自己曾亲眼看到过接受了类似培训的孩子是什么状态。去年夏天，她带孩子到深圳中心书城看书，遇到一个女孩坐在书城里不停地迅速翻书，女孩的妈妈在一旁，拿着许多本书等着递给女孩。出于好奇，许静主动上前和这对母女交流，“她妈妈当时就和我说了有这种脑力开发课程存在，他们家交了3万多元去学”。许静在现场对女孩进行了随机测试，“我拿起她看过的书，随便问了一个内容，但她也说不出什么东西来”。

此后，许静又亲自去了一趟这位母亲所介绍的培训机构了解情况。在现场，有工作人员给她的孩子发了一份材料，“他们说让孩子先看，看一会儿纸上的字就会浮起来，然后脑袋里就会出现一个小人，这个小人会帮你完成很多事情”。许静回忆，当时不少孩子都说自己看到了小人，包括她的孩子，但奇怪的是，现场的大人没有一个看到这所谓的“小人”。回到家以后，许静再次询问自己的女儿是否真的看到了小人，女儿告诉她，自己其实没看到。

记者随后也联系了许静所说的培训机构，一名江姓老师在电话中表示，一目十行甚至一目一页只是自己课程的副产品，是最没有意义的，反而却是家长们最看重的。江老师表示，通过课程可以让孩子跟心灵对话，懂得万物都有灵性，能请来“天人师”，跟家长很难解释清楚。

记者体验“人脑建模”培训：

盯着圆圈看，看久了会晕

记者以给孩子报名学习的名义来到这家位于车公庙东海花园的培训机构。一间住户的客厅被改造成上课的教室，当中摆放了几排座椅，由于未到放学时间因此还没有学生来上课。

接待记者的江老师展示的教程显示，课程名为“人脑编程建模”，他表示，课程不教任何知识性内容，孩子通过配套教材进行反复练习，就可以提高孩子的翻书看书速度，一目十行甚至是一目一页。

记者翻看这本教材，发现内文是一些印刷模糊的圆圈、汉字偏旁、大小不一的汉字、短的文章等。随后记者提出要体验教学过程，江老师让记者盯着第一页的一排排的圆圈看，并询问记者的感受。记者表示，看久了圆圈眼睛疲劳，会出现重影等情况，江老师则表示每个人看到的现象都不一样，这是由于每个人的大脑认知都不一样，平时上课就是这样来训练孩子的。

据了解，这样的训练课程收费39600元，每天上课时间是晚上的六点半至八点半。记者询问江老师是否有相关资质，他表示此前是一名体育老师，有教师资格证，后来转行做培训，而这个课程则是家传的。

使用器材激活全脑

打开松果体可感应文字、颜色

通过检索，记者还发现了一家销售名为“智慧加倍”全脑开发仪器材的深圳公司。官网宣称，通过使用器材，可以让孩子快速提高记忆力、专注力、观察力等多种能力，还能发展加强超五感能力（即视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉）。最终的效果不仅仅是让孩子提高成绩，甚至还可以掌握蒙眼感应读书、识字、辨色等“特殊”能力。

相比较之下也不难发现，虽然原理和方法有所不同，但这款全脑开发仪宣称可达到的效果，实际上与量子波动速读、人脑建模培训等脑力开发课程大同小异。

暗访过程中，“智慧加倍”全脑开发仪的销售人员告诉记者，这款器材现有标准版和加强版两个型号，售价分别为6800元和9800元。器材采用了中美专家共同研发的技术，通过播放包含2000余种声音的脑波音频，激活左右脑，以达到全脑开发的效果。

交谈期间，记者佩戴了这款耳机形状的器材，音筒中播放着低沉的嗡嗡声，隐约还可以听到水流、鸟鸣等声音。销售人员提示，一般成年人只能听到五六种声音，但儿童却可以听到十余种，随着使用时间的增加，便可以听到更多种类的声音，效果也随之明显。该销售人员介绍，器材的使用方法也颇为简单，只需每天在睡前让孩子佩戴器材，效果逐月会有体现。比如促进睡眠、解决尿床、提高记忆力和成绩、增强孩子智商、情商等。销售人员告诉记者，最为神奇的还有，使用器材可以激活人脑内的松果体，甚至可以达到感应文字、颜色等功能，但同时他也表示，这个功能很多人无法接受，觉得太过玄幻，只是私下跟客人讲一讲。

厂家批发全脑开发仪单价500元

订购200台可协助培训“样板”儿童

记者随后又检索关键词“全脑开发仪”，并找到了一家位于深圳宝安的电子厂商。一名张姓经理明确表示，工厂可生产各类型的全脑开发仪，记者可选择作品牌代理亦或是生产自己的贴牌产品，200台仪器起订，均价500元每套，包含包装盒说明书等。记者询问产品播放的音频有何特殊之处，张经理则表示，耳机播放的都是相同的音频，拿货只需要选择自己喜欢的外观即可。

此外，张经理又通过微信向记者发送了产品附赠的销售手册，以及几个孩子表演蒙眼玩魔方、快速翻书阅读等视频。他告诉记者，厂家还可以提供诸如此类的“效果”培训，由记者找一些孩子进行训练即可达到视频中的效果，在销售过程中可以做“样板”使用。

记者质疑这些效果的真实性，对方未有正面回答，“难者不会会者不难，一天，培训一天就能出效果。”张经理说。

脑力培训、器材仍不乏家长响应

只去了一次“人脑编程建模”培训现场的许静告诉记者，当天就有几名家长缴费上课，而她始终觉得这是一个骗局，没有掏钱上课。直到现在，这个机构的老师还会时不时发些宣传材料给许静，在那些宣传视频里，孩子们都以几乎一目一页的速度读书。

记者也联系到了许静在中心书城遇到的这位家长。该家长告诉记者，自己的孩子2018年在该机构上课，“老师要求识字500以上才行，孩子资质好的效果快”。她认为，孩子接受了这样的训练后是有效果的，看书速度提升了，可以达到“一目一页、吸收80%”。当记者询问其上课方式时，她表示自己是天天陪着孩子学的，就一本练脑速的书进行训练，最快的孩子一个月就能学成，慢的则需要半年。

此外，在“智慧加倍”全脑培训仪的家长群中，记者看到每天都有家长拍摄孩子使用器材时的视频进行打卡。该公司的宣传图片中，也有不少家长之间的微信对话及分享，家长表示使用了器材后，孩子成绩提升，也正在进行蒙眼感应读书、辨色等能力的训练。

但据公开信息显示，这家销售“智慧加倍”全脑培训仪的公司也曾因仪器效果问题发生过诉讼。一名家长因使用仪器后并未达到宣传效果为由将该公司告上法庭，最终法院判决显示，涉案产品上没有标明任何关于生产厂商、生产地、生产日期等信息，被告亦未提交相应证据证明其销售产品的合法来源，判决该公司全额退回货款。

神经科医师：松果体通过训练可开光的说法没有科学依据

针对诸如“量子波动速读”等培训机构宣称的通过上课就能达到激活大脑，让学习、记忆等能力得到提升，甚至还可以掌握蒙眼感知等神奇技能的说法，南都记者联系采访了中山大学附属第六医院神经科主任医师李中。

李中表示，学习是一个心理、行为、认知、记忆等综合的高级神经活动，同时也会受到经验、情绪等的影响，是一个复杂的过程。掌握学习的知识，也是需要经过记忆、提纯、再加工和修饰的一个过程，不可能通过简单的一个方法或者是一些刺激就能得到快速提高。哪怕是瞬时可以记忆，但不经过反复的巩固，也会很快遗忘。

针对众多机构宣传的激活松果体，获得神奇能力的说法，李中表示，松果体其实只是调节生物节律的一个中枢，跟人体的睡眠、饮食、情绪等息息相关，是一个非常重要的器官。早期关于松果体的传说中，称通过训练可以开光，显然没有科学依据。此外，李中还表示，松果体可调节人的情绪间接影响到学习的过程，但与学习关系更加密切的应该是海马体以及相关的大脑皮层，如果说单一个器官就可以影响到整个学习过程，显然太过绝对。

教育专家：追捧神童培训体现家长“教育焦虑”，培养孩子需遵循科学规律

“高效的记忆方法是可以通过掌握大脑认知规律，并在长期坚持训练下习得的，而“量子波动速读”打着培养孩子记忆方法的旗号，显然有违教育基本规律之嫌。”21世纪教育研究院南方中心研究员王依杉在接受记者采访时表示。

记者走访过程中发现，深圳地区也存在着诸多类似的教育机构或企业，如通过运用高深学术概念如“超感知能力”（HSP：Heightened Sensory Perception），以提升儿童记忆力、进行全脑开发等名目进行培训或销售相关仪器。对此，王依杉表示此类教育培训机构其实在全国范围内屡见不鲜且收费高昂，仍不乏有家长群体的追捧。

一方面，从家长角度，对“量子波动速读”、“天人感应”、“神通速成”等培训的追捧，王依杉表示，体现出了家长典型的“教育焦虑”。家长望子成龙、望女成凤的迫切心态，导致其忽视了基本的科学常识和教育规律，想以这样看似“捷径”的方式，帮助自己的孩子在当前普遍竞争的高压环境下取得优势。

另一方面，从市场监管角度，王依杉认为还需进一步查明量子波动速读培训“5分钟读10万字”的标语口号是否已涉及到虚假宣传。如果是虚假宣传，则会误导家长群体的选择，从而助长焦虑之风，扰乱市场秩序。教育部门应联合市场监督管理局，按照《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》中所提要求，有所作为，回应争议，并对不符合规范的部分进行相应地整改。

谈及对家长群体的建议，王依杉表示，家长首先需要尊重科学和教育规律，在给孩子选择课外培训班时要擦亮眼睛，谨慎选择，切不可盲从。其次，家长应当减少焦虑的心态，培养孩子需脚踏实地，实事求是，不要想着“一步登天”，总想着走学习的“捷径”。最后，家长还需根据孩子的自身情况，充分了解孩子的兴趣需求并加以引导，顺应其成长发展的规律，培养孩子良好的学习习惯与方法。