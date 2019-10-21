网络空间安全人才 职业大有发展通道

为促进工程技术人才职称制度与人才培养制度有效衔接，方案规定获得工程类研究生层次专业学位的工程技术人才，可提前1年参加相应专业职称评审。

近日，省人社厅联合省科协印发《广东省网络空间安全工程技术人才职称评价改革实施方案》（下称“方案”），将于10月28日起正式实施。记者从人社厅了解到，方案是全国首个网络空间安全工程领域职称评价实施方案及标准，从制度上确立了网络空间安全专业技术人员的职业发展通道。

方案将建立职称评审绿色通道。具体而言，国家、省网络空间安全专家咨询委员会委员，国家、省、部批准的有突出贡献的中、青年科学技术专家，省（部）级或国家级相关奖项获得者等优秀人才可突破学历、年限条件，破格申报高级职称。此外，在网络空间安全工程领域一线技术岗位工作满15年，可由2名本专业或相近专业正高级工程师推荐破格申报高级工程师。

为促进工程技术人才职称制度与人才培养制度有效衔接，方案规定获得工程类研究生层次专业学位的工程技术人才，可提前1年参加相应专业职称评审。

据了解，随着互联网的高速发展，网络空间已成为人类活动的重要空间，网络安全成为国家安全体系的重要组成部分。当前我国网络空间安全面临人才队伍整体发展不足，不能满足信息化快速发展需要等问题，亟需有实践经历、实战能力的网络空间安全工程技术人才。方案的出台将进一步为我省网络空间安全事业发展提供人才智力支撑。