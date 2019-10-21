平台经济给职业教育带来新思路

今年发布的《国家职业教育改革实施方案》，明确提出了健全多元化办学格局，推动企业深度参与协同育人，扶持鼓励企业和社会力量参与举办各类职业教育。

随着经济结构调整和社会转型进程的加快，我国的职业教育正面临着一个重要的发展关口。高等教育在近40年里得到迅猛发展并进入相对平稳的发展阶段，职业教育的重要性日益凸显出来。近期，习近平总书记在甘肃考察时，专程来到张掖市山丹培黎学校，对职业教育工作做出了重要指示。

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分。职业教育的最大特点就是学以致用，即学即用，活学活用。因此，职业教育学校的教育目标、课程设置和学科内容必须对准所用，而所用则来自所需。一所职业学校受不受欢迎，能不能持续，与其是否给学生提供了对路的教育内容有直接的关联。那么，如何才能找准和定位所需？

从世界职业教育的发展史来看，一些经济先发国家和制造业强国的职业教育，虽然也是整个国民教育体系和人力资源开发的一部分，但是相对整个学历教育体系，却越发具有独立性。这个独立性是建立在制造业所需的基础之上的，依托用工企业职业培训和继续教育体系，职业教育摆脱了学历教育的限制，根据需要，用什么学什么，缺什么学什么，由此成为越来越个性化的教育。我们相对熟悉的丰田技工学校，就是其中比较著名的一所职业教育学校。这也就是说，职业教育学校只有定好位，才能培养出对路的人才；只有知晓哪里需要、需要什么，才能输出对路人才。

正因如此，那些依托大企业甚至成为企业组织的重要部分的技工学校和职业教育机构，越来越成为职业教育的主流。与手工业“师父带徒弟”的方式不同，依托企业，尤其是制造业企业的现代职业教育学校，既可以批量输出人才，又可以由所需而细分出职业技能迥异的人才，其中的关键点也仍然在于所学对路。

那么，职业教育如何才能“对路”呢？答案显然在于企业，尤其是用工量大的企业，要将自己的业务培训系统升级并嵌入国民教育体系中的职业教育部分；同时作为整个国民教育体系一部分的职业教育系统，也要与时俱进，将职业教育资源与企业职业培训体系整合，合力发展职业教育。如美团大学，以平台的方式，采用线上和线下相结合的方式，设立以平台所涉及的餐饮、服务以及各种新职业为学习内容的八大学院，极大地拓展了职业教育的内涵和范围。

今年发布的《国家职业教育改革实施方案》，明确提出了健全多元化办学格局，推动企业深度参与协同育人，扶持鼓励企业和社会力量参与举办各类职业教育。受制造业周期性所限，现时许多制造业企业所有的职业培训体系也具有起伏不定的特点。这个特点，为社会职业教育资源的整合带来了困难。不过，美团大学的出现，似给职业教育资源整合带来了新思路。平台经济的特点，就是打破了企业的地域限制，以网络化的方式调度协同资源，精准地将供需结合起来。因此，以平台经济的优势，在平台调度所及的更广范围内、在平台所提供的更多切实需求信息的基础上开展职业教育，不失为平台经济时代职业教育发展的新路子。

（作者系媒体评论员张凯夂）