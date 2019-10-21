广东省作协谱写文学“粤军”灿烂新篇

着力擦亮“文学粤军”品牌，为广东文坛培养了梯次分明、结构合理的优秀老中青作家，涌现出多部蜚声海内外的作品。

自1953年5月，广东省作家协会前身——广州作家协会成立以来，在党的领导下锐意进取，通过多种方式勇攀文学高峰，近年来又大力实行广东文学异军突起战略，着力擦亮“文学粤军”品牌，为广东文坛培养了梯次分明、结构合理的优秀老中青作家，涌现出多部蜚声海内外的作品。

在省作协66年发展的历程中，《南方日报》作为广东省委机关报，一直与省作协协同合作，保持紧密联系，同时也见证着省作协的不断发展壮大和优秀作家作品的接连涌现。可以预见的是，在省作协不断追求打造新时代岭南文学代表作的未来，《南方日报》将继续以历史见证者的方式，不遗余力地推动广东文学的发展繁荣。

溯源▶▷

携手共进不遗余力推动文学发展

1953年5月，广东省作家协会前身——广州作家协会成立，广东文坛终于有了自己的“家”。此后，在作家协会的组织引领下，大批广东作家深入一线，文学创作硕果累累，欧阳山的《三家巷》、陈残云的《香飘四季》、秦牧的《花城》、杜埃的《乡情曲》等作品群星闪耀，一度成为岭南文学的地标式作品。

上世纪五六十年代，广东文坛新秀不断，这得益于作家协会与《南方日报》携手共进，不遗余力地推动广东文艺事业发展。作家仇智杰曾回忆，当时的作家协会招贤纳士不拘一格，作家之间更是惺惺相惜，“老作家不但自己努力创作，更是设法扶持新人。”仇智杰的短篇小说《林七妹和何顺娣》，正是时任协会主席的欧阳山亲自给《南方日报》编辑郁茹写的推荐信。

1958年，章以武还是华南师范学院中文系大一新生，他将处女作小说《第二次交锋》投给《南方日报》后，“竟赫然刊登在副刊头条位置”，章以武回忆，“我狂喜，我流泪，薄雨中，我久久站立报栏下发呆。”随后，《南方日报》陆续在副刊头条位置发表章以武多篇小说。六十多年后，当章以武不再是“赤脚的学生哥”，而是广东文艺终身成就奖获得者，《南方日报》与省作协继续高度重视老一辈作家的文学创作，让文坛大家继续发光发热。

在省作协的带领下，广东作家创作出一大批具有时代精神的优秀作品，用文学的方式留下对现实的忠实记录。从思想解放的“伤痕文学”到闯关破局的“改革文学”，从香飘文坛的“岭南散文”到独树一帜的“粤味小说”，从时代见证的“打工文学”到异军突起的“广东诗歌”，广东文学在文学体裁、题材、流派上都进行了不懈探索。广东文学长盛不衰的生命力，离不开省作协敢为人先的精神。最早恢复作协组织、最早建立文学院、最早改革文学创作机制、率先开展文学创作职称改革等都是省作协锐意创新的力证。在省作协不断提出新机制的同时，《南方日报》作为历史见证者、记录者乃至参与者，始终不遗余力地为广东文坛传播新声。

上世纪90年代中叶，时任中共广东省委宣传部副部长的刘斯奋深入思考当时广东改革开放后的文艺现实问题，就“广州是否变成了文化沙漠？”等尖锐质疑，在《朝阳文化巨人精神与盛世传统———关于社会主义新文化建设的几点思考》中提出观点认为，应用敢于正视矛盾的“巨人精神”，投身社会主义市场经济的文化建设中去。这篇长达1.1万字的文章一经《南方日报》全文刊出，便迅速在全省乃至全国范围内引发广泛反响，引导广东文艺创作掀起新的高潮。

奋进▶▷

勇攀高峰走出“文学粤军”的先锋步伐

近年来，省作协在加强队伍建设，引导作家深入生活、创作精品等方面，发挥了不可或缺的作用。省作协每一项重要决策与计划，《南方日报》始终密切关注并详细报道，在舆论营造上起到重要作用。

在文学工作改革上，省作协积极探索，于2016年8月制定了“‘十三五’时期广东文学发展规划”，在全国文学界率先提出“实施广东文学攀登高峰战略”，推出一系列创新举措。紧随其后，2017年2月，《南方日报》在文化版面头条报道省作协首次举办的“广东文学攀高峰重大选题论证会”，见证省作协邀请广东最具分量的文坛大家为作家的选题“把脉”。在省作协的指导下，广东文坛以“本土重大现实题材”为着力点，16个重点选题创作得到扶持，29部重点选题作品得到确定，作家创作有了坚实后盾。

为培育强大“文学粤军”、增强“粤派批评”话语权，省作协实行作家、评论家“签约制”、文学导师制等创新制度，积极组织百余场名作家作品研讨会、定期开展作家与评论家面对面畅谈等文艺活动，联合《南方日报》实施“广东文艺评论提升计划”，多平台打造文学创作、文学评论队伍。这其中，总能看到《南方日报》向大众解释新制度、介绍新作家作品的身影。如作家熊育群的小说《己卯年雨雪》一经出版，《南方日报》即以整版版面选登日本读者撰写的书评；2018年9月，第八次全国青年作家创作会议在北京召开，省作协组织了11名颇有建树的青年作家赴会，《南方日报》则连续两期以整版专题推介与会青年作家及其作品。

在平台建设方面，省作协在网络文学、对外交流阵地建设方面“两头开花”，多项创新举措为网络文学发展与对外文学交流探索“广东方案”。成立国内首家网络文学院、最先开展网络作家职称评审、创办全国第一份网络文学评论期刊……在推动网络文学发展上，省作协一直以“弄潮儿”的心态为新文艺现象服务。从中国网络文学论坛开幕、广东网络文学基地落户，到整版刊登网络文学20年总结，《南方日报》一直持续关注这个在南粤大地蓬勃发展的作家群体。

《南方日报》重点报道的还有派记者随行报道省作协赴约旦、摩洛哥开展广东文学界“海上丝路”对外文学交流合作的现场。地处“海上丝绸之路”的起点之一，省作协积极开展与海外文学的交流合作，组织广东作家代表团赴“一带一路”沿线国家开展采风交流活动、组织作品双向翻译推介、率先在全国文学界组织以“海上丝绸之路”为主题的文学论坛等举措都在海内外产生了广泛影响。

展望▶▷

异军突起

打造新时代岭南文学代表作

改革开放40年有余，广东在经济发展、制度创新等方面闻名全国，为建设与广东经济地位、文化强省地位相称的文学强省，在8月举行的广东省作家协会第九次代表大会上，省作协党组书记、专职副主席张培忠在工作报告中提出，要实施“广东文学异军突起”战略，打造文学创作、文学研究、文学服务三支队伍，擦亮“文学粤军”名号，形成结构合理、梯次分明、规模宏大的作家群体，推出一批展现岭南文化魅力、反映改革开放成就、描绘广东经济社会波澜壮阔发展历程的精品力作。

为进一步打造新时代岭南文学代表作，张培忠在报告中说，省作协已策划建立广东文学重大现实题材库，围绕国家和我省重大战略部署、重要时间节点和重大活动开展文学创作，扶持作家选题策划、创作采风。为鼓励作家真正“深入基层、扎根人民”，省作协已组织“改革开放再出发”重点作家挂职蹲点深扎创作，杨黎光、陈继明、熊育群、吴君、王哲珠、丁燕等首批6位深扎作家已于9月底全部到达深扎地挂职、蹲点，体验生活收集素材，积极为创作做准备。“作家只有沉下心去，长时间扎根基层，才能把握住所写对象的本质，才能触摸到时代跳动的脉搏，才能创造出独特的文学形象。”张培忠相信。

此外，省作协还将举办全省长篇小说创作推进会、全省长篇报告文学创作推进会、全省青年作家创作会议等多场会议，以“策划一批、创作一批、储备一批”的梯次推进题材库建设，研究、部署、布局全省重点题材文学创作。作为历史的见证者，《南方日报》也将在未来持续跟进广东作家在深扎基层、书写现实过程中的生动故事。

在平台建设方面，张培忠介绍，省作协将通过整合社会资源、引导跨界合作，发挥好作协的桥梁和纽带作用，用创新的服务方式构建“小作协、大协作”的工作格局，提高省作协的机制体制服务能力。在张培忠看来，粤港澳大湾区是全球最活跃的地区之一，省作协将紧紧抓住粤港澳大湾区建设的重大历史机遇，整合粤港澳大湾区文学联盟资源，推动粤港澳文学界融合发展。其中，将以广东文学院为依托，加快创建粤港澳大湾区文学院的步伐，选拔、招聘一批优秀的创作、研究人才，培养成为文学粤军异军突起的主力军。

据悉，省作协正加快省级文化工程广东文学馆建设，预计于2022年底建成并投入使用，为广东文坛提供集收藏、展览、研究、教育、阅读、交流、创意于一体的文学殿堂，打造“粤港澳大湾区”和“21世纪海上丝绸之路”的文学大本营。省作协还将积极配合“一带一路”建设，探索建立与东南亚国家（地区）文学机构的常态化交流合作机制，拓展与世界华文作家、国际出版市场的交流合作，让更多优秀的广东文学作品进入国际“朋友圈”。

网络文学一向是广东文学的一大强项，省作协将如何继续发挥网络文学的原有优势？张培忠指出，省作协将在原有成果基础上，探索建立网络文学审美标准、网络文学创作职称评审办法，通过深化与省内报业集团、传媒集团、出版集团、影视机构、重点文学网站等战略合作，深度开发文学IP，拉长网络文学链条，运用新载体促进优秀作品多渠道传输、多平台展示、多终端推送，引导网络文学健康发展，与时代和现实“同频共振”。

张培忠强调，省作协将以赤子之心、凌云之志，用艺术的眼光捕捉改革创新之美，用文学的笔力激发创新创造的伟力。“我们将以闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻的精神状态和奋斗姿态，凝聚起缔造广东发展新传奇的磅礴力量，为促进广东文学事业异军突起、繁荣发展、走在前列作出新的更大贡献。”张培忠说。