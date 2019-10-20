在线教育“混局”如何破？

在资本越发谨慎的今天，在线教育行业的动作频频无疑成为了业界关注的焦点，而在被全社会一致看好却迟迟未能真正跑出行业巨头的在线教育行业而言，如今的“混局”又该如何破解？

久未“露脸”的在线教育行业，最近却频频占据舆论的C位：既有网易有道提交IPO申请，又有VIPKID先宣布获得融资继而被传资金链断裂，在资本越发谨慎的今天，在线教育行业的动作频频无疑成为了业界关注的焦点，而在被全社会一致看好却迟迟未能真正跑出行业巨头的在线教育行业而言，如今的“混局”又该如何破解？

行业资本涌动，亏损成普遍现象

近日，网易有道向SEC正式递交IPO招股书，最多募资3亿美元。招股书显示，今年上半年，网易有道实现营业收入同比增长67.7%，至5.485亿元；净亏损1.68亿元，较上年同期净亏损8275万元有所扩大。

网易有道的亏损似乎并没有影响资本对在线教育行业的信心，10月8日，在线青少儿英语品牌VIPKID正式确认腾讯领投其E轮融资，累计融资额超58亿元人民币。双方将继续深化在互联网教育、人工智能、云服务、教育公益等领域的合作。而根据外界披露，VIPKID的最新估值达到了45亿美元。

但是在融资上市的消息不断传出的同时，在线教育也不乏让人担心的消息传出，就在VIPKID宣布获得融资后不久，有消息传VIPKID存在“数据造假”“资金链断裂”等情况，虽然随后VIPKID公司发表声明，称遭到“网络黑手”谣言攻击，并表示公司已启动法律程序，坚决维护公司及广大用户的合法权益。但是巨额融资再到“网络黑手”谣言攻击，可见资本涌动的在线教育行业也正面临着行业与资本之间的激烈竞争。

据南方日报记者了解到，截至目前，在线教育出现了VIPKID、掌门1对1、猿辅导、iTutorGroup、一起作业、沪江、哒哒英语、慧科在线教育、作业帮、学霸君等创新企业，但是从数据看来，在线教育行业的盈利情况却并不乐观。数据显示，从2016年6月中国在线教育赴美上市的第一家公司51talk一直到2019年6月IPO的跟谁学，在公布的业绩当中可见，除了跟谁学是盈利的外，其他众多在线教育企业都存在大幅亏损的情况。其中亏损最严重的流利说2018年归属普通股东的净亏损高达5.16亿元，2019上半年净亏损为1.55亿元。

鼓励与规范并存，行业迎来发展契机

“受经济、地域等因素限制，我国一直以来存在着教育资源分布不均匀、教育结构不统一等问题，也导致不同地区教育水平越拉越大。而随着互联网技术的普及，在线教育的出现有效解决了上述问题。”网经社电子商务研究中心在线教育分析师陈礼腾在接受南方日报记者采访时就表示，在线教育拥有广阔的市场前景。

有数据显示，2018年我国教育市场规模高达2.68万亿元。而对于在线教育来说，尽管近年来保持着稳定的增长，但行业的发展还在起步阶段，在线化教育的普及还有非常广阔的上升空间。陈礼腾认为，从该行业的刚性需求与发展前景来看，这将是一个拥有万亿规模的市场。

“在线教育资源丰富，没有空间限制，更加灵活。此外，在线教育有大量学习数据，通过合理的处理分析，可以更加精准地了解并匹配学生的需求。在线教育以其高效、强互动等特点吸引了越来越多的用户，成为用户普遍接受的一种教育形式。”在陈礼腾看来，在线教育能够充分发挥互联网的特性，与教育行业的充分结合将能够为教育行业带来实质性的改变。

据南方日报记者了解到，随着互联网+的不断深入，近年来“互联网+教育”相关政策及指导意见纷纷出台。据统计，2014年至今，在线教育相关政策文件共发布过10份，尤其近几年发布更为密集，可见管理部门在鼓励在线教育发展的同时也在不断规范着在线教育行业的发展秩序。据网经社发布的《2018年度中国在线教育市场发展报告》就显示，在线教育平台目前也存在着退费难、授课内容不佳、虚假宣传、霸王条款、任性“停课”退款难等乱象。而在相关管理部门进一步完善和加强政策法规的推动下，在线教育行业也将迎来新的发展契机。