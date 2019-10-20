求职季到啦！ 广东2020届高校毕业生，61场招聘会即将开始

据了解，2020届普通高校毕业生就业供需见面活动，旨在搭建平台，建立和完善高校毕业生就业市场，确保广东省高校毕业生更充分就业。

记者从广东省教育厅了解到，2019年11月至2020年6月，广东省2020届普通高校毕业生系列供需见面活动将陆续举办。系列活动共61场，包括43场现场招聘、18场网络招聘。

据了解，2020届普通高校毕业生就业供需见面活动，旨在搭建平台，建立和完善高校毕业生就业市场，确保广东省高校毕业生更充分就业。系列供需见面活动由广东省教育厅主办。

活动首场为广东省国有企业招聘专场，安排于2019年11月9日在华南理工大学（校本部）召开。随后将陆续举行南方先进制造业招聘专场，中山地区专场，珠三角区域专场，粤西地区专场，财经、政法类专场，广东省残疾人招聘专场等。

其中，2019年11月、12月招聘活动最为密集。仅线下招聘活动，2019年11月就安排了23场，12月则安排了12场。

广东省教育厅表示，为做好广东省2020届普通高校毕业生（含研究生）就业工作，各承办高校要成立领导小组，各有关单位要积极配合承办高校做好相关工作。各地教育局要积极组织、协调县（市、区）教育行政部门、辖区内各学校以及民办教育机构做好本地区高校毕业生的就业推荐服务和专场供需见面活动。组织有关企事业单位参加相关高校承办的供需见面活动，并通过各种途径，广泛宣传动员各类企业参与供需见面活动。

为确保毕业生的合法权益，招聘现场还将设置法律服务点。用人单位与高校毕业生必须在国家和省高校毕业生就业方针政策范围内进行供需见面、双向选择。

各承办高校对参加供需见面活动招聘单位的资质与高校毕业生信息的真实性、合法性、有效性进行严格审查。防止出现部分求职中介平台制造求职恐慌，杜绝以“内推”、“保录取”为噱头收取高额培训费用，严防打着“创业、就业”的幌子、以“招聘、介绍工作”为名诱骗求职毕业生参加的各类传销组织等招聘欺诈乱象的发生。

省教育厅通过“广东省高等学校毕业生就业指导中心”网络平台，“广东大学生就业创业”微信公众号等，大力推进使用人脸识别技术，努力实现学生快速入场投递简历，并进行岗位精准匹配推送。

毕业生可通过“广东大学生就业创业”微信公众号，一站式办理就业相关业务，如：电子简历、找工作、拿offer、申领报到证、查询档案，以及在线签订《就业协议书》，为高校毕业生和用人单位提供更方便、快捷、有效的就业服务。

【来源】广东省教育厅