南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

首批职业教育教师企业实践基地公布：养老等领域102家企业入选

2019-10-20 08:30 来源：南方都市报 吴单
字号减小 字号增大

　　“双师型”教师队伍打造出台新政策。10月17日，教育部公布首批全国职业教育教师企业实践基地名单，确定中国铝业集团、中国通信服务股份有限公司等102家企业为首批全国职业教育教师企业实践基地,引导企业深度参与职业院校,高等学校教育教学改革。

　　据教育部教师工作司司长任友群介绍，全国职业教育教师企实践基地通选建设工作的启动，是为深化产教融合,校企合作,发挥企业在职教师资队伍建设中的重要作用。

　　据他透露，基地遴选优先考虑装备制造、轨道交通等战略性重点产业和养老、护理等民生紧缺领域，代表行业先进水平,在全国乃至国际具有一定的影响力,有覆盖较广专业面的岗位群和产业链,具有长期校企合作基础与经验。“能为教师实践及促进教师与企业技术人员双向交流提供必要条件,保证企业能够承接相关工作任务并深度参与职业教育师资队伍建设。”任友群说。

　　南都记者了解到，基地主要承担职业院校、应用型本科高校教师国家级培训任务,接纳教师定期到企业进行工程技术实践、专业技能实训,与合作院校互派人员交流兼职、开展产教研发合作等。

　　此次会议上，还发布了《深化新时代职业教育“双师型教师队伍建设改革实施方案”》，即“职教师资12条”，方案提出，经过5-10年时间,构建政府统筹管理、行业企业和院校深度融合的教师队伍建设机制,健全中等和高等职业教育教师培养培训体系,打通校企人员双向流动渠道。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年第19期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235