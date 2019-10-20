首批职业教育教师企业实践基地公布：养老等领域102家企业入选

据教育部教师工作司司长任友群介绍，全国职业教育教师企实践基地通选建设工作的启动，是为深化产教融合,校企合作,发挥企业在职教师资队伍建设中的重要作用。

“双师型”教师队伍打造出台新政策。10月17日，教育部公布首批全国职业教育教师企业实践基地名单，确定中国铝业集团、中国通信服务股份有限公司等102家企业为首批全国职业教育教师企业实践基地,引导企业深度参与职业院校,高等学校教育教学改革。

据教育部教师工作司司长任友群介绍，全国职业教育教师企实践基地通选建设工作的启动，是为深化产教融合,校企合作,发挥企业在职教师资队伍建设中的重要作用。

据他透露，基地遴选优先考虑装备制造、轨道交通等战略性重点产业和养老、护理等民生紧缺领域，代表行业先进水平,在全国乃至国际具有一定的影响力,有覆盖较广专业面的岗位群和产业链,具有长期校企合作基础与经验。“能为教师实践及促进教师与企业技术人员双向交流提供必要条件,保证企业能够承接相关工作任务并深度参与职业教育师资队伍建设。”任友群说。

南都记者了解到，基地主要承担职业院校、应用型本科高校教师国家级培训任务,接纳教师定期到企业进行工程技术实践、专业技能实训,与合作院校互派人员交流兼职、开展产教研发合作等。

此次会议上，还发布了《深化新时代职业教育“双师型教师队伍建设改革实施方案”》，即“职教师资12条”，方案提出，经过5-10年时间,构建政府统筹管理、行业企业和院校深度融合的教师队伍建设机制,健全中等和高等职业教育教师培养培训体系,打通校企人员双向流动渠道。