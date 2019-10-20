南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

高职扩招，教师短缺何解？教育部：整合挖潜、专项培训等补充缺口

2019-10-20 08:30 来源：南方都市报 吴单 宋承翰
字号减小 字号增大

　　高职教育每年需补充6.5万名教师。10月17日，教育部召开新闻发布会，介绍职业教育相关改革情况。有人曾提出，此前提出的高职扩招100万人可能导致教师资源严重不足。对此，教育部表示，将采取整合挖潜、专项培训速成、校企合作、返聘、社会力量兼职等方式补充高职教师缺口。

　　每年需补充6.5万名高职教师

　　今年5月，教育部曾召开新闻发布会。教育部职业教育与成人教育司司长王继平表示，今年高职将扩招100万人，成为我国高等教育普及化的“临门一脚”，直接推动我国高等教育迈入普及化阶段。

　　据教育部此前公布的数据，2018年普通专科招生368.83万人。也就是说，此次高职扩招人数，将近占到去年专科招生人数的1/3。

　　随后有声音提出，高职扩招100万，可能导致教师工作量激增，乃至教师资源短缺等问题。

　　对此，在17日的新闻发布会上，教育部教师工作司司长任友群表示，目前全国高职院校共有专任教师49.8万人，若按师生比18：1计算，并考虑老师退休等自然减员情况，每年约需补充6.5万名高职老师，“才能把扩招的任务基本应付下来”。

　　将增加职业教育硕士博士招生计划，支持高职院校聘请企业人员兼职

　　如何弥补6.5万名的高职教师缺口？任友群表示，将通过资源整合挖潜、专项培训速成、校企合作、反聘教师、社会力量兼职等五种方式，“加快补充高职急需的专业师资”。

　　“随着高职师资体系慢慢建成，以后再通过正规教师的培养，逐步补齐高职扩招带来的‘双师型’教师缺口。”任友群说。

　　据任友群介绍，未来将完善教师资格准入、培养培训、考核评价、待遇保障、兼职教师聘用等方面的政策。对于国家重大项目，倾斜教师队伍建设，通过专任教师培养补充和兼职教师的聘用引进等途径，加快补齐教师的缺口。

　　同时，将建设“双师型”职教教师培养培训基地，认证一批职业技术师范专业，并增加职业教育硕士博士招生计划。

　　任友群还表示，将加大兼职教师的聘用力度，支持高职院校聘请企业高技能人员、退休教师到学校兼职。

　　此外，还将开展专业骨干教师培训。加强高职教师国家级培训比重，并向专业带头人、骨干教师等倾斜支持力度。

　　任友群表示，将通过持续多年推进上述措施，逐步把高职师资队伍建设提上一个台阶。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年第19期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235