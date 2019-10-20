高职扩招，教师短缺何解？教育部：整合挖潜、专项培训等补充缺口

教育部表示，将采取整合挖潜、专项培训速成、校企合作、返聘、社会力量兼职等方式补充高职教师缺口。

高职教育每年需补充6.5万名教师。10月17日，教育部召开新闻发布会，介绍职业教育相关改革情况。有人曾提出，此前提出的高职扩招100万人可能导致教师资源严重不足。对此，教育部表示，将采取整合挖潜、专项培训速成、校企合作、返聘、社会力量兼职等方式补充高职教师缺口。

每年需补充6.5万名高职教师

今年5月，教育部曾召开新闻发布会。教育部职业教育与成人教育司司长王继平表示，今年高职将扩招100万人，成为我国高等教育普及化的“临门一脚”，直接推动我国高等教育迈入普及化阶段。

据教育部此前公布的数据，2018年普通专科招生368.83万人。也就是说，此次高职扩招人数，将近占到去年专科招生人数的1/3。

随后有声音提出，高职扩招100万，可能导致教师工作量激增，乃至教师资源短缺等问题。

对此，在17日的新闻发布会上，教育部教师工作司司长任友群表示，目前全国高职院校共有专任教师49.8万人，若按师生比18：1计算，并考虑老师退休等自然减员情况，每年约需补充6.5万名高职老师，“才能把扩招的任务基本应付下来”。

将增加职业教育硕士博士招生计划，支持高职院校聘请企业人员兼职

如何弥补6.5万名的高职教师缺口？任友群表示，将通过资源整合挖潜、专项培训速成、校企合作、反聘教师、社会力量兼职等五种方式，“加快补充高职急需的专业师资”。

“随着高职师资体系慢慢建成，以后再通过正规教师的培养，逐步补齐高职扩招带来的‘双师型’教师缺口。”任友群说。

据任友群介绍，未来将完善教师资格准入、培养培训、考核评价、待遇保障、兼职教师聘用等方面的政策。对于国家重大项目，倾斜教师队伍建设，通过专任教师培养补充和兼职教师的聘用引进等途径，加快补齐教师的缺口。

同时，将建设“双师型”职教教师培养培训基地，认证一批职业技术师范专业，并增加职业教育硕士博士招生计划。

任友群还表示，将加大兼职教师的聘用力度，支持高职院校聘请企业高技能人员、退休教师到学校兼职。

此外，还将开展专业骨干教师培训。加强高职教师国家级培训比重，并向专业带头人、骨干教师等倾斜支持力度。

任友群表示，将通过持续多年推进上述措施，逐步把高职师资队伍建设提上一个台阶。