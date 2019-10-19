“1+X”证书试点来了，广东共有试点349个

12日，教育部公布了第二批试点的10个职业技能等级证书试点院校。广东共有试点158个。加上在首批5个领域6个证书试点中的191个试点，广东共有试点349个试点。

高职学子注意，第二批1+X证书制度试点来了。12日，教育部公布了第二批试点的10个职业技能等级证书试点院校。广东共有试点158个。加上在首批5个领域6个证书试点中的191个试点，广东共有试点349个试点。

广东共有349个试点

今年1月国务院颁发的《国家职业教育改革实施方案》中规定：从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点工作。

广东农工商职业技术学院校长杜方敏介绍，今年上半年，教育部启动了首批“1+X”证书制度试点院校，共确定了5个领域的建筑信息模型（BIM）、Web前端开发、物流管理、老年照护、汽车运用与维修、智能新能源汽车6个职业技能等级证书，共1988个试点。从地区分布来看，试点数量最多的为广东省，有191个试点，约占总数量的10%。

第二批试点的为电子商务数据分析、网店运营推广、工业机器人操作与运维、工业机器人应用编程、特殊焊接技术、智能财税、母婴护理、传感网应用开发、失智老年人照护、云计算平台运维与开发等10个职业技能等级证书)。

据了解，“1+X”证书制度的目标任务主要由4个方面组成：一是围绕国家人才需要、市场人才需求和学生就业能力提升等3个方面，从10个领域做起，启动“1+X”证书制度；二是以社会化机制招募职业教育培训评价组织，并开发若干职业技能等级标准和证书；三是推进相关试点学校将“1+X”证书制度与专业建设、课程建设、教师队伍建设等紧密结合；四是深化教师、教材、教法“三教”改革，推进校企合作，探索建设职业教育国家“学分银行”，构建国家资历框架。

证书制度将重构人才培养方案

“1+X”证书制度的实施将给高职教育现有培养体系带来怎么样的变化？对此，杜方敏表示，“1+X”证书制度将重构人才培养方案，打造专兼结合培训团队，同时还将促进学校进一步深化产教融合校企合作。

“做好‘1+X’证书制度试点，试点专业（群）的首要工作是做好专业教学标准和职业技能等级标准的对接，对职业技能等级标准的能力要求、树立“育训结合”新理念，优化课程设置和教学内容。”杜方敏表示，以中级证书为例，完成职业能力目标培养需要100-160标准课时，试点专业要在分析现有教学内容基础上，确定已经纳入教学的和将来能够在教学中完成的职业技能等级标准内容，然后将标准内容转化为1-2门专业（核心）课程纳入专业课程体系，或转化为若干教学模块纳入部分专业（核心）课程教学内容，融入专业人才培养方案和课程体系。

“职教20条”提出优先从制订过国家职业标准并完成标准教材编写，具有专家、师资团队、资金实力和5年以上优秀培训业绩的机构中招募职业教育培训评价组织。杜方敏告诉记者：“这样的培训评价组织应能够凝聚有关行业领域龙头企业、院校专家，在标准开发、教材和学习资源建设、师资培训、考核管理、证书发放等方面具有一定经验和实力，颁发的有关证书行业企业高度认可，有对应的企业真实岗位或岗位群。”