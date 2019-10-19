今年起，珠海要重点打造卓越高中、优质特色高中，你pick谁？

经珠海市人民政府同意，日前，珠海市教育局印发《珠海市普通高中质量提升行动计划（2019-2023年）》（简称“珠海普高提质五年行动计划”）。

经珠海市人民政府同意，日前，珠海市教育局印发《珠海市普通高中质量提升行动计划（2019-2023年）》（简称“珠海普高提质五年行动计划”）。

珠海普高提质五年行动计划有多个方面值得关注：

一是珠海将启动中考改革；

二是计划扩充优质普高学位；

三是将重点打造约3所卓越高中，约8所优质特色高中；

四是探索普高学校教师人事制度改革。

A.学位供给

启动鹤洲北普通高中建设

随着城市能级量级的提升，珠海普高优质学位的需求日趋旺盛。

根据普高提质五年行动计划，在坚持普职比大体相当的原则，珠海将合理确定全市普高学校数量及布局，并纳入到珠海市中小学校建设规划（2021－2025年）；建立普高学校学位供给预警机制。

具体而言，珠海将加快推进华中师范大学珠海附属中学建设，启动鹤洲北普通高中学校建设；鼓励主城区个别普高学校外迁，扩大城区学校办学空间。

今年秋季，华中师范大学珠海附属中学一期已建成投用，首批378名学生入读；学校二期工程正在建设。

到2020年秋季，珠海还将全面消除50人以上班额；鼓励有条件的普高学校在选课走班模式下，逐步推行小班化教学。

B.发展格局

打造约3所卓越高中、约8所优质特色高中

在高考改革和珠海“二次创业”的大背景下，按照普高提质五年行动计划，珠海教育将开展卓越高中和优质特色高中创建工作，重点打造约3所卓越高中和约8所优质特色高中。

根据要求，卓越高中将在学校制度、学校文化、课程体系、教师队伍、人才培养和教育教学质量等方面均位于全省前列，并有1到2门学科在全国具有影响力；优质特色高中则要求在保证学校整体教学质量的基础上，构建系统的特色学科课程体系和特色培养模式，在课程建设、学科竞赛、校园活动、科技创新、艺术体育、信息技术、教育国际化、学生增值培养等一个或多个方面形成明显特色，向科学高中、科技高中、人文高中、艺术高中、体育高中等方向特色发展，且有1-2门位居全省前列的优势品牌学科。

按照安排，珠海将在教师编制配备、人才引进、建设项目、经费投入等方面加大对卓越高中、优质特色高中的扶持力度。其中，2020年珠海市教育局将启动卓越高中和优质特色高中遴选工作；2021年实行中期评估和中期验收，并从中推选5-8所学校参与全省特色示范高中创建工作；2023年全面完成普通高中分类发展创建阶段性工作。届时，珠海普高将基本形成特色多元发展格局。

卓越高中还将承担更大的使命。按计划，珠海将继续发挥普高办学联盟作用，由卓越高中承担联盟牵头任务，提升联盟校整体水平，逐步打造成为优质教育集团。

民办普高也将迎来新的发展机遇。珠海将加强对民办普高的规范管理和扶持力度，积极引导民办普高分类改革，鼓励公办与民办普高结对帮扶，选派公办普高学校校长和教师到民办学校挂职支教。

C.素质提升

实施普高走班教学改革

广东已紧锣密鼓地开展新高考改革。按照计划，珠海将以教学改革和课程改革为抓手，提高普高教育教学质量，增强各普高学校内生发展动力。

结合新高考改革需要，珠海从2018年秋季入学的高一年级学生起实施综合素质评价，同时将发挥专兼职教研员作用，以教研促教学；以珠海市教研中心为核心，组织普高学校有计划地完成课堂教学改革的路径设计和实践探索。

与此同时，从今年起，珠海市教研中心将组织开展普高学校优秀教学案例评选，每校每年选出各学科的优秀教学案例并汇编成册。

备受关注的选课走班教学改革也已明确。珠海将推进分层分类选课走班教学改革，建立行政班和教学班并存的教学组织形式和管理方式。

课程体系建设方面，珠海将以“基础教育课程综合改革示范实验区”建设为契机，围绕学生核心素养，构建基础课程、拓展课程和特色课程等课程体系，试点开展国家课程校本化，开设多样化选修课程；发挥在珠高校数量众多的优势，探索开设高校先修课程与研究性课程，并与在珠高校合作，支持高校和普通高中联合开发课程、共建共享教育资源。

教育质量评估体系也将与时俱进。珠海将借鉴粤港澳大湾区高中教育质量评价经验，由珠海市政府教育督导室牵头，研究制定全市普高教育教学评价指标体系。

D.师资建设

落实职级制校长待遇

教育大计，教师为本。师资建设是提升普高质量的重要内容。珠海将严把普高教师入口关，提升师资培养水平，打造高素质专业化创新型教师队伍。

按照计划，珠海将增强教师整体素质。具体而言，珠海将落实新一轮强师工程实施方案，制定基础教育特设岗位计划；组织实施新课程新教材全员培训。

珠海普高与在珠高校还将探索合作组建教学科研团队，联合开展课题研究；鼓励普高与在珠高校合作建立教师访学制度，普高有计划地选派骨干教师访学进修，在珠高校教授进入普高讲学或指导教师发展。

与此同时，珠海将深化普高教师管理制度改革，探索普高学校教师人事制度改革，试点开展合同聘任制教师制度；推动“市管校聘”，完善普高校长教师交流轮岗机制，缓解教师结构性缺编矛盾；建立健全编制动态调整机制，推进教师转岗退出机制，搭建临聘教师发展提升路径；支持普高学校结合实际，采取多种方式引进高层次、紧缺学科教师；深化教师绩效考评和工资分配制度改革，充分考虑课时、岗位工作量、岗位职责和专业素养等因素，将工作绩效、能力水平、师德师风等纳入考核指标，强化绩效工资激励和导向作用。

一位好校长就是一所好学校。珠海将打造高素质校长团队，开展普高校长及后备干部队伍培养工程，重点提升校长办学治校、课改教改、人才培养的理论水平和实践能力；实施并完善校长职级制，落实职级制校长待遇，形成“职级能上能下、待遇能高能低”的校长聘任制度。

按照计划，到2023年，珠海全市范围内力争培养教育家型校长4-5名，建设“省级名校长工作室”4-5个。

【来源】南方号“珠海大课堂”