南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

今年起，珠海要重点打造卓越高中、优质特色高中，你pick谁？

2019-10-19 08:30 来源：南方网 冉小平
字号减小 字号增大

　　经珠海市人民政府同意，日前，珠海市教育局印发《珠海市普通高中质量提升行动计划（2019-2023年）》（简称“珠海普高提质五年行动计划”）。

　　珠海普高提质五年行动计划有多个方面值得关注：

　　一是珠海将启动中考改革；

　　二是计划扩充优质普高学位；

　　三是将重点打造约3所卓越高中，约8所优质特色高中；

　　四是探索普高学校教师人事制度改革。

　　A.学位供给

　　启动鹤洲北普通高中建设

　　随着城市能级量级的提升，珠海普高优质学位的需求日趋旺盛。

　　根据普高提质五年行动计划，在坚持普职比大体相当的原则，珠海将合理确定全市普高学校数量及布局，并纳入到珠海市中小学校建设规划（2021－2025年）；建立普高学校学位供给预警机制。

　　具体而言，珠海将加快推进华中师范大学珠海附属中学建设，启动鹤洲北普通高中学校建设；鼓励主城区个别普高学校外迁，扩大城区学校办学空间。

　　今年秋季，华中师范大学珠海附属中学一期已建成投用，首批378名学生入读；学校二期工程正在建设。

　　到2020年秋季，珠海还将全面消除50人以上班额；鼓励有条件的普高学校在选课走班模式下，逐步推行小班化教学。

　　B.发展格局

　　打造约3所卓越高中、约8所优质特色高中

　　在高考改革和珠海“二次创业”的大背景下，按照普高提质五年行动计划，珠海教育将开展卓越高中和优质特色高中创建工作，重点打造约3所卓越高中和约8所优质特色高中。

　　根据要求，卓越高中将在学校制度、学校文化、课程体系、教师队伍、人才培养和教育教学质量等方面均位于全省前列，并有1到2门学科在全国具有影响力；优质特色高中则要求在保证学校整体教学质量的基础上，构建系统的特色学科课程体系和特色培养模式，在课程建设、学科竞赛、校园活动、科技创新、艺术体育、信息技术、教育国际化、学生增值培养等一个或多个方面形成明显特色，向科学高中、科技高中、人文高中、艺术高中、体育高中等方向特色发展，且有1-2门位居全省前列的优势品牌学科。

　　按照安排，珠海将在教师编制配备、人才引进、建设项目、经费投入等方面加大对卓越高中、优质特色高中的扶持力度。其中，2020年珠海市教育局将启动卓越高中和优质特色高中遴选工作；2021年实行中期评估和中期验收，并从中推选5-8所学校参与全省特色示范高中创建工作；2023年全面完成普通高中分类发展创建阶段性工作。届时，珠海普高将基本形成特色多元发展格局。

　　卓越高中还将承担更大的使命。按计划，珠海将继续发挥普高办学联盟作用，由卓越高中承担联盟牵头任务，提升联盟校整体水平，逐步打造成为优质教育集团。

　　民办普高也将迎来新的发展机遇。珠海将加强对民办普高的规范管理和扶持力度，积极引导民办普高分类改革，鼓励公办与民办普高结对帮扶，选派公办普高学校校长和教师到民办学校挂职支教。

　　C.素质提升

　　实施普高走班教学改革

　　广东已紧锣密鼓地开展新高考改革。按照计划，珠海将以教学改革和课程改革为抓手，提高普高教育教学质量，增强各普高学校内生发展动力。

　　结合新高考改革需要，珠海从2018年秋季入学的高一年级学生起实施综合素质评价，同时将发挥专兼职教研员作用，以教研促教学；以珠海市教研中心为核心，组织普高学校有计划地完成课堂教学改革的路径设计和实践探索。

　　与此同时，从今年起，珠海市教研中心将组织开展普高学校优秀教学案例评选，每校每年选出各学科的优秀教学案例并汇编成册。

　　备受关注的选课走班教学改革也已明确。珠海将推进分层分类选课走班教学改革，建立行政班和教学班并存的教学组织形式和管理方式。

　　课程体系建设方面，珠海将以“基础教育课程综合改革示范实验区”建设为契机，围绕学生核心素养，构建基础课程、拓展课程和特色课程等课程体系，试点开展国家课程校本化，开设多样化选修课程；发挥在珠高校数量众多的优势，探索开设高校先修课程与研究性课程，并与在珠高校合作，支持高校和普通高中联合开发课程、共建共享教育资源。

　　教育质量评估体系也将与时俱进。珠海将借鉴粤港澳大湾区高中教育质量评价经验，由珠海市政府教育督导室牵头，研究制定全市普高教育教学评价指标体系。

　　D.师资建设

　　落实职级制校长待遇

　　教育大计，教师为本。师资建设是提升普高质量的重要内容。珠海将严把普高教师入口关，提升师资培养水平，打造高素质专业化创新型教师队伍。

　　按照计划，珠海将增强教师整体素质。具体而言，珠海将落实新一轮强师工程实施方案，制定基础教育特设岗位计划；组织实施新课程新教材全员培训。

　　珠海普高与在珠高校还将探索合作组建教学科研团队，联合开展课题研究；鼓励普高与在珠高校合作建立教师访学制度，普高有计划地选派骨干教师访学进修，在珠高校教授进入普高讲学或指导教师发展。

　　与此同时，珠海将深化普高教师管理制度改革，探索普高学校教师人事制度改革，试点开展合同聘任制教师制度；推动“市管校聘”，完善普高校长教师交流轮岗机制，缓解教师结构性缺编矛盾；建立健全编制动态调整机制，推进教师转岗退出机制，搭建临聘教师发展提升路径；支持普高学校结合实际，采取多种方式引进高层次、紧缺学科教师；深化教师绩效考评和工资分配制度改革，充分考虑课时、岗位工作量、岗位职责和专业素养等因素，将工作绩效、能力水平、师德师风等纳入考核指标，强化绩效工资激励和导向作用。

　　一位好校长就是一所好学校。珠海将打造高素质校长团队，开展普高校长及后备干部队伍培养工程，重点提升校长办学治校、课改教改、人才培养的理论水平和实践能力；实施并完善校长职级制，落实职级制校长待遇，形成“职级能上能下、待遇能高能低”的校长聘任制度。

　　按照计划，到2023年，珠海全市范围内力争培养教育家型校长4-5名，建设“省级名校长工作室”4-5个。

　　【来源】南方号“珠海大课堂”

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年第19期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235