肇庆未来3年新增逾2万个优质学位

今年9月，为推动全市教育优质均衡发展，肇庆市义务教育教师“城乡联动，双向提升”试点工作正式启动，端州区、怀集县率先“结对”。

10月16日上午，肇庆端州百花园小学书声琅琅。站在四年级一班的讲台上，怀集县凤岗镇凤东小学教师冯志居抛出一个问题，马上引来学生们积极举手作答。

冯志居是肇庆百名“城乡互换”教师中的一员。今年9月，为推动全市教育优质均衡发展，肇庆市义务教育教师“城乡联动，双向提升”试点工作正式启动，端州区、怀集县率先“结对”。

百年大计，教育为本。教育是民生关切的大事，也是区域发展的重要支撑。近年来，肇庆市教育局聚焦“群众所需、家长所急、教育所短”，聚焦名校培育、高校建设、均衡教育等方面，大力推动教育事业蓬勃发展。

据肇庆市教育局局长彭银祥介绍，位于肇庆新区的肇庆宣卿中学将对标省内外最好最优，打造“湾区名校”；端州区2022年前将投入近12亿元，新建、扩建、改建15所中小学校和7所公办幼儿园，新增超过2万个优质学位。

此外，肇庆还将推动广东医学院、广东华商学院、华农大珠江学院、广东华航航空职业学院、香港公开大学、广州大学松田学院等高校加快建设落地，到2021年建成10所以上高校及培训机构。

香港公开大学计划落户

至2021年建成10所本科院校

10月11日，在2019肇港携手共建粤港澳大湾区交流会及系列经贸交流活动上，肇庆市人民政府、香港公开大学、肇庆学院共同签署香港公开大学（肇庆）合作办学项目备忘录。这也意味着，肇庆未来有望新添一所对标粤港澳大湾区、面向国际的高等院校。

据肇庆市教育局相关负责人介绍，肇庆现建成有本科普通高等院校4所，包括肇庆学院、广东金融学院肇庆校区、广东理工学院和广东工商职业技术大学；专科普通高等院校2所——广东医学高等专科学校、广东信息工程学院。

截至目前，肇庆全市普通高等院校在校学生9.7万人，教职工人数5274人，总占地面积358万平方米，校舍建筑总面积206万平方米，固定资产总值44亿元。无论是办学规模还是每万人的大学生数量，均位居省内各地级市的前列，初步形成了粤港澳大湾区应用型高等教育基地。

根据《肇庆市实施创新驱动发展“1133”工程（2017—2021年）行动方案》，至2021年，肇庆建设10所本科院校，成为广东重要的高等教育基地，为肇庆的产业发展、创新发展提供人才支撑。围绕这一目标，肇庆专门建立推进高校领导小组，制定配套文件和“走出去”“请出来”等机制、措施，高校建设取得较好成效。

据彭银祥透露，除了与香港公开大学合作办学签署合作办学备忘录外，肇庆医学高等专科学校也已申请更名为广东健康学院，其迁建升本工作进展顺利。广东华商学院、广东珠江学院、广东华航航空学院等多所本科高校正在加快建设，预计于2021完成建设。

此外，今年8月召开的“2019肇庆港资项目集中签约仪式”中，中教控股与肇庆市政府签约，拟在肇庆新区建设广州大学松田学院新校区。据了解，该校区占地1500亩，拟开设28个本科专业，可容纳30000名学生入学就读。

高校建设离不开土地支撑。记者了解到，在用地保障方面，肇庆严格按国家规定的生均校园面积达到60㎡的标准落实建设高校用地，新引进的高校以每所用地1000亩为起点，力争1500亩以上，争取引进高校总部落户肇庆。

此外，肇庆还制定了《高等教育规模发展行动计划》，高起点规划建设广东省内有特色的应用型人才培养基地，着力打造沿北岭山南麓向东延伸至肇庆高新区，中间分别建设肇庆新区高端科教服务城、四会广佛肇教育新城，连绵40余公里，具有肇庆特色的高等教育带，推进高等教育规模化、专业化和应用型发展。

肇庆市相关负责人表示，肇庆将继续充分利用本身的土地资源丰富、自然环境优美、历史文化底蕴深厚、区位交通突出等方面的优势，积极打造粤港澳大湾区应用型高等教育基地。以研究型导向、应用型带动、职业性发展为原则，与广、深等地实现优势互补，错位发展，通过引育并举，进一步扩大肇庆市高等教育规模，提升办学水平。

该负责人透露，计划到2022年，肇庆建成高校13所，在校学生13.32万人；到2035年，建成高校14所，在校学生19.19万人。

对标最好最优

肇庆宣卿中学拟打造成“湾区名校”

葱郁的鼎湖山麓下，面积115平方公里的肇庆新区日新月异。肇庆新区中央绿轴上，外观古朴庄重、校内设施崭新完备的肇庆宣卿中学，犹如一颗明珠镶嵌其中。

作为肇庆市教育局直属的十二年一贯制全寄宿公立学校，肇庆宣卿中学于2014年建成，占地面积273亩，规划学生规模超过4000人。该学校参照国家级示范性学校标准建设，配备多媒体“一体机”等先进的教学设备与“中央空调”“自饮水系统”等现代化的生活设施，同时还设有舞蹈室、电钢琴室、美术室、编导传媒室等专业教室，同时建设了标准的室内体育场馆。

“肇庆宣卿中学是肇庆市委、市政府为加快推进肇庆基础教育品牌建设，举全市之力打造的高水平、国际化、示范性学校，我们将力争用三到五年将学校打造成肇庆乃至省内有影响力的名校。”同时兼任肇庆宣卿中学校长一职的彭银祥对记者表示。

肇庆人杰地灵、英辈杰出，素有崇文重教的优良传统，孕育出“两广第一状元”莫宣卿、“中国物理学之父”吴大猷、“岭南画派大师”等一批又一批杰出人物。“今年9月，学校由原来的肇庆新区实验学校更名为肇庆宣卿中学，这既是对崇文重教传统的大力弘扬，更是对学校蓬勃发展、引领带动肇庆教育重塑辉煌的殷切期望。”彭银祥说。

“根据市委、市政府要求，我们将对标省内外最好最优，全力打造代表肇庆乃至粤港澳大湾区的教育品牌，以高端教育为引领，为肇庆新区乃至肇庆发展集聚更多高素质人才。”彭银祥表示，宣卿中学将以“适性扬才，全面发展”为办学理念，以“立德树人”为核心，以“强化师资队伍建设及优化生源、面向全市自主招生”为着力点，以“加强文化浸润，构建人文校园；加强课程开发，构建特色校园；加强创新管理，构建和谐校园；加强合作开放，构建多元校园”为举措，全力打造“湾区名校”。

在“创优”的同时，肇庆还将充分调动肇庆宣卿中学、广东肇庆中学、肇庆市第一中学等优质教育资源，通过基础教育集团化办学，实施全市“一盘棋”标准化、专业化统筹管理，从而增强肇庆基础教育的核心竞争力。

此前，肇庆宣卿中学、广东肇庆中学、肇庆鼎湖中学、广外肇庆附属学校、肇庆市第十六小学和肇庆鼎湖第一实验学校等学校，共同成立了“肇庆鼎新教育联盟”。联盟成员涵盖基础教育全学段，联盟中管理、师资、课程等优质教育资源可充分共享，使增量优质资源向重点、薄弱领域有序流动。

下一步，肇庆将力争用2至3年时间建成5到7个市级基础教育集团，县（市、区）内幼儿园和义务教育全部学校完成统筹组合，实现优质基础教育公办、民办、城市、乡镇全覆盖，使每所学校都有所属的教育集团，每个教育集团都有自己的品牌和特色。

城乡联动，补学位短板

推动基础教育优质均衡发展

“在百花园小学任教的一个多月来，无论是教学理念还是管理办法，我都学到了很多。”结束上午的课程后，冯志居对记者感慨地说。

冯志居自2002年起在怀集县凤岗镇凤东小学任教。今年9月，他作为怀集县100名骨干教师代表之一，到了端州区百花园小学任教，为期3年。“同到这所学校的怀集教师还有2名。我们几乎每周末都会聚在一起，交流工作的心得和体会，形成经验总结，带回怀集。”冯志居说。

今年9月前，肇庆在全省率先试验“县区结对”工作，突破教师编制管理制度性障碍，解决肇庆市西北板块师资短板问题，推动义务教育教师“城乡联动、双向提升”。

“教师均衡是义务教育均衡的核心。”肇庆市教育局相关负责人介绍，山区县教师在三年时间内，可以学到城区学校学习教学教研、团队管理的先进经验，转变其思维方式，从而提升山区县教师队伍的整体素质；而端州区优秀骨干教师下沉乡镇支教，一年一换，不仅有效盘活肇庆城乡教育资源，更为山区县教育注入“活水”，为教育均衡发展打下坚实的基础。

上述负责人透露，下一步，这一做法将推广至全市，即广宁、德庆、封开、怀集4个山区县，将与端州、鼎湖、高要、四会等区（市）两两结对，达到培养师资队伍、提高教师素质和教育质量、调剂教师编制的目标。

学位问题牵动着老百姓的心。为了解决这一民生问题，彭银祥表示，今年肇庆市计划新增学位不少于10000个。目前，全市各地新建、改扩建公办义务教育学校项目共12个。其中，广宁县和肇庆高新区分别成功引进了钱学森实验学校、华南师范大学附属肇庆学校，肇庆恒大黄冈实验学校落户高要，均已正式动工建设，投入资金超过20亿元。

10月9日，广东肇庆中学与广东百盈教育投资有限公司举行合作共建广东肇庆中学第一附属学校签约仪式。这也意味着，广宁县将再添一所优质民办学校。该学校占地达250亩，开办小学至高中（含国际部）各年级，招生总人数约为5000人，为当地和周边县市区提供中小学优质教育服务。

在肇庆的中心城区，学位紧张的问题也有望缓解。记者了解到，按照《2018-2022年端州区学校建设计划》，端州区计划在五年内投入11.44亿元，新建、扩建、改建15所中小学校和7所公办幼儿园；新增21810个义务教育学位、2520个学前教育学位。

据了解，端州区在学校建设方面已取得较好成效。在去年，肇庆一小城东实验学校、奥小新华校区和景德校区二期、铁路学校综合楼投入使用，增加了近4000个优质小学学位，基本解决了端州户籍学龄儿童剧增引发的小学入学难问题。

每年肇庆市公办幼儿园秋季面向社会公开招生电脑派位抽签时，总是几家欢喜几家愁，甚至有家长直呼：“比抽奖还难！”这一情景或将得到有效缓解。

根据今年9月出台的《肇庆市教育改革十大举措》，肇庆将扩大公办性和公益普惠性学前教育资源，使公办性和普惠性民办幼儿园的占比在2020年达80%以上，2022年达85%以上。

下一步，肇庆将采取公办民助、民办公助等形式，每个县（市、区）每年至少建设1所公办性质的规范化幼儿园，5年内全市建成45所以上。同时，将机关、国有企事业单位利用国有或集体资产举办并由个人承包经营到期的幼儿园依法予以回收，逐步理顺转为公办性质，由教育部门管理。

此外，肇庆还准备将乡镇中小学布局调整后的富余教育资源和其他富余公共教育资源用于举办公办性质幼儿园，确保村集体开办的幼儿园面向社会提供普惠性教育服务。