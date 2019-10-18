南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

广东省首个人文社科类省部共建协同创新中心落户广外

2019-10-18 17:14 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　近日，从教育部获悉，广外21世纪海上丝绸之路协同创新中心(以下简称为“中心”)被认定为全国省部共建协同创新中心。中心是广东省第一个人文社科类省部共建协同创新中心、全国外语类院校第一个省部共建协同创新中心。

　　2012年，广东外语外贸大学牵头，协同中国社会科学院世界经济与政治研究所、厦门大学、中共中央对外联络部当代世界研究中心、商务部国际贸易经济合作研究院、中国科学院南海海洋研究所等单位，以广东国际战略研究院（2009年广外率先成立的高校新型智库）为主平台组建了广东“走出去”协同创新中心。

中心被认定为教育部战略研究基地

　　中心围绕21世纪海上丝绸之路建设的重大问题，以国家社会科学基金、国家自然科学基金等国家重大项目、教育部“创新团队发展计划”为牵引，聚焦五个研究方向：21世纪海上丝绸之路与中国参与全球经济治理、21世纪海上丝绸之路与对外开放新格局、21世纪海上丝绸之路国别和区域研究、21世纪海上丝绸之路海洋合作与资源开发、21世纪海上丝绸之路国家战略型人才培养。

　　中心已举办三届具有国际影响力的“21世纪海上丝绸之路国际智库论坛”；初步建立21世纪海上丝绸之路数据库平台;创新国家战略型人才培养模式。未来，中心将系统开展科技创新、人才培养和国际合作，建立21世纪海上丝绸之路研究的国际学术共同体，产出高水平科研成果与决策咨询报告，成为国内一流、国际知名的智库与高端国家化人才培育平台。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年第19期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235