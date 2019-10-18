广东省首个人文社科类省部共建协同创新中心落户广外

近日，从教育部获悉，广外21世纪海上丝绸之路协同创新中心(以下简称为“中心”)被认定为全国省部共建协同创新中心。

近日，从教育部获悉，广外21世纪海上丝绸之路协同创新中心(以下简称为“中心”)被认定为全国省部共建协同创新中心。中心是广东省第一个人文社科类省部共建协同创新中心、全国外语类院校第一个省部共建协同创新中心。

2012年，广东外语外贸大学牵头，协同中国社会科学院世界经济与政治研究所、厦门大学、中共中央对外联络部当代世界研究中心、商务部国际贸易经济合作研究院、中国科学院南海海洋研究所等单位，以广东国际战略研究院（2009年广外率先成立的高校新型智库）为主平台组建了广东“走出去”协同创新中心。

中心被认定为教育部战略研究基地

中心围绕21世纪海上丝绸之路建设的重大问题，以国家社会科学基金、国家自然科学基金等国家重大项目、教育部“创新团队发展计划”为牵引，聚焦五个研究方向：21世纪海上丝绸之路与中国参与全球经济治理、21世纪海上丝绸之路与对外开放新格局、21世纪海上丝绸之路国别和区域研究、21世纪海上丝绸之路海洋合作与资源开发、21世纪海上丝绸之路国家战略型人才培养。

中心已举办三届具有国际影响力的“21世纪海上丝绸之路国际智库论坛”；初步建立21世纪海上丝绸之路数据库平台;创新国家战略型人才培养模式。未来，中心将系统开展科技创新、人才培养和国际合作，建立21世纪海上丝绸之路研究的国际学术共同体，产出高水平科研成果与决策咨询报告，成为国内一流、国际知名的智库与高端国家化人才培育平台。