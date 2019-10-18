看过来！2020年高考报名在这四个方面有调整

今年的高考报名在四个方面作了调整，具体有哪些不同？这些不同您需要了解.

广东省招生委员会于10月14日印发了《关于做好广东省2020年普通高校招生统一考试报名工作的通知》（简称《通知》，下同），对广东省2020年普通高考报名工作进行全面安排和部署。从有利于规范高考报名、治理“高考移民”、艺术考生参加术科考试、落实大湾区发展规划等方面出发，今年的高考报名在四个方面作了调整，具体有哪些不同？这些不同您需要了解.

一、报名时间提前了。《通知》明确，2020年高考报名时间为11月1-10日，较往年提前了1个月，与全国大部分省市一样。

二、报名条件严格了。为维护高中教育教学和招生考试正常秩序，着力治理“高考移民”，根据教育部高考报名条件“户籍为主，结合学籍”的指导意见，《通知》对2020年高考报名的学籍、户籍等要求进行了完善。凡是具有广东省合法户籍的，都可以在广东参加高考，但是户籍从外省迁入我省的，需满足下列条件才能报考本科院校，否则只能报考高职高专学校。

一是户籍从外省迁入我省的考生，应届生原则上须具有我省高中阶段学校学籍并实际就读。

二是持外省高中毕业证书的往届生，户籍迁入我省须满18个月（时间计算到高考当年8月31日），且高考报名时高中阶段学校毕业满1年。

省招生办提醒未达到高考报名条件的考生，密切留意原籍省份高考报名信息，能回原籍报考的，应及早回原籍报考。如确实因父母工作变动，全家户籍均已迁入我省，无法回原籍等特殊情况，考生可提供相关证明材料向户籍所在地县（市、区）招办提出在我省正常报考的书面申请。

三、报名更加规范了。为加强考生报名资格审核，根据高考报名户籍为主原则，《通知》明确，一是高中阶段户籍从外省迁入我省的应届毕业生考生须回户籍所在地县（市、区）报考。二是我省户籍的往届生原则上须在户籍所在地报考，如确需申请跨市借考，须经户籍地和借考地市级招生办同意，并报省招生办审核；2021年起，我省户籍的往届生一律回户籍所在县（市、区）招生办公室报考。三是随迁子女应届毕业生原则上在学籍所在地报考，往届生在父母社保缴交地报考。四是中高职贯通三二分段、五年一贯制的考生须参加高考报名。

四、审核证明简化了。为方便考生报考，疏导群众办事堵点，《通知》对随迁子女提交证明材料进行了优化，考生不需跑部门开证明，只需到办事大厅打印和提交证件即可。省招生办利用政务数据系统对接进行报名资格审核。

【来源】广东省教育考试院