珠海将启动“中考改革”，2020年前出台改革方案和实施意见，形成基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

日前，《珠海市普通高中质量提升行动计划（2019—2023年）》（简称“普高提质五年行动计划”）出炉。

按行动计划，珠海将启动“中考改革”，2020年前出台改革方案和实施意见，形成基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

根据目标，到2023年，珠海拟重点建设3所卓越高中、8所优质特色高中，以及一批特色项目，形成普高学校多元发展新格局。

学位供给

建立学位供给预警机制，启动鹤洲北普通高中建设

随着城市能级量级的提升，珠海普高优质学位的需求日趋旺盛。

根据普高提质五年行动计划，在坚持普职比大体相当的原则，珠海将合理确定全市普高学校数量及布局，并纳入到珠海市中小学校建设规划（2021—2025年）；建立普高学校学位供给预警机制。

具体而言，珠海将加快推进华中师范大学珠海附属中学建设，启动鹤洲北普通高中学校建设；鼓励主城区个别普高学校外迁，扩大城区学校办学空间。

今年秋季，华中师范大学珠海附属中学一期已建成投用，首批378名学生入读；学校二期工程正在建设。

到2020年秋季，珠海还将全面消除50人以上班额；鼓励有条件的普高学校在选课走班模式下，逐步推行小班化教学。

发展格局

拟打造3所卓越高中，8所优质特色高中

在高考改革和珠海“二次创业”的大背景下，按照普高提质五年行动计划，珠海教育将开展卓越高中和优质特色高中创建工作，重点打造约3所卓越高中和约8所优质特色高中。

根据要求，卓越高中将在学校制度、学校文化、课程体系、教师队伍、人才培养和教育教学质量等方面均位于全省前列，并有1到2门学科在全国具有影响力；优质特色高中则要求在保证学校整体教学质量的基础上，构建系统的特色学科课程体系和特色培养模式，在课程建设、学科竞赛、校园活动、科技创新、艺术体育、信息技术、教育国际化、学生增值培养等一个或多个方面形成明显特色，向科学高中、科技高中、人文高中、艺术高中、体育高中等方向特色发展，且有1—2门位居全省前列的优势品牌学科。

按照安排，珠海将在教师编制配备、人才引进、建设项目、经费投入等方面加大对卓越高中、优质特色高中的扶持力度。其中，2020年珠海市教育局将启动卓越高中和优质特色高中遴选工作；2021年实行中期评估和中期验收，并从中推选5-8所学校参与全省特色示范高中创建工作；2023年全面完成普通高中分类发展创建阶段性工作。届时，珠海普高将基本形成特色多元发展格局。

卓越高中还将承担更大的使命。按计划，珠海将继续发挥普高办学联盟作用，由卓越高中承担联盟牵头任务，提升联盟校整体水平，逐步打造成为优质教育集团。

民办普高也将迎来新的发展机遇。珠海将加强对民办普高的规范管理和扶持力度，积极引导民办普高分类改革，鼓励公办与民办普高结对帮扶，选派公办普高学校校长和教师到民办学校挂职支教。

素质提升

实施普高走班教学改革，启动中考改革

广东已紧锣密鼓地开展新高考改革。按照计划，珠海将以教学改革和课程改革为抓手，提高普高教育教学质量，增强各普高学校内生发展动力。

结合新高考改革需要，珠海从2018年秋季入学的高一年级学生起实施综合素质评价，同时将发挥专兼职教研员作用，以教研促教学；以珠海市教研中心为核心，组织普高学校有计划地完成课堂教学改革的路径设计和实践探索。

与此同时，从今年起，珠海市教研中心将组织开展普高学校优秀教学案例评选，每校每年选出各学科的优秀教学案例并汇编成册。

备受关注的选课走班教学改革也已明确。珠海将推进分层分类选课走班教学改革，建立行政班和教学班并存的教学组织形式和管理方式。

顺应新高考改革需要，珠海将启动中考改革。2020年前珠海将出台“高中阶段学校考试招生制度改革方案”和“高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见”，形成基于初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式。

教育质量评估体系与时俱进。珠海将借鉴粤港澳大湾区高中教育质量评价经验，由珠海市政府教育督导室牵头，研究制定全市普高教育教学评价指标体系。

师资建设

探索教师人事制度改革，落实职级制校长待遇

教育大计，教师为本。师资建设是提升普高质量的重要内容。珠海将严把普高教师入口关，提升师资培养水平，打造高素质专业化创新型教师队伍。

按照计划，珠海将增强教师整体素质。具体而言，珠海将落实新一轮强师工程实施方案，制定基础教育特设岗位计划；组织实施新课程新教材全员培训。

珠海普高与在珠高校还将探索合作组建教学科研团队，联合开展课题研究；鼓励普高与在珠高校合作建立教师访学制度，普高有计划地选派骨干教师访学进修，在珠高校教授进入普高讲学或指导教师发展。

一位好校长就是一所好学校。珠海将打造高素质校长团队，开展普高校长及后备干部队伍培养工程，重点提升校长办学治校、课改教改、人才培养的理论水平和实践能力；实施并完善校长职级制，落实职级制校长待遇，形成“职级能上能下、待遇能高能低”的校长聘任制度。

按照计划，到2023年，珠海全市范围内力争培养教育家型校长4—5名，建设“省级名校长工作室”4—5个。

《珠海市普通高中质量提升行动计划（2019—2023年）》目标任务

坚持“优质、特色、多样”的发展理念，聚焦高考改革，完善学校布局，落实立德树人，创新育人环境，优化教师队伍，激发办学活力，提升办学品质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。到2023年：

（一）优质普通高中学位进一步扩充。

落实《珠海市教育发展“十三五”规划》普通高中新建计划。增加普通高中优质学位供给，重点支持市一级及新建普通高中提质创优。

（二）普通高中多样化发展体系全面形成。

重点打造约3所有示范影响力的卓越高中，约8所有特色的优质特色高中，以及一批特色项目，形成普通高中学校多元发展新格局。

（三）普通高中学生综合素质显著提高。

从2018年秋季入学的高一年级学生起实施综合素质评价，全市普通高考上线率保持全省前列，全员育人、全程育人、全方位育人的工作格局基本形成。

（四）普通高中学校校长教师队伍专业能力不断提升。

研究生以上学历（硕士以上学位）教师占比超过25%，培养和引进50名以上正高级教师、省特支计划教学名师、特级教师、省级以上高中名校长、名师，培养6名以上“省级名师工作室”主持人，形成一批在全省乃至全国具有知名度和影响力的优秀教师和学科带头人。

珠海普高为何要走内涵式发展路径？

增加优质公办普高学位；打造一批卓越高中、优质特色高中；启动中考改革，完善培养、选拔机制；探索人事制度改革，激发教师活力……纵观珠海普高提质五年行动计划，干货满满，措施得力。全文四点目标任务、八项重点工作、四条保障举措，归根结底浓缩成一句话：坚持优质、特色、多样化，推动珠海普高走内涵式发展路径。

为何要推动普高内涵式发展？或许，从日前珠海市教育局对全市高中高考备考的密集调研中能找到答案。在珠海市一中和珠海市二中调研时，珠海市委教育工委书记、市教育局局长林日团均提到，从城市发展态势看，珠海是经济特区，也是粤港澳大湾区的重要一环，珠海的教育质量必须要与其发展定位相适配，与人民群众的期待相契合。

今年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，珠澳携手共建成大湾区的重要一极。当前，珠海正举全市之力积极参与粤港澳大湾区建设，奋力打造粤港澳大湾区重要门户枢纽、珠江口西岸核心城市和沿海经济带高质量发展典范。

作为基础教育重要组成部分的普通高中教育，其发展态势理应顺应城市新地位、新定位、新方位的要求。目前，珠海普高发展质量不均衡，各校间存在较大差距，在全省具有一定知名度和影响力的“龙头学校”数量甚少，与周边的广州、深圳相比仍有很大差距。

推动普高内涵式发展也是顺应珠海市民的新期待。当前，珠海正在实施人才新政，广揽天下英才推进“二次创业”，着力提升城市能级量级。教育是人才安家落户考虑的重要配套因素，推动普高内涵式发展，办好人民满意的教育既是珠海珠海吸引外地人才的重要法宝，也是增强人民群众幸福感、获得感的现实需要。