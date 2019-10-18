深圳荔园小学成为“全国攀岩特色学校”

为推广和普及奥运体育项目攀岩运动进校园，10月15日上午，全国攀岩特色学校授牌仪式在深圳荔园小学玮鹏校区举行。

为推广和普及奥运体育项目攀岩运动进校园，10月15日上午，全国攀岩特色学校授牌仪式在深圳荔园小学玮鹏校区举行。该学校按照国家级训练基地标准建设了攀岩场馆，后期将把这项运动普及到学生的日常体育活动中去。

对标欧美国家水准打造攀岩馆

众所周知，攀岩运动有“岩壁芭蕾”“峭壁上的艺术体操”等美称，在全球极为流行，已成为2020年东京奥运会和2024年巴黎奥运会的正式比赛项目。越来越多的人群，特别是青少年参与到这项运动中来，攀岩运动逐渐成为我市时尚运动和大众运动项目。

为此，福田区抢抓机遇，积极响应《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提出的“支持深圳建设国家队训练基地”要求，对标攀岩运动水平较高的美国、法国等欧美国家水准，在荔园小学打造了一个功能完善、设施一流的攀岩馆，该场馆从设计建设到投入运作都是按照国家级训练基地标准实施。

将培养一批专业水平运动员

中国登山协会青少年委员会主任丁祥华在参观了攀岩馆之后，认为该场馆的专业性适合攀岩运动的普及推广及教学运动，同时可以承担一般规模的比赛。对于奥运体育项目宣传推广、激发青少年参与攀岩运动热情、不断探索体教结合、推动在学校普及攀岩运动具有积极意义。

同时丁祥华表示，目前，全国各地攀岩的发展水平参差不齐，珠三角、长三角、京津冀等地的发展程度相对较高。攀岩在深圳开展得较早，是普及度较高的一项运动，“我们对这边还是非常看好，尤其像荔园小学全国攀岩特色学校的创建，对于整个地区攀岩运动的推动有着积极作用。”

随着攀岩馆的落成，不少学生都跃跃欲试想要体验一番。荔园小学（荔园教育集团）校长黎新风表示，学校将利用基地开展普及课程进行团队训练，“让荔园小学的孩子们能够了解攀岩、学会攀岩，再培养一批具备攀岩专业水平的运动员。”接下来，该校将聘请专业攀岩教练来教授攀岩课程，并计划在每周安排一节攀岩课程普及该项运动。

下一步，福田区也将继续加大对特色体育项目的投入和扶持力度，为特色体育项目的开展创造良好的软硬件环境，持续加大对攀岩运动项目的支持力度，争取在全区打造更多的示范点。通过大力弘扬“更高、更快、更强”的奥运精神，鼓励更多的青少年积极参加体育运动，不断强健体魄、磨炼意志、增长技艺，早日培养出深圳福田的攀岩运动体育明星。