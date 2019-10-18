“四个一”齐步走，暨大设“优秀澳门学生南粤奖学金”

10月17日，“优秀澳门学生南粤奖学金”捐赠仪式在暨南大学校友楼举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）10月17日，“优秀澳门学生南粤奖学金”捐赠仪式在暨南大学校友楼举行。据介绍，南粤集团向暨南大学捐资500万元设立“优秀澳门学生南粤奖学金”，分10年（2019年至2028年）捐赠，每年50万元，用于奖励暨南大学在读的全日制澳门本科、研究生优秀学生，并支持澳门学生开展社会实践活动。

捐赠仪式上，双方代表签署了捐赠协议，周兴挺代表南粤集团向林如鹏赠送捐赠支票，林如鹏代表暨南大学向周兴挺颁发捐赠证书并赠送纪念品。

暨南大学党委书记林如鹏表示，暨南大学至今已为澳门培养超过两万名高素质人才，可称为“澳门人才库”。“优秀澳门学生南粤奖学金”的设立，充分体现了南粤集团情系暨南大学发展、心系澳门青年成长的教育情怀，这将激励着暨南大学的澳门学子们不断奋进、砥砺前行。暨南大学将继续认真做好澳门人才的培养工作，为促进澳门的社会发展和澳门繁荣稳定作出更大贡献。

南粤集团董事长周兴挺表示，南粤集团一直积极践行企业社会责任，不断为澳门社会民生改善和经济适度多元发展作出积极贡献。南粤集团捐资500万设立“暨南大学优秀澳门学生南粤奖学金”，就是希望通过这种方式为澳门青年实践创新搭建更广阔的舞台，为澳门青年塑造人生提供更丰富的机会，为澳门青年融入湾区发展创造更有利的条件，为澳门青年成长和湾区人才培养贡献一份南粤力量。

记者了解到，“优秀澳门学生南粤奖学金”将通过“资助一批优秀学生、开展一批实践活动、发起一批公益行动、提供一系列实习就业机会”等方式，为澳门青年学生的个人成长和发展创造更有利的条件，帮助他们进一步深入了解和融入粤港澳大湾区建设。

仪式前，双方还联合举办了大湾区发展系列论坛（第五期），以“粤港澳大湾区建设下澳门青年的发展机遇与使命”为主题，邀请暨南大学澳门校友会副理事长、澳门立基旅游股份有限公司董事长陈武先生分享个人成长经历和创业发展心路历程，为在读的澳门学生把握时代机遇、找准自身定位、融入湾区发展提供指引与借鉴。