科大讯飞加速布局粤港澳大湾区智慧教育：与澳门濠江中学签订战略合作协议

10月14日，科大讯飞与澳门濠江中学以及香港电讯公司旗下的HKTE公司签署合作协议，三方将合作利用“互联网+”、大数据、人工智能等先进科技赋能澳门的教育发展。

南方网讯（记者/陈伟峰）人工智能企业、香港领先的科技教育服务供应商、澳门最悠久的爱国名校，三者合作将会发生何种化学反应？科大讯飞给出答案：将深化布局粤港澳大湾区的教育业务，将智慧教育的神经末梢延至港澳区域。

10月14日，科大讯飞与澳门濠江中学以及香港电讯公司旗下的HKTE公司签署合作协议，三方将合作利用“互联网+”、大数据、人工智能等先进科技赋能澳门的教育发展。随着粤港澳大湾区建设的加速推进，科大讯飞也不断加速在粤港澳大湾区智慧教育区域样板的打造。

签约仪式14日上午在濠江中学礼堂举行，在澳门教青局黄健武厅长的见证下，科大讯飞粤港澳大湾区办事处总经理李伦军、濠江中学校长尤端阳、香港电讯产品开发及业务拓展主管黄一川代表三方进行签约。

科大讯飞与澳门濠江中学以及香港电讯公司旗下的HKTE公司签订战略合作协议

科大讯飞打造港澳智慧教育样板

“我们坚信，比人类更强大的不是A.I.，而是掌握了A.I.的人类。粤港澳大湾区是‘A.I.+应用’最好的试验田，科大讯飞将延续在广东智慧教育的成功探索，通过A.I.赋能粤港澳大湾区港澳区域，打造优质的港澳智慧教育样板。”李伦军代表科大讯飞发言时表示。

据了解，濠江中学是澳门最悠久的爱国学校及当地规模最大的中小学，一直致力于推动科普教育，近年在推行资讯化教学、STEM课程等取得一定成效。陈虹致词时表示：要达到规模化和个性化，大数据和人工智能就是一项重要的关键技术。同时，澳门教青局也把大数据、STEM、创客教育等列入资讯科技教育的重要发展范畴，期望通过合作协议，三方共同探索信息化教学工作。

对于推动粤港澳大湾区融合发展，澳门是最早响应及开展研究的城市之一。2018年6月21日，澳门特区行政长官崔世安率领特区政府代表团考察科大讯飞华南有限公司。

科大讯飞与澳门濠江中学以及香港电讯公司旗下的HKTE公司签订战略合作协议

粤港澳携手培养更多教育人才

2019年是人工智能规模化应用落地的元年，据了解，作为目前亚太地区知名的智能语音和人工智能产业上市公司，科大讯飞的智慧教育产品目前已覆盖全国2.5万多所学校近亿师生，向他们立体提供 “教、学、考、评、管”全链条智慧教育产品体系，而在广东省，讯飞覆盖了1453所学校，服务师生近40万人。

以粤港澳大湾区腹地——深圳为例，据了解，目前科大讯飞智慧教育的多个产品已布局深圳，仅以智学网为例，目前已在深圳全市10个区53所学校应用，服务教师4000人，累计服务学生43500人。此外，深圳教育云应用也由科大讯飞部署，在深圳市开通教育云帐号的学校，已从初期的12所发展到706所，参与师生达14万人。

如今，深圳市从开展“深圳教育云建设”到中小学学校陆续投入使用智慧教育产品，一直以来，科大讯飞都在践行“A.I.+教育”的无限可能。未来科大讯飞将会对产业持续导入，迎着粤港澳大湾区利好的东风，将智慧教育业务辐射到整个华南以及港澳区域。

如今，科大讯飞与澳门濠江中学，以及香港电讯公司旗下HKTE公司携手合作，是科大讯飞扬帆启航驶从华南迈向粤港澳大湾区港澳版块的重要征途，未来，科大讯飞将携手香港、澳门共同探索智慧教育港澳区域样板打造之道，共同为推进粤港澳大湾区的教育信息化而努力，为港澳地区、为祖国培育更多优秀的现代化教育人才作出贡献。