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高层人才看过来！广东高校新增27个博士后科研流动站，有你心水的吗？

2019-10-17 08:30 来源：南方日报 杜玮淦
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　　近日，人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会联合下发文件，批准新设339个博士后科研流动站。记者梳理发现，广东高校本次表现不俗，共新增27个博士后科研流动站，有利于我省加快培养高层次创新型青年科技人才，对博士后科研流动站进行优化结构布局。

　　在我省新增的博士后科研流动站中，从设站单位上比较，深圳大学新增6个站排名第一，华南理工大学、南方科技大学和中山大学紧随其后排名2-4。广东传统名校中山大学、华南理工大学保持持续增量，说明两校积极面对广东和全国急需的发展领域开拓办学领域，提升办学层次。深圳大学和南方科技大学这两所位于深圳的高校一共新增10个站，与该市的战略发展定位急需高层次人才的情况相匹配。

　　从设站学科上看，物理学、生物学等传统理科学科得到加强，同时也新增了如网络空间安全、地球物理学、生物医学工程等“新工科”领域学科，学科针对性强、发展空间广阔。

　　人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会下发通知强调，各有关地区和部门要加大博士后工作力度，建立完善博士后工作规章制度，做好博士后研究人员招收工作，注重提高博士后培养质量，加强与博士后科研工作站的联合，加强博士后管理人员队伍建设。通知指出，要充分发挥博士后制度在高层次创新型青年人才培养中的独特作用，推动我国博士后事业健康发展。

编辑： 罗予岐

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