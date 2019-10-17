做好高三生的“后勤部长”和“战略参谋”，“家长陪考历”助你加速度

为满足考生、家长对于考试招生的信息需求，助力家长做好考生的“后勤部长”和“战略参谋”，南方青春高考季特别推出“家长陪考历”。

又一批高三学子踏上了时刻奋战高考的学习之路，似乎周围的空气都变得急促起来。“一人高考，全家备战”高考不只是学生的个人战，更是全家总动员。这一阶段，高三生的一举一动、成绩单的好坏、学习状态、起居生活等，都牵动着家长的心。

为满足考生、家长对于考试招生的信息需求，助力家长做好考生的“后勤部长”和“战略参谋”，南方青春高考季特别推出“家长陪考历”，一月一期，聚焦高考每月重点话题，跟进高考热点发布，汇总各类招考、报名信息等，旨在服务广大考生家庭清晰定位、科学备考。

本月重点关注

空军招飞、海军招飞、民航招飞

日前，广东省教育考试院公布了《关于转发空军招飞局广州选拔中心2020年度空军在广东省招收高中生飞行学员工作方案的通知》。2020年度空军在广东省招收高中生飞行学员工作拟定于2019年10月开始，初选检测将于2019年10月上旬-11月中旬进行。

此外，部分省份也陆续开启了2020年度海军招飞工作和2020届民航招飞工作。有意报考的考生，可关注阳光高考平台各类招飞指南，了解最新招飞政策和日程安排。

助力考生快速进入高三状态

很多高三学生摩拳擦掌，奋力在这一年冲刺一番。也有不少同学，面对新的学习模式、繁重的学习压力，目标不明确，学习没规划，始终“找不到感觉”。面对紧张忙碌的高三生活，高三学子怎样才能快速进入学习状态？高三家长又该如何为孩子助力？接下来我们将推出相关内容，帮助学生快速进入高考学习状态，提高学习效率。

本月考事

【报名】春季高考——普通高校招收中职毕业生“3+证书”专业技能课程证书考试（10月21日—30日）

下月考事

【报名】高考、学考（现行高中方案）、术科统考、艺术类校考、高职分类（中高职贯通三二分段）报名（11月1日—10日）

【统筹】翁子盈

【策划】唐巧燕

【记者】唐巧燕

【设计】汪婉莹

【出品】南方青春高考季团队