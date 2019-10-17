镇街教育工作好不好 每年打分评价

为进一步提高全市教育教学质量，促进教育公平，提升教育现代化发展水平，日前东莞市人民政府办公室发布《对园区管委会、镇人民政府和街道办事处履行教育职责评价办法》。

为进一步提高全市教育教学质量，促进教育公平，提升教育现代化发展水平，日前东莞市人民政府办公室发布《对园区管委会、镇人民政府和街道办事处履行教育职责评价办法》(以下简称“办法”)。

根据该办法，从明年起，全市有教育管理职能的园区管委会、镇人民政府和街道办事处将每年接受一次“履行教育职责评价”。依据评价指标体系，评价满分为100分，按分数高低分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。但镇街出现生均一般公共预算支出比上年降低、发生较大校园安全事故或校园事件等几种情况的，将被直接降低一个等级。

评价指标含七大方面 30多个观测点

根据该办法，对全市镇街园区履行教育职责的评价是指对镇街园区领导、管理、保障、推进本行政区域内教育事业改革发展稳定工作有关情况的评价。评价对象为全市有教育管理职能的园区管委会、镇人民政府和街道办事处。

评价的目的是为推动全市各园区管委会、镇人民政府和街道办事处切实履行教育职责，进一步提高教育教学质量，促进教育公平，提升教育现代化发展水平。

评价工作以提高教育教学质量为中心，以提升政府履行教育职责能力为重点，遵循依法依规、客观公正、注重实效的原则。具体的评价工作在市人民政府统一领导下进行，由市政府教育督导委员会统筹协调，市政府教育督导室组织实施，每年评价一次。

具体评价内容主要包括：贯彻党的教育方针、教育规划与建设情况、教育用地保障情况、教育财政投入情况、教师队伍建设情况等七大方面和公共满意度调查。根据评价内容，各相关职能部门制定了“评价指标体系”，细分明确了30多个观测点：如本级财政一般公共预算教育支出逐年只增不减、中小学校、幼儿园生均占地面积数（平方米/生）、辖区内学校（含幼儿园）教师培训经费占年度公用经费总额比例等，按照定性评价和定量评价对各观测点进行评分。

另外，市政府教育督导委员会每年将结合当年重点工作任务，另行制定评价实施细则，明确年度具体评价指标、评分方式和评价标准。

自评抽查结合第三方调查进行

结果向社会公开

该办法将于2019年11月8日起施行。明年开始，每年都将对各镇街园区上一年履行教育职责情况进行评价。评价实施具体时间点为，市政府教育督导室每年1月底前向各镇街园区发书面通知，后者根据通知要求，对上一年度履行教育职责情况进行自查自评，形成自评报告，提供佐证材料或数据。

随后，市政府教育督导室制定检查方案，确定抽查地区，组织由督学、市有关单位和有关专家等组成的检查组，进行实地检查；第三方机构受市政府教育督导室的委托，面向社会、教师和学生开展满意度调查，于每年4月底前出满意度调查结果。

最终，市政府教育督导室根据自评报告、第三方满意度调查、实地检查、日常检查和整改复查等情况，及时形成镇街园区年度评价报告和评价结果，经市政府教育督导委员会审议通过后报送市人民政府审定。评价结果向评价对象反馈并向社会公开。

评价结果为领导班子考核重要依据

评价满分为100分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。其中，90分以上为优秀，75分以上90分以下为良好，60分以上75分以下为合格，60分以下为不合格（“以上”含本数，“以下”不含本数）。

但被评镇街园区出现以下情况之一的，评价结果将直接降低一个等级。具体包括：本级财政一般公共预算教育支出比上年降低或按在校学生人数平均的一般公共预算支出比上年降低的；发生涉及师生的较大及以上安全事故，或产生较大影响的校园安全责任事故（校园事件）；存在弄虚作假行为等。

该办法强调，评价结果作为各镇街园区及有关部门领导班子和领导干部考核、奖惩的重要依据。对履行教育职责不到位、整改不力、出现重特大教育安全事故的，市教育督导委员会将按照有关规定，采取适当形式对有关责任人进行通报批评，并提出给予处分建议。

多镇街财政教育支出逐年增加

根据上述办法，镇街园区本级财政一般公共预算教育支出比上年降低或按在校学生人数平均的一般公共预算支出比上年降低的，将会在评价中被直接降级。南都记者统计了10个镇街过去两年在教育方面的财政投入，发现没有一个镇街投入同比减少的。

如虎门镇2018年一般公共预算支出中，教育支出为57217万元（下同），2019年上升为63598万；常平镇2018年57217万，2019年63598万；石龙镇2018年21926万，2019年25181万；东城2018年63496.79万，2019年70942.37万；南城2018年7.16亿，2019年7.98亿；松山湖2018年46926万，2019年49079万。

背景

“调动一切积极因素推动教育建设规划落实”

随着户籍政策调整和二胎政策的放开，近两年东莞基础教育学位短缺问题日渐凸显。在前不久召开的东莞市教育大会上，梁维东称，要深刻认识东莞教育改革发展面临的挑战考验，要清醒看到全市学位供给面临的巨大压力、教育均衡公平优质方面存在的突出短板……“把各级各部门完成学位扩容任务的情况，列入市委、市政府重点督办事项和年度考评范围，严格追责问责。要制定科学、具体、可执行的教育资源供给计划方案，调动一切积极因素推动教育建设规划落实、增加学位供给，大力提升优质教育的覆盖面。”

教育大会上，市长肖亚非要求，针对学位供给方面的压力，要用超常规的举措，做好基础教育阶段学校新建、改建、扩建工作。“短期内，要迅速落实学校建设用地到相关片区和镇街，发改、财政等部门要配好政策、配足资金，以‘再苦不能苦孩子’的理念，向教育领域倾斜优质资源，解决好群众的学位需求。”

未来3年 义务教育公办学位增加9万个

记者了解到，上个月东莞还印发了《东莞市关于打造教育现代化强市的若干意见（征求意见稿）》，提出力争到2020年，实现公办（集体办）幼儿园在园幼儿占比达50%；到2022年，新增一批义务教育阶段公办学校，增加学位9万个，新建扩建公办高中阶段学校10所，增加学位2.5万个。

为落实学校建设用地，该征求意见稿称，可通过扩建、利用现有资源等方式扩大办学规模。支持将小区配套教育设施建成公办中小学幼儿园，或普惠性幼儿园。鼓励园区、镇（街）将租赁到期的集体物业和民办学校收归办成公办中小学幼儿园，或政府资助学校。购买民办学校学位，加大民办中小学幼儿园学位补贴力度，扩大公办教育资源。

同时，该意见稿还建议将“三旧”改造土地、新增用地、盘活的存量土地等资源优先用于解决学校建设用地，将学校周边长期闲置或待开发土地，优先规划为学习增容预留用地。

记者发现，根据“履行教育职责评价办法”，教育规划与建设情况、教育用地保障情况、教育财政投入情况都是重要的评价内容。而对教育用地、教育财政投入的要求，又是增加学位最基础的保障。