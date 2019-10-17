第二届粤港澳生态环境高端论坛在暨大举行

10月17日，第二届粤港澳生态环境高端论坛开幕式在暨南大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/李伟苗）10月17日，第二届粤港澳生态环境高端论坛开幕式在暨南大学举行。来自国内外专家及粤港澳三地有关政府部门的代表、高校学者、企业界代表等400多人参加论坛。

全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰表示，本次论坛以“世界一流湾区的空气质量”为主题，邀请中外专家开展研究讨论，对巩固和改善粤港澳空气质量，促进我国生态文明建设和绿色发展，具有积极的作用。接下来，民进中央还将就如何推进粤港澳大湾区生态环境质量、低碳转型和高质量发展协同进行专题调研，为推进粤港澳大湾区夯实高质量发展的生态环境基础，实现绿色发展贡献民进的力量。

蔡达峰指出，推进粤港澳大湾区绿色发展，要充分发挥科技引领作用，依托三地的高等学校、重大科学装置、创新平台和科技企业的力量，加强生态环境保护的科技合作，推动粤港澳绿色金融合作创新，助力新能源、新材料、生态农业、绿色建筑、节能环保等绿色产业发展，实现大湾区产业绿色转型。要充分发挥“一国两制”的独特优势，汇集三地资源，创新环保机制，寻求发展动能，形成更大范围协调发展的合力，实现粤港澳大湾区长远发展、绿色发展。

本届论坛围绕“世界一流湾区的空气质量”进行学术报告和圆桌讨论。生态环境部环境规划院院长王金南院士介绍了粤港澳大湾区生态环境规划研究与构想。暨南大学刘绍臣院士介绍了气候变化与空气质量协同应对的思考。北京大学张远航院士、中国科学院安徽光学精密机械研究所刘文清院士分别就“粤港澳大湾区生态环境建设”“粤港澳大湾区生态环境监测体系建设”作主旨报告。美国、日本以及国内有关有关专家分享了纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区和粤港澳大湾区空气质量改善经验。粤港澳三地政府有关部门的代表、高校学者、企业界代表，围绕粤港澳空气质量进行充分交流与探讨。