五部门发文：打造一支名师辈出的中小学思政课教师队伍

五部门日前印发了《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》，提出要通过一系列政策举措，打造一支名师辈出的中小学思政课教师队伍。

教育部、中央组织部、中央宣传部、财政部、人力资源社会保障部等五部门日前印发了《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》。《意见》提出，要通过一系列政策举措，切实配齐建强师资队伍，打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正，专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良、名师辈出的中小学思政课教师队伍。

《意见》明确提出三大重点举措：

一是切实加强中小学思政课教师队伍配备管理。核定或调整中小学编制时应充分考虑思政课教师配备情况，严格按要求配齐思政课教师；严把选聘政治关、师德关、业务关，让有理想的人讲理想，有信仰的人讲信仰，师德高尚的人讲思政课；建立中小学思政课教师退出制度，对在教育教学活动中损害党中央权威、违背党的路线方针政策的按相关要求从严处理，对违反职业道德行为的、不能胜任思政课教学和未按要求完成培训学时的及时调离或退出思政课教师岗位。

二是全面提升中小学思政课教师素质能力。加强思想政治建设，建立中小学思政课教师轮训制度，着力加强对马克思主义理论、师德师风、形势与政策的学习教育；加强专业能力培训，制定出台中小学思政课教师专业标准，培养思政课“种子”教师；加强实践教育，建立健全实践教育和校外实践锻炼制度，定期组织中小学思政课骨干教师出国研修；加强源头培养，加强高校思政教育相关专业建设，适度扩大招生规模，实施中小学思政课骨干教师提升计划；加强教研队伍建设，配齐建强中小学思政课教研队伍，健全中小学思政课教研员示范授课、巡回评课等制度；推进大中小学思政课教师队伍专业发展一体化建设，每年遴选一批国家级示范团队，定期开展大中小学思政课一体化教学研究活动。

三是不断创新中小学思政课教师评价激励机制。改革中小学思政课教师评价机制，突出课堂教学质量和育人实效的导向，制定与中小学思政课教师岗位特点相匹配的评价标准；完善中小学思政课教师教学改革激励机制，引导广大思政课教师不断提高教育教学水平，推进国家级中小学思政课名师工作室建设；健全中小学思政课教师表彰奖励机制，选树优秀思政课教师先进典型，在有关表彰中向思政课教师倾斜。